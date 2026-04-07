Lý do mẹ của Chương Tử Di phản đối cuộc hôn nhân của cô với Sa Bại Ninh

Thứ Ba, 15:59, 07/04/2026
VOV.VN - Kế hoạch kết hôn được đồn đoán giữa Chương Tử Di và Sa Bại Ninh đã đổ vỡ sau sự phản đối mạnh mẽ từ mẹ của cô, với lý do chênh lệch thu nhập lớn giữa hai người.

Chương Tử Di và Sa Bại Ninh từng được xem là một cặp đôi nổi tiếng, hẹn hò từ năm 2011 đến năm 2013. Theo các nguồn tin, cả hai thậm chí đã lên kế hoạch cho đám cưới, bao gồm cả việc chọn địa điểm. Tuy nhiên, bất chấp những chuẩn bị nghiêm túc đó, mối quan hệ của họ đã kết thúc trong tiếc nuối khiến người hâm mộ hoang mang suốt nhiều năm.

Những lời đồn đoán về việc họ chia tay vẫn tiếp tục lan truyền cho đến khi những thông tin gần đây làm sáng tỏ tình hình. Các nguồn tin cho rằng lý do chính dẫn đến sự chia ly của họ là sự phản đối mạnh mẽ từ mẹ của Chương Tử Di. Sự không chấp thuận của bà được cho là đã tạo ra căng thẳng đáng kể, cuối cùng dẫn đến việc cặp đôi chia tay.

Có thông tin tiết lộ rằng mẹ của Chương Tử Di đã công khai chỉ trích Sa Bại Ninh, đặc biệt là về thu nhập của anh ta. Mặc dù Sa Bại Ninh là một người dẫn chương trình nổi tiếng và được kính trọng tại Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), nhưng thu nhập của anh được cho là thấp hơn nhiều so với vị thế của Chương Tử Di, một nữ diễn viên nổi tiếng quốc tế.

Chương Tử Di và Sa Bại Ninh từng được xem là một cặp đôi nổi tiếng, đã lên kế hoạch cho đám cưới.

Theo nguồn tin thân cận, mẹ của Chương Tử Di đã thẳng thừng nói rằng con gái bà kiếm được gấp 70 lần anh ta, và khuyên anh ta nên chấm dứt mối quan hệ nếu thực sự coi mình là đàn ông. Lập trường mạnh mẽ này được cho là đóng vai trò quyết định trong việc khiến cặp đôi chia tay.

Ngoài việc đối đầu trực tiếp, mẹ của Chương Tử Di được cho là cũng đã khuyến khích bạn bè và người thân thuyết phục nữ diễn viên xem xét lại mối quan hệ. Dưới áp lực ngày càng tăng, mối quan hệ bắt đầu xấu đi, cuối cùng dẫn đến kết thúc cuộc tình hai năm của họ.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào tháng 5/2011 khi Chương Tử Di xuất hiện trong một chương trình do Sa Bại Ninh dẫn chương trình. Theo thời gian, sự tương tác công việc của họ đã phát triển thành một mối quan hệ lãng mạn. Trong thời gian bên nhau, Sa Bại Ninh thường xuyên đi quãng đường xa để đến thăm Chương Tử Di khi cô đang quay phim, thể hiện sự tận tâm của anh.

Cuối năm 2012, xuất hiện thông tin cho rằng cặp đôi đang chuẩn bị kết hôn. Họ được cho là đã thuê người tổ chức đám cưới và thậm chí đã đặt phòng khách sạn ở Bắc Kinh cho buổi lễ. Kế hoạch bao gồm một buổi lễ kỷ niệm với bạn bè và gia đình thân thiết... Bất chấp những sự chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, đám cưới vẫn không diễn ra. Sau những phản đối liên tục từ phía gia đình Chương Tử Di, cuối cùng cặp đôi quyết định chia tay, đánh dấu sự kết thúc của một mối quan hệ được nhiều người coi là sâu sắc về mặt tình cảm.

Truyền thông Trung Quốc “quay xe” với “tướng quân kem nền” Trương Lăng Hách

VOV.VN - Thời gian qua, Trương Lăng Hách điêu đứng vì vai diễn gây tranh cãi lớn trong bộ phim “Trục Ngọc”. Hình ảnh tướng quân ra trận với bộ dạng tô son trát phấn, điệu đà quá lố khiến anh gặp rắc rối với cơ quan quản lý văn hóa. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nhận phim mới của Trương Lăng Hách.

Tag: Chương Tử Di Lý do mẹ của Trương Tử Di phản đối cuộc hôn nhân của cô với Sa Bại Ninh mẹ của Trương Tử Di đã công khai chỉ trích Sa Bại Ninh
Trần Nghiên Hy xin lỗi sau khi vụ bê bối sản phẩm livestream bị phanh phui

VOV.VN - Nữ diễn viên người Đài Loan Trần Nghiên Hy đã đưa ra lời xin lỗi công khai và hoàn tiền đầy đủ sau khi một phóng sự của CCTV phơi bày sản phẩm mà cô quảng bá trong buổi phát trực tiếp có vấn đề, gây ra phản ứng dữ dội ở Trung Quốc.

Kêu gọi loại bỏ các chuẩn mực méo mó từ tranh cãi liên quan đến Trương Lăng Hách

VOV.VN - Cơ quan quản lý giải trí Trung Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau những tranh cãi xung quanh Trương Lăng Hách và vai diễn của anh trong bộ phim “Trục Ngọc”.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chỉ trích vì thiếu tự nhiên trong phim "Love Beyond the Grave"

VOV.VN - Địch Lệ Nhiệt Ba và Arthur Chen đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ khán giả khi họ bị chỉ trích vì thiếu sự ăn ý và khoảng cách tuổi tác rõ rệt trong phim “Love Beyond the Grave”.

