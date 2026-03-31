Hi hữu mẹ rụng tóc từng mảng vì áp lực thức khuya dạy con học

Thứ Ba, 06:32, 31/03/2026
VOV.VN - Chịu áp lực và thức khuya dạy con học trong thời gian dài, người phụ nữ ở Trung Quốc bàng hoàng phát hiện bản thân bị rụng tóc từng mảng lớn trên đỉnh đầu.

Gần đây, một bà mẹ tại Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc đã phải cầu cứu bác sĩ vì phát hiện mình gặp phải tình trạng rụng tóc nghiêm trọng sau thời gian dài thức khuya kèm con học bài. Chị được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rụng tóc từng mảng (còn gọi là hói từng vùng).

Theo chia sẻ, để có thể chăm lo toàn diện cho việc học hành và cuộc sống của con, chị đã nghỉ việc khi con vào cấp hai và ở nhà toàn thời gian để theo dõi con. Tuy nhiên, điểm số của cậu bé chỉ ở mức trung bình thấp hơn so với các bạn cùng lớp, và đặc biệt yếu môn toán.

Để kèm con, chị thường xuyên phải thức đến nửa đêm học cùng cậu bé. Việc thiếu ngủ kéo dài cùng với áp lực tâm lý lớn khiến sức khỏe của chị suy giảm rõ rệt. Đến tháng 1 năm nay, chị phát hiện trên đầu xuất hiện 3 mảng hói nhỏ, ban đầu chỉ bằng đầu ngón tay nhưng sau đó lan rộng nhanh chóng, có mảng to bằng lòng bàn tay. 

Người phụ nữ ngay lập tức đến bệnh viện tìm hiều nguyên nhân và cách chữa trị. Các bác sĩ cho biết, tình trạng này không hiếm gặp ở các bậc phụ huynh hiện nay. Khi kèm con học, nhiều người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất kiểm soát cảm xúc, thậm chí huyết áp tăng cao. Nếu kéo dài, stress sẽ ảnh hưởng đến nội tiết, làm tổn thương nang tóc và dẫn đến rụng tóc từng mảng.

Người mẹ trên hiện đang được điều trị kết hợp bằng tiêm thuốc và thuốc uống. Bác sĩ cho biết thời gian phục hồi tóc ước tính khoảng 6 tháng đến 1 năm. Để phục hồi nhanh nhất có thể, cô đã chủ động điều chỉnh lối sống, để chồng mình đảm nhận nhiều hơn việc dạy kèm con làm bài tập về nhà, đồng thời bản thân cô cũng chủ động học cách "lùi lại một bước và bớt lo lắng".

Các chuyên gia khuyến cáo, việc đồng hành cùng con trong học tập là cần thiết, nhưng cha mẹ không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Phụ huynh nên giữ tâm lý ổn định, ngủ đủ giấc và chăm sóc sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu. Một phụ huynh khỏe mạnh, bình tĩnh mới có thể hỗ trợ con hiệu quả trong hành trình học tập.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo 163.com
Tin liên quan

Người cao tuổi bỗng tăng ham muốn tình dục có phải dấu hiệu bất thường

VOV.VN - Không ít gia đình lo lắng khi người cao tuổi đột ngột gia tăng nhu cầu tình dục. Theo bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, đây có thể chỉ là thay đổi sinh lý nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bệnh lý hoặc rối loạn nếu mất kiểm soát, vì vậy cần theo dõi và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.

Chọn yêu người chân thành nhưng nghèo, hay lấy người đủ đầy mà không rung động

VOV.VN - Ở tuổi 27, khi đã sẵn sàng lập gia đình, cô gái rơi vào thế khó, một bên là tình cảm chân thành nhưng hoàn cảnh còn nhiều lo toan, một bên là điều kiện đủ đầy nhưng thiếu rung động. Giữa những lời khuyên thực tế từ gia đình và tiếng nói trái tim, lựa chọn nào mới là đúng?

Nam giới ở độ tuổi nào cần quan tâm đến sức khỏe nam khoa?

VOV.VN - Cũng giống như phụ nữ, nam giới cũng cần được chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Từ trẻ sơ sinh đến tuổi trung niên, sức khỏe nam khoa đều cần được theo dõi nhưng thực tế có tới 70–80% nam giới chưa từng tiếp cận dịch vụ.

