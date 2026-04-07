Lý do mẹ của Chương Tử Di phản đối cuộc hôn nhân của cô với Sa Bại Ninh

Chương Tử Di và Sa Bại Ninh từng được xem là một cặp đôi nổi tiếng, hẹn hò từ năm 2011 đến năm 2013. Theo các nguồn tin, cả hai thậm chí đã lên kế hoạch cho đám cưới, bao gồm cả việc chọn địa điểm. Tuy nhiên, bất chấp những chuẩn bị nghiêm túc đó, mối quan hệ của họ đã kết thúc trong tiếc nuối khiến người hâm mộ hoang mang suốt nhiều năm.

Những lời đồn đoán về việc họ chia tay vẫn tiếp tục lan truyền cho đến khi những thông tin gần đây làm sáng tỏ tình hình. Các nguồn tin cho rằng lý do chính dẫn đến sự chia ly của họ là sự phản đối mạnh mẽ từ mẹ của Chương Tử Di. Sự không chấp thuận của bà được cho là đã tạo ra căng thẳng đáng kể, cuối cùng dẫn đến việc cặp đôi chia tay.

Có thông tin tiết lộ rằng mẹ của Chương Tử Di đã công khai chỉ trích Sa Bại Ninh, đặc biệt là về thu nhập của anh ta. Mặc dù Sa Bại Ninh là một người dẫn chương trình nổi tiếng và được kính trọng tại Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), nhưng thu nhập của anh được cho là thấp hơn nhiều so với vị thế của Chương Tử Di, một nữ diễn viên nổi tiếng quốc tế.

Theo nguồn tin thân cận, mẹ của Chương Tử Di đã thẳng thừng nói rằng con gái bà kiếm được gấp 70 lần anh ta, và khuyên anh ta nên chấm dứt mối quan hệ nếu thực sự coi mình là đàn ông. Lập trường mạnh mẽ này được cho là đóng vai trò quyết định trong việc khiến cặp đôi chia tay.

Ngoài việc đối đầu trực tiếp, mẹ của Chương Tử Di được cho là cũng đã khuyến khích bạn bè và người thân thuyết phục nữ diễn viên xem xét lại mối quan hệ. Dưới áp lực ngày càng tăng, mối quan hệ bắt đầu xấu đi, cuối cùng dẫn đến kết thúc cuộc tình hai năm của họ.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào tháng 5/2011 khi Chương Tử Di xuất hiện trong một chương trình do Sa Bại Ninh dẫn chương trình. Theo thời gian, sự tương tác công việc của họ đã phát triển thành một mối quan hệ lãng mạn. Trong thời gian bên nhau, Sa Bại Ninh thường xuyên đi quãng đường xa để đến thăm Chương Tử Di khi cô đang quay phim, thể hiện sự tận tâm của anh.

Cuối năm 2012, xuất hiện thông tin cho rằng cặp đôi đang chuẩn bị kết hôn. Họ được cho là đã thuê người tổ chức đám cưới và thậm chí đã đặt phòng khách sạn ở Bắc Kinh cho buổi lễ. Kế hoạch bao gồm một buổi lễ kỷ niệm với bạn bè và gia đình thân thiết... Bất chấp những sự chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, đám cưới vẫn không diễn ra. Sau những phản đối liên tục từ phía gia đình Chương Tử Di, cuối cùng cặp đôi quyết định chia tay, đánh dấu sự kết thúc của một mối quan hệ được nhiều người coi là sâu sắc về mặt tình cảm.