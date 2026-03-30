中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thường xuyên đi làm quá sớm, nữ nhân viên ngỡ ngàng nhận tin bị sa thải

Thứ Hai, 06:32, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nữ nhân viên ở Tây Ban Nha đã bị sa thải vì liên tục đến công ty trước 30-45 phút so với hợp đồng. Cấp trên cho rằng việc cô này đến sớm chẳng mang lại lợi ích cho công ty.

Đi làm muộn có thể là lý do khiến một nhân viên bị sa thải, nhưng hóa ra việc đến quá sớm cũng có thể bị các nhà tuyển dụng coi là một vấn đề nghiêm trọng. Một phụ nữ Tây Ban Nha đã phải trả giá đắt cho điều này khi bị cho thôi việc sau khi liên tục bỏ qua những lời cảnh báo từ cấp trên rằng cô đến công ty quá sớm.

Cô gái trẻ, làm việc cho một công ty giao hàng ở Alicante, Tây Ban Nha, thường xuyên đến nơi làm việc từ 6h45 đến 7h00 sáng mỗi ngày, mặc dù hợp đồng quy định cô phải bắt đầu lúc 7h30 sáng. Điều này có nghĩa là cô bắt đầu ca làm việc sớm hơn các đồng nghiệp từ 30 đến 45 phút.

Điều này khiến người quản lý không hài lòng. Nữ nhân viên trên bị khiển trách lần đầu tiên vì thói quen này vào năm 2023, nhưng cô vẫn tiếp tục đến sớm, bỏ qua những lời nhắc nhở từ phía ban quản lý. Cô nói làm vậy vì khối lượng công việc rất nhiều và cần thêm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng, công ty chọn phương án sa thải vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Công ty cho rằng việc nhân viên này đến làm quá sớm khiến nhân viên khác không có việc gì để làm và do đó không đóng góp gì cho công ty. Tuy nhiên, nhân viên này không đồng tình với quan điểm đó và đã khiếu nại quyết định này tại tòa án xã hội Alicante.

Nhân viên này đã kiện công ty vì quyết định sa thải bất công, nói đi làm sớm là thể hiện sự tận tâm và thiện chí. Tuy nhiên, sau đó, tòa án đã đưa ra một phán quyết bất ngờ là giữ nguyên quyết định của người sử dụng lao động.

Phán quyết của Tòa án nêu rõ: “Hành vi của người lao động đã ảnh hưởng đến mối quan hệ tin tưởng và trung thành, gây ảnh hưởng đáng kể, bởi vì bất chấp những cảnh báo của công ty người khiếu nại vẫn khăng khăng đòi vào làm việc sớm hơn dự kiến". 

Như vậy, các hành vi được cho là do người lao động gây ra được xem là đủ nghiêm trọng và quan trọng để cấu thành hành vi sai phạm nghiêm trọng về sự bất trung, vi phạm lòng tin và bất tuân lệnh, đủ để là lí do chính đáng cho việc chấm dứt hợp đồng lao động”.

Trong trường hợp cụ thể này, tòa án xác định hành vi của nhân viên đã tạo ra sự thiếu kiểm soát đối với việc chấm công và ảnh hưởng tiêu cực đến tổ chức nội bộ của công ty. Đây không phải sự việc cá biệt mà là một hành vi lặp đi lặp lại bất chấp những cảnh báo trước đó, theo tòa án.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo Oddity Central
Tag: đi làm đi làm quá sớm sa thải Tây Ban Nha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Chỉ một câu nói của mẹ già khiến tôi quyết định nghỉ việc 1 tháng để làm điều này

Đi qua bão giông, tôi tìm thấy người cha thực sự cho con mình

Chia tay ngay trước thềm đám cưới vì... không cho bạn gái đứng tên sổ đỏ

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Dấu ấn VOV
Giá vàng
Dự báo thời tiết
PODCAST
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ