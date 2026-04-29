  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lấy chồng 5 năm, tôi cảm thấy tội lỗi vì vẫn xốn xang khi gặp đối tác nam

Thứ Tư, 06:11, 29/04/2026
VOV.VN - Tôi lấy chồng được 5 năm và đã có một con trai 3 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi khác êm đềm, chồng tôi yêu thương vợ con nhưng tôi nhận ra mình dễ rung động trước những đối tác nam trong công việc. Cảm giác ấy khiến tôi thấy lo lắng và tội lỗi…

Tôi đã kết hôn được 5 năm, cuộc sống của vợ chồng tôi nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ là hình mẫu mà nhiều người mong muốn. Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ, không nói nhiều nhưng luôn quan tâm vợ con theo cách rất riêng. Chúng tôi có một cậu con trai 3 tuổi lanh lợi và đáng yêu, là niềm vui lớn nhất của cả hai.

Công việc của chồng tôi ổn định, thu nhập không cao nhưng đều đặn. Tôi làm trong lĩnh vực truyền thông cho một công ty không quá lớn, lương không phải thuộc dạng “khủng” nhưng cũng đủ để hai vợ chồng trang trải cuộc sống và có chút tích lũy. Chúng tôi không giàu, nhưng đủ đầy và bình yên.

Những cảm xúc “ngoài luồng” khiến tôi cảm thấy lo lắng và có chút tội lỗi với chồng (ảnh minh họa: AI)

Đặc thù công việc khiến tôi thường xuyên tham gia sự kiện, gặp gỡ đối tác, đặc biệt là các đối tác nam. Ban đầu, tôi chỉ xem đó là công việc bình thường, giữ thái độ chuyên nghiệp và chừng mực. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình có những cảm xúc rất khó gọi tên.

Có những lúc chỉ là một ánh mắt, một câu nói tinh tế, hay sự quan tâm vừa đủ từ phía đối tác cũng khiến tôi rung động. Đó không phải là tình yêu, nhưng rõ ràng tôi bị thu hút, thậm chí có những khoảnh khắc xốn xang.

Mỗi lần như vậy, tôi đều tự nhắc mình đã có gia đình, có chồng con. Tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn, không nhắn tin riêng tư, không gặp gỡ ngoài công việc, không tạo cơ hội cho bất cứ điều gì có thể đi xa hơn nhưng điều khiến tôi lo lắng về những gì sau này có thể xảy ra.

Tôi sợ rằng một ngày nào đó, nếu có người chủ động tiến tới, nếu họ đủ tinh tế, đủ kiên nhẫn, hoặc nếu tôi đang ở một trạng thái yếu lòng, tôi có thể không giữ được mình như hiện tại.

Tôi không thiếu thốn tình cảm gia đình, chồng tôi không lãng mạn, nhưng luôn ở đó khi tôi cần. Anh không nói những lời ngọt ngào, nhưng sẵn sàng thức đêm khi con ốm, hay âm thầm làm hết việc nhà khi tôi bận. Vì thế những cảm xúc “ngoài luồng” khiến tôi cảm thấy lo lắng và có chút tội lỗi với chồng. Tôi không biết làm thế nào để xóa bỏ cảm xúc khi làm việc với đồng nghiệp, đối tác nam để thấy thanh thản và toàn tâm toàn ý với gia đình.

Bỏ người chồng "tẻ nhạt", tôi trả giá đắt khi lấy người mới

VOV.VN - Tôi từng có cuộc hôn nhân đầu với người chồng hiền lành từ thời đại học, nhưng tôi lại thấy cuộc sống tẻ nhạt nên khi gặp một người đàn ông biết chiều chuộng, tôi đã chia tay chồng. Nhưng chỉ sau 2 năm lấy người mới, tôi rơi vào cuộc sống bị kiểm soát, ghen tuông và bạo hành

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Tag: đối tác nam ngoại tình tư tưởng rung động ngoài hôn nhân cảm xúc ngoài luồng kiểm soát cảm xúc tình cảm
Chồng mất chưa qua 49 ngày, người phụ nữ ôm con đến nhận cha khiến tôi sụp đổ

VOV.VN - Khi nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi, tôi bất ngờ đối diện một cú sốc khi một người phụ nữ dắt theo cậu bé 5 tuổi đến nhận là con của chồng tôi, kèm theo giấy xét nghiệm ADN…

Bỏ người chồng “tẻ nhạt”, tôi trả giá đắt khi lấy người mới

VOV.VN - Tôi từng có cuộc hôn nhân đầu với người chồng hiền lành từ thời đại học, nhưng tôi lại thấy cuộc sống tẻ nhạt nên khi gặp một người đàn ông biết chiều chuộng, tôi đã chia tay chồng. Nhưng chỉ sau 2 năm lấy người mới, tôi rơi vào cuộc sống bị kiểm soát, ghen tuông và bạo hành

Sốc khi nhận tin nhắn của chồng “hẹn hò” người tình gửi nhầm vào điện thoại tôi

VOV.VN - Tôi từng từ bỏ công việc thu nhập cao để chồng yên tâm gây dựng công ty riêng, mong đổi lại một gia đình trọn vẹn. Nhưng giờ đây những thứ tôi nhận lại là quá phũ phàng, chồng bỏ bê gia đình và “hẹn hò” người tình ngay cả trong ngày sinh nhật của tôi

