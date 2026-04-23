Nhịp sống hiện đại ảnh hưởng mạnh đến thói quen đọc sách của giới trẻ Trung Quốc

Thứ Năm, 10:16, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả khảo sát do Báo Thanh niên Trung Quốc công bố cho thấy, thời gian bị chia nhỏ, áp lực công việc, học tập và sự cạnh tranh của các hình thức giải trí khác là 3 yếu tố chính ảnh hưởng đến thói quen đọc sách của giới trẻ nước này hiện nay. 

Cuộc khảo sát do Trung tâm Điều tra xã hội thuộc Báo Thanh niên Trung Quốc phối hợp nền tảng Vấn Quyển (Wenjuan) thực hiện, với sự tham gia của khoảng 1.500 người, cho thấy 79,2% số người được hỏi cho biết có thể đọc trọn vẹn một cuốn sách trong phần lớn trường hợp. Trong đó, 35,8% cho biết “thường xuyên đọc hết”, 43,4% “đọc hết trong đa số trường hợp”, 15,5% chỉ “thỉnh thoảng hoàn thành”, còn 5,3% hiếm khi đọc trọn vẹn mà chủ yếu chỉ đọc từng phần.

nhip song hien dai anh huong manh den thoi quen doc sach cua gioi tre trung quoc hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm trường Trung học số 4 Bắc Kinh và trò chuyện với các giáo viên và học sinh vào sáng 23 tháng 3. Ảnh: Tân Hoa Xã

Khảo sát cũng chỉ ra những rào cản chính đối với thói quen đọc sách của giới trẻ. Có tới 64,1% người tham gia cho rằng quỹ thời gian bị chia nhỏ khiến họ khó duy trì sự tập trung; 55% cho biết bị hạn chế bởi lịch làm việc và học tập dày đặc; 45,9% bị thu hút bởi các hoạt động giải trí khác. Ngoài ra, các yếu tố như giá sách cao hoặc khó tiếp cận chiếm 33,4%; việc thiếu cơ sở hạ tầng đọc công cộng thuận tiện chiếm 27,8%; và môi trường đọc chưa thực sự hấp dẫn chiếm 18,3%, cũng tác động đáng kể đến thói quen đọc.

Kết quả khảo sát ghi nhận sự khác biệt giữa các nhóm tuổi và điều kiện sinh hoạt. Một bộ phận người trẻ cho biết sau giờ làm việc thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, khó duy trì việc đọc liên tục. Trong khi đó, học sinh trung học phải đối mặt với áp lực học tập lớn, khiến thời gian dành cho việc đọc ngoài chương trình bị thu hẹp. Bên cạnh đó, việc sử dụng điện thoại thông minh và Internet cũng được cho là làm phân tán sự chú ý, ảnh hưởng tới thói quen đọc chuyên sâu.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, hình thức đọc trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến tại Trung Quốc. Báo cáo điều tra đọc sách toàn quốc Trung Quốc lần thứ 23 vừa được công bố cho thấy, đọc trên điện thoại di động và nghe sách hiện là những phương thức chủ đạo. Tỷ lệ người trưởng thành đọc qua điện thoại trong năm 2025 đạt 79%.

Đánh giá về tác động của Internet đối với việc đọc sách, 40,4% người được hỏi cho rằng công nghệ giúp việc tiếp cận nguồn tài nguyên đọc trở nên thuận lợi hơn; 31,8% nhận định Internet mang lại cả tác động tích cực lẫn tiêu cực; trong khi 22,3% cho rằng các nội dung như video ngắn đã làm giảm thời gian dành cho việc đọc sách. Chỉ 5,5% cho rằng tác động này là không đáng kể.

Kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù phong trào xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc đang được thúc đẩy, thói quen đọc sách của giới trẻ Trung Quốc vẫn chịu tác động mạnh từ nhịp sống hiện đại và sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng giải trí số. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường và điều kiện nhằm khuyến khích, thúc đẩy văn hóa đọc trong xã hội.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc nhịp sống hiện đại thói quen đọc sách giới trẻ Trung Quốc
Trung Quốc triệt phá đường dây cướp “số” khám bệnh
VOV.VN - Cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) vừa triệt phá một đường dây sử dụng phần mềm tự động để chiếm đoạt số khám bệnh chuyên gia, bắt giữ 10 đối tượng liên quan, với số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng triệu nhân dân tệ.

VOV.VN - Cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) vừa triệt phá một đường dây sử dụng phần mềm tự động để chiếm đoạt số khám bệnh chuyên gia, bắt giữ 10 đối tượng liên quan, với số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng triệu nhân dân tệ.

Máy tính lượng tử của Trung Quốc tích hợp khả năng tính toán AI
VOV.VN - Máy tính lượng tử siêu dẫn thế hệ thứ ba do Trung Quốc phát triển đã bước đầu đạt được khả năng hỗ trợ tính toán trí tuệ nhân tạo (AI) và đã ra mắt các công cụ AI lượng tử.

VOV.VN - Máy tính lượng tử siêu dẫn thế hệ thứ ba do Trung Quốc phát triển đã bước đầu đạt được khả năng hỗ trợ tính toán trí tuệ nhân tạo (AI) và đã ra mắt các công cụ AI lượng tử.

Trung Quốc ra mắt mạng thử nghiệm tiền 6G đầu tiên, nhanh gấp 10 lần 5G
VOV.VN - Ngày 21/4, mạng thử nghiệm tiền 6G đầu tiên của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này, được kỳ vọng rút ngắn lộ trình hiện thực hóa công nghệ 6G.

VOV.VN - Ngày 21/4, mạng thử nghiệm tiền 6G đầu tiên của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này, được kỳ vọng rút ngắn lộ trình hiện thực hóa công nghệ 6G.

