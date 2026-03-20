中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hôm nay người Việt đón tiết Xuân phân 20/3, cần lưu ý gì?

Thứ Sáu, 10:03, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 20/3 hôm nay, người Việt chính thức đón tiết Xuân phân, đánh dấu ngày và đêm gần như bằng nhau trên khắp thế giới. Ngày này có gì đặc biệt?

Hôm nay là ngày đầu tiên người Việt đón tiết Xuân phân, tiết khí thứ tư trong 24 tiết khí trong năm sau khi vừa chính thức nói lời tạm biệt với tiết Kinh trập. Theo cách tính hiện đại, điểm Xuân phân được lấy làm gốc có kinh độ mặt trời bằng 0 độ.

Xuân phân đánh dấu mùa xuân thiên văn. (Ảnh: Thanh Tùng)

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Xuân phân, Thu phân, Hạ chí và Đông chí là 4 mốc thời gian rất cơ bản. Mặc dù Xuân phân thường được coi là một ngày, nhưng thực tế thì không phải. Trong lịch 24 tiết khí thì mỗi cái tên trên là tên của một tiết khí dài tới 15 ngày, và cái mà chúng ta gọi là ngày xuân phân ngày nay chỉ là ngày khởi đầu của tiết Xuân phân (tương tự với những ngày còn lại).

Như vậy theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Xuân phân dưới góc nhìn thiên văn có gì đặc biệt?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) vào ngày 20/3 hôm nay, mặt trời sẽ đi qua xích đạo thiên thể, một đường thẳng vô hình trên bầu trời và toàn bộ hành tinh sẽ cảm nhận sự chuyển dịch đó. Đó là điểm Xuân phân.

Đây là khoảnh khắc mặt trời đi trực tiếp qua xích đạo trái đất trên hành trình tiến về phía bắc. Đối với Bắc bán cầu, nó đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân, còn đối với Nam bán cầu, mùa thu bắt đầu tại thời điểm này.

Ở khắp mọi nơi trên trái đất, mặt trời mọc gần như đúng hướng đông và lặn gần như đúng hướng tây và ngày với đêm gần như có độ dài bằng nhau. Nhưng điều gì khiến khoảnh khắc này thực sự đặc biệt về mặt thiên văn học?

Xuân phân đánh dấu ngày và đêm gần như bằng nhau trên khắp thế giới. (Ảnh: Cao Kỳ Nhân)

Điểm phân không phải do mặt trời gây ra mà là do độ nghiêng của trái đất. Hành tinh của chúng ta quay quanh trục với độ nghiêng 23,5 độ so với phương thẳng đứng. Khi quay quanh mặt trời, độ nghiêng này khiến một bán cầu luôn hơi nghiêng về phía mặt trời trong khi bán cầu kia nghiêng ra xa.

2 lần mỗi năm, vào các điểm phân, không bán cầu nào được ưu tiên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cấu hình trở nên cân bằng hoàn hảo. Tại Bắc Cực, mặt trời xuất hiện trên đường chân trời lần đầu tiên sau nhiều tháng. Tại Nam Cực, mặt trời đang dần khuất đi. Và với phần còn lại của chúng ta, ngày và đêm gần như được chia đều một cách hoàn hảo.

Theo quan niệm dân gian, sự ổn định của đất trời vào ngày Xuân phân giúp con người cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng để bắt đầu những dự án mới. Trong canh tác, đây là thời kỳ quyết định để đánh giá sức sống của cây trồng và chuẩn bị cho những mùa vụ bội thu sắp tới.

Theo Cao An Biên/Thanh Niên
Tag: Xuân phân ngày 20/3 ngày Quốc tế hạnh phúc ngày Xuân phân hôm nay là ngày gì ngày Xuân phân cần lưu ý gì
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Công việc không đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm này giúp cô gái trẻ đi khắp thế giới, sống miễn phí suốt 2 năm, có những ngày "ăn như vua" và mua nhà ở tuổi 24.

VOV.VN - Ngang qua phố Phan Huy Chú, nếu không để ý kỹ, căn biệt thự cũ ở số 18 có lẽ chỉ hiện ra như bao ngôi nhà đã đi qua nhiều năm tháng của khu phố này. Tầng dưới khá nhộn nhịp với vài sạp nhỏ bày hoa quả, bánh trái như nhịp sinh hoạt vốn đã quen thuộc của khu phố.

VOV.VN - Sau sinh, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi về nội tiết và sinh lý, khiến nhu cầu tình dục cũng biến đổi. Quan hệ quá sớm có thể gây viêm nhiễm, nhưng kiêng quá lâu cũng dễ dẫn đến rối loạn tình dục. Vậy thời điểm nào là phù hợp để vợ chồng sinh hoạt trở lại an toàn?

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI