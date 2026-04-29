Hạnh phúc khi tái hôn

22 tuổi kết hôn, thế nhưng do bất đồng với chồng và gia đình nên 3 tháng sau, cô gái đã sớm giải thoát khỏi cuộc hôn nhân u ám. 2 năm sau, cô gái gặp người cùng hoàn cảnh nên muốn tái hôn. Do sợ con đi vào "vết xe đổ", gia đình cô, đặc biệt là mẹ đẻ, đã phản đối quyết liệt. Cô cũng sợ sau này sẽ rơi vào cảnh "mẹ kế con chồng" nên chưa dám tiến tới kết hôn lần thứ hai.

Sau khi câu chuyện "Rổ rá cạp lại cũng không dễ" được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng chia sẻ với nhân vật:

Tôi rất thông cảm với những gì bạn đã trải qua, từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, lại phải chịu nhiều tổn thương trong thời gian ngắn, nên việc bạn băn khoăn, thận trọng trước lựa chọn mới là điều hoàn toàn đúng. Phụ nữ chúng ta ai cũng mong muốn có được bờ vai vững chãi để được dựa dẫm, và tôi nghĩ, bạn cũng đã tìm thấy bình yên bên người đàn ông hiện tại nên muốn tiến tới hôn nhân với anh ấy.

Như bạn thấy, phần lớn thính giả đêm nay đã khuyên bạn phải suy nghĩ thật thấu đáo khi bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân lần thứ hai này. Nhiều lý do được nêu ra, trong đó, việc anh ấy có con riêng sẽ là trở ngại sau này được nhiều thính giả đề cập. Bạn đã chuẩn bị việc cho việc làm mẹ của đứa trẻ này như thế nào? bạn có sẵn sàng nuôi dạy con riêng của chồng chưa? Điều này không thấy bạn nhắc đến nên tôi chưa hiểu bạn đã suy nghĩ thế nào về việc này.

Gia đình “rổ rá cạp lại” vốn dĩ không xấu, nhưng chắc chắn đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn và can đảm hơn một cuộc hôn nhân bình thường. Đó không chỉ là việc hai người đến với nhau, mà còn là sự hòa nhập của nhiều mối quan hệ, nhiều cảm xúc và cả những vết thương cũ chưa hoàn toàn lành lại. Bạn không chỉ yêu một người đàn ông, mà còn phải học cách chấp nhận một phần cuộc đời đã có trước đó của anh.

Thử thách lớn nhất vẫn với bạn vẫn là câu chuyện với đứa trẻ. Khi còn nhỏ, cháu có thể quấn quýt, dễ thương và dành nhiều tình cảm cho bạn nhưng khi lớn lên, đặc biệt là bước vào tuổi dậy thì, tâm lý sẽ thay đổi rất nhiều. Sự ương bướng, nhạy cảm, thậm chí phản kháng là điều khó tránh. Khi đó, liệu bạn có đủ kiên nhẫn để chịu đựng? Có thể nhẹ nhàng được không? Có thể thực sự thông cảm được không? Bởi ngay cả bố mẹ ruột nhiều khi còn cảm thấy mệt mỏi, còn khó giữ bình tĩnh, huống hồ là một người không có sự gắn kết máu mủ.

Không chỉ vậy, khi xảy ra mâu thuẫn, vai trò của người đàn ông ấy cũng rất quan trọng. Anh ấy có đủ tinh tế để dung hòa hay không, bởi lúc này chỉ một câu nói thiếu cẩn trọng cũng có thể khiến bạn bị tổn thương nghiêm trọng và dẫn tới những hệ lụy xấu.

Tôi cũng muốn nhắc tới sự phản đối của gia đình bạn, đặc biệt là mẹ bạn. Việc ngăn cản con gái không vội vã kết hôn với người từng đổ vỡ không phải là vô lý mà xuất phát từ sự từng trải và thận trọng của người đi trước. Bà đã chứng kiến bạn đau khổ vì đổ vỡ hôn nhân nên lo lắng khi bạn sẽ tiếp tục bước vào một mối quan hệ phức tạp cũng là điều dễ hiểu bởi bà mẹ nào cũng muốn đứa con mình sinh ra được sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng bạn lại “rập rình” bước tới ngưỡng không an toàn nên bà đã phản ứng quyết liệt để bảo vệ bạn mà thôi.

Để con đường hôn nhân của bạn được bằng phẳng, không còn những lo lắng, suy nghĩ, có lẽ bạn cần có thêm thời gian để hiểu rõ hơn về chồng tương lai, suy nghĩ thêm về trách nhiệm của bản thân với con riêng của anh và những tình huống khó khăn mà bạn sẽ phải đối diện, nếu đủ bản lĩnh, đủ bao dung thì hãy tiếp tục bước tới, còn nếu thấy chông chênh, bạn có thể dừng lại. Bạn còn rất trẻ, không nên vội vàng với những quyết định lớn mà hãy tìm hướng đi đúng đắn cho bản thân để sau này không phải hối tiếc, bạn ạ.