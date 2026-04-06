中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hi hữu: Bệnh nhân bất ngờ nói lưu loát tiếng Tây Ban Nha sau khi phẫu thuật

Thứ Hai, 06:30, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một người đàn ông ở Mỹ bỗng dưng nói lưu loát tiếng Tây Ban Nha sau khi phẫu thuật, nhưng rất tiếc điều này chỉ kéo dài 1 tiếng. 

Theo Oddity Central, anh Stephen Chase (33 tuổi) sống tại Mỹ được chẩn đoán mắc một dạng hội chứng ngoại ngữ đặc biệt khiến anh có thể nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy mỗi khi tỉnh dậy sau phẫu thuật. 

Stephen Chase gặp sự cố này lần đầu ở tuổi 19 khi anh trải qua ca phẫu thuật đầu gối phải do chấn thương bóng đá. Lúc đó trình độ tiếng Tây Ban Nha của anh chỉ ở mức sơ cấp, vốn học từ trường phổ thông, chỉ biết đếm đến 10 và nói vài cụm từ ngắn.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi tỉnh lại sau gây mê, Stephen đã có thể nói những câu hoàn chỉnh bằng tiếng Tây Ban Nha. Stephen Chase thậm chí có thể sử dụng ngôn ngữ này một cách lưu loát trong khoảng 20 phút trước khi quay trở lại nói tiếng mẹ đẻ.

hi huu benh nhan bat ngo noi luu loat tieng tay ban nha sau khi phau thuat hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Kể từ lần đầu tiên vào năm 2011, người đàn ông hiện 33 tuổi này đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khác nhau dưới tác dụng của thuốc gây mê toàn thân do các chấn thương thể thao. Lần nào, anh đều cũng nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy ngay sau khi tỉnh dậy cho đến khi thuốc mê hết tác dụng hoàn toàn.

Stephen Chase cho biết trạng thái này thường kéo dài khoảng 60 phút. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy việc giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha là tự nhiên nhất và thắc mắc tại sao nhân viên y tế không hiểu mình. Để tránh rắc rối, giờ đây, anh luôn phải cảnh báo trước ê-kíp mổ về "tác dụng phụ" đặc biệt này.

Cú sốc từ ca mổ đầu tiên đã trở thành động lực để anh sang Chile tình nguyện trong hai năm. Hiện tại, Stephen Chase đã thực sự sử dụng được tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ thứ hai. Song, anh khẳng định chỉ khi vừa rời bàn mổ, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trình độ của anh mới đạt đến độ trôi chảy tuyệt đối về ngữ điệu và phản xạ.

Stephen Chase cũng cho rằng việc lớn lên trong môi trường có nhiều người gốc Mỹ Latinh đã giúp bộ não anh thụ động ghi nhớ âm thanh và cấu trúc ngôn ngữ từ nhỏ, dù ý thức không hề hiểu nghĩa.

Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho biết, Stephen Chase có thể mắc phải Hội chứng giọng nước ngoài (Foreign Accent Syndrome - FAS) hoặc Hội chứng ngoại ngữ đặc biệt. Đây là tình trạng rối loạn thần kinh hiếm gặp, thường xuất hiện sau chấn thương đầu, đột quỵ hoặc tác động của thuốc gây mê, khiến não bộ "mở khóa" các vùng ký ức ngôn ngữ hoặc thay đổi cách kiểm soát cơ hàm, lưỡi tạo ra âm sắc lạ.

Các chuyên gia nhận định, trường hợp của Stephen là minh chứng cho khả năng lưu trữ thông tin tiềm ẩn đáng kinh ngạc của bộ não con người mà khoa học chưa thể giải mã hoàn toàn.

yeu-xa2.jpg

Làm cách nào để tình yêu lúc nào cũng "màu hồng" như thủa ban đầu?

VOV.VN - Không ít người từng trải qua cảm giác yêu cuồng nhiệt, say đắm ở những ngày đầu, nhưng theo thời gian, cảm xúc ấy dần nhạt đi khiến họ hoài nghi về tình cảm của đối phương. Tuy nhiên, theo chuyên gia, sự “hạ nhiệt” này là diễn biến tự nhiên của tình yêu, xuất phát từ thay đổi nội tiết tố và áp lực cuộc sống.

 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo Oddity Central
Tag: phẫu thuật Tây Ban Nha bệnh nhân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lấy chồng sau 1 tháng quen, tôi mắc kẹt trong cuộc hôn nhân “địa ngục”

VOV.VN - Từng tin lời “anh nuôi” để bước vào hôn nhân sau 1 tháng tìm hiểu, quen biết, người phụ nữ không ngờ đó lại là khởi đầu của chuỗi ngày bị chửi bới, kiểm soát và bạo hành. Có con càng thêm khốn khó, cô đứng giữa lựa chọn quay về hay chấm dứt tất cả.

Làm cách nào để tình yêu lúc nào cũng "màu hồng" như thủa ban đầu?

VOV.VN - Không ít người từng trải qua cảm giác yêu cuồng nhiệt, say đắm ở những ngày đầu, nhưng theo thời gian, cảm xúc ấy dần nhạt đi khiến họ hoài nghi về tình cảm của đối phương. Tuy nhiên, theo chuyên gia, sự “hạ nhiệt” này là diễn biến tự nhiên của tình yêu, xuất phát từ thay đổi nội tiết tố và áp lực cuộc sống.

Ngủ khi tóc còn ướt: Thói quen nhỏ nhưng hậu quả không hề nhỏ

VOV.VN - Thói quen đi ngủ khi tóc còn ướt khá phổ biến, đặc biệt ở những người bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, việc làm tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn không ít ảnh hưởng đến tóc, da đầu và cả sức khỏe tổng thể.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản