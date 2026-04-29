中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hạnh phúc khi tái hôn

Thứ Tư, 11:53, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi tái hôn, mối quan hệ sẽ phức tạp hơn rất nhiều, bởi vậy nếu không đủ bao dung, không lường trước được vất vả, gập ghềnh thì việc tiếp tục đổ vỡ là điều khó tránh.

22 tuổi kết hôn, thế nhưng do bất đồng với chồng và gia đình nên 3 tháng sau, cô gái đã sớm giải thoát khỏi cuộc hôn nhân u ám. 2 năm sau, cô gái gặp người cùng hoàn cảnh nên muốn tái hôn. Do sợ con đi vào "vết xe đổ", gia đình cô, đặc biệt là mẹ đẻ, đã phản đối quyết liệt. Cô cũng sợ sau này sẽ rơi vào cảnh "mẹ kế con chồng" nên chưa dám tiến tới kết hôn lần thứ hai.

Sau khi câu chuyện "Rổ rá cạp lại cũng không dễ" được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

 

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng chia sẻ với nhân vật:

Tôi rất thông cảm với những gì bạn đã trải qua, từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, lại phải chịu nhiều tổn thương trong thời gian ngắn, nên việc bạn băn khoăn, thận trọng trước lựa chọn mới là điều hoàn toàn đúng. Phụ nữ chúng ta ai cũng mong muốn có được bờ vai vững chãi để được dựa dẫm, và tôi nghĩ, bạn cũng đã tìm thấy bình yên bên người đàn ông hiện tại nên muốn tiến tới hôn nhân với anh ấy.

Như bạn thấy, phần lớn thính giả đêm nay đã khuyên bạn phải suy nghĩ thật thấu đáo khi bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân lần thứ hai này. Nhiều lý do được nêu ra, trong đó, việc anh ấy có con riêng sẽ là trở ngại sau này được nhiều thính giả đề cập. Bạn đã chuẩn bị việc cho việc làm mẹ của đứa trẻ này như thế nào? bạn có sẵn sàng nuôi dạy con riêng của chồng chưa? Điều này không thấy bạn nhắc đến nên tôi chưa hiểu bạn đã suy nghĩ thế nào về việc này.

Gia đình “rổ rá cạp lại” vốn dĩ không xấu, nhưng chắc chắn đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn và can đảm hơn một cuộc hôn nhân bình thường. Đó không chỉ là việc hai người đến với nhau, mà còn là sự hòa nhập của nhiều mối quan hệ, nhiều cảm xúc và cả những vết thương cũ chưa hoàn toàn lành lại. Bạn không chỉ yêu một người đàn ông, mà còn phải học cách chấp nhận một phần cuộc đời đã có trước đó của anh.

Thử thách lớn nhất vẫn với bạn vẫn là câu chuyện với đứa trẻ. Khi còn nhỏ, cháu có thể quấn quýt, dễ thương và dành nhiều tình cảm cho bạn nhưng khi lớn lên, đặc biệt là bước vào tuổi dậy thì, tâm lý sẽ thay đổi rất nhiều. Sự ương bướng, nhạy cảm, thậm chí phản kháng là điều khó tránh. Khi đó, liệu bạn có đủ kiên nhẫn để chịu đựng? Có thể nhẹ nhàng được không? Có thể thực sự thông cảm được không? Bởi ngay cả bố mẹ ruột nhiều khi còn cảm thấy mệt mỏi, còn khó giữ bình tĩnh, huống hồ là một người không có sự gắn kết máu mủ.

Không chỉ vậy, khi xảy ra mâu thuẫn, vai trò của người đàn ông ấy cũng rất quan trọng. Anh ấy có đủ tinh tế để dung hòa hay không, bởi lúc này chỉ một câu nói thiếu cẩn trọng cũng có thể khiến bạn bị tổn thương nghiêm trọng và dẫn tới những hệ lụy xấu.

Tôi cũng muốn nhắc tới sự phản đối của gia đình bạn, đặc biệt là mẹ bạn. Việc ngăn cản con gái không vội vã kết hôn với người từng đổ vỡ không phải là vô lý mà xuất phát từ sự từng trải và thận trọng của người đi trước. Bà đã chứng kiến bạn đau khổ vì đổ vỡ hôn nhân nên lo lắng khi bạn sẽ tiếp tục bước vào một mối quan hệ phức tạp cũng là điều dễ hiểu bởi bà mẹ nào cũng muốn đứa con mình sinh ra được sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng bạn lại “rập rình” bước tới ngưỡng không an toàn nên bà đã phản ứng quyết liệt để bảo vệ bạn mà thôi.

Để con đường hôn nhân của bạn được bằng phẳng, không còn những lo lắng, suy nghĩ, có lẽ bạn cần có thêm thời gian để hiểu rõ hơn về chồng tương lai, suy nghĩ thêm về trách nhiệm của bản thân với con riêng của anh và những tình huống khó khăn mà bạn sẽ phải đối diện, nếu đủ bản lĩnh, đủ bao dung thì hãy tiếp tục bước tới, còn nếu thấy chông chênh, bạn có thể dừng lại. Bạn còn rất trẻ, không nên vội vàng với những quyết định lớn mà hãy tìm hướng đi đúng đắn cho bản thân để sau này không phải hối tiếc, bạn ạ.

Làm gì để gắn kết gia đình thời 4.0?

VOV.VN - Trong thời đại công nghệ số, khi mọi thứ trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn, thì cũng có nhiều nỗi lo, rằng chiếc điện thoại thông minh, mạng xã hội và công nghệ đôi khi lại khiến các thành viên trong gia đình trở nên xa cách. Vậy làm sao để giữ gìn và gắn kết gia đình giữa thời đại số? Câu chuyện của những gia đình hiện đại ở Sơn La.

Thu Hà/VOV2
Tag: ly hôn tái hôn hạnh phúc mâu thuẫn bao dung mối quan hệ đổ vỡ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giữa đàn ông và phụ nữ, phái nào thể hiện "cái tôi" của mình nhiều hơn?
Giữa đàn ông và phụ nữ, phái nào thể hiện "cái tôi" của mình nhiều hơn?

VOV.VN - Cái tôi sinh ra và tồn tại trong mỗi người như một lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, người khôn ngoan là người biết sử dụng cái tôi một cách hài hòa để xây nên tổ ấm gia đình.

Lấy chồng 5 năm, tôi cảm thấy tội lỗi vì vẫn xốn xang khi gặp đối tác nam
Lấy chồng 5 năm, tôi cảm thấy tội lỗi vì vẫn xốn xang khi gặp đối tác nam

VOV.VN - Tôi lấy chồng được 5 năm và đã có một con trai 3 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi khác êm đềm, chồng tôi yêu thương vợ con nhưng tôi nhận ra mình dễ rung động trước những đối tác nam trong công việc. Cảm giác ấy khiến tôi thấy lo lắng và tội lỗi…

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản