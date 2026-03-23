Rich kid Dubai: 16 tuổi được tặng siêu xe, nuôi thú hoang trong nhà, giờ ra sao?

Thứ Hai, 08:48, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

Sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Dubai, Rashed Saif Belhasa từng sống trong dinh thự "khủng', với khuôn viên rộng đến nỗi họ phải dùng xe golf để di chuyển.

Rashed Saif Belhasa, cậu ấm nhà giàu đến từ Dubai (UAE), là con trai của tỷ phú Saif Ahmed Belhasa, một trong những doanh nhân giàu nhất UAE.

"Rich kid" sinh năm 2002, được biết đến nhiều hơn với biệt danh Money Kicks và bắt đầu hành trình nổi tiếng của mình thông qua mạng xã hội. 

Rashed Saif Belhasa chụp ảnh cùng sư tử trong vườn thú tại biệt thự gia đình. Ảnh: Thesun

Cuộc sống giàu sang, nổi tiếng từ sớm

Ở tuổi 13, anh lập kênh YouTube "Money Kicks", nơi anh đăng tải các video khoe lối sống xa hoa của mình, với những đôi giày thể thao đắt tiền và những chiếc xe sang trọng, theo The Sun.

Rashed sống cùng gia đình trong một biệt thự rộng lớn đến nỗi họ phải dùng xe golf để di chuyển quanh khuôn viên. Nơi đây có sở thú riêng với hơn hàng trăm loài động vật, trong đó có cả hổ Bengal, hổ trắng, sư tử, báo đen, báo đốm, báo săn, hươu cao cổ và thậm chí cả gấu.

Một phần tủ giày của Rashed. Ảnh: Thesun

Bên cạnh một vườn thú tại gia, Rashed còn sở hữu một bộ sưu tập giày thể thao đáng kinh ngạc trị giá khoảng 800.000 bảng Anh (hơn 28 tỷ đồng).

Anh ấy có cả một căn phòng dành riêng cho giày. Có rất nhiều đôi là phiên bản giới hạn của Yeezy, Bape và Air Jordan... Tất cả được cất giữ trong các hộp bảo quản an toàn để đảm bảo độ bền.

Rashed có gu thẩm mỹ đắt tiền và anh ấy không ngại thể hiện điều đó. YouTuber này thường diện đồ Gucci, áo phông Louis Vuitton và túi Supreme.

Anh thường xuất hiện cùng với một món trang sức được thiết kế riêng, có khắc số 971, mã vùng của UAE, bằng kim cương, theo SCMP.

Rashed xuất hiện với nhiều món đồ phụ kiện đắt tiền. Ảnh: SCMP

Năm 2018, Rashed gây chú ý khi khoe món quà sinh nhật tuổi 16 của mình. Đó là một chiếc Ferrari F12 Berlinetta trị giá 200.000 bảng Anh (7 tỷ đồng).

Năm 2022, anh từng chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân về trải nghiệm suýt bị bắt cóc khi đến London (Anh).

Theo đó, trong một lần đi ăn tại nhà hàng, anh đăng ảnh kèm vị trí lên mạng xã hội. Ngay sau đó, một nhóm người đàn ông đeo khẩu trang xuất hiện, tự nhận là người hâm mộ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên an ninh đã kịp thời can thiệp và đưa anh rời đi an toàn.

Anh chia sẻ: “Hãy cẩn thận và tỉnh táo. London là một thành phố rất đẹp và tôi yêu nơi này. Đừng đăng vị trí hiện tại lên mạng xã hội. Tôi đã mắc sai lầm và nếu không có đội ngũ an ninh, có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm”.

Đám cưới bất ngờ

Tháng 6/2025, Rashed gây bất ngờ khi tuyên bố kết hôn. Anh đăng tải video về ngày trọng đại trên mạng xã hội nhưng không để lộ mặt cô dâu. Anh cũng chưa từng chia sẻ bức ảnh nào về vợ trên trang cá nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn, anh chia sẻ muốn giữ vợ tránh xa sự chú ý của công chúng. Anh không muốn dùng hình ảnh vợ hay con cái trong tương lai để kiếm tiền hay thu hút lượt xem, theo Mashable.

Anh chia sẻ: “Trong văn hóa của chúng tôi, việc giữ kín đời tư của phụ nữ là điều được tôn trọng. Cô ấy là vợ tôi và cần được bảo vệ”.

Trong bài đăng trên Instagram đầu tháng 3/2026, Rashed chia sẻ suy nghĩ về tình hình đất nước trong bối cảnh khu vực có nhiều biến động. Anh viết: “Cầu mong Allah ban phước và bảo vệ tất cả chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn này. Tôi tự hào là người Emirati và mong đất nước luôn bình an”.

Hiện tại, Rashed có khoảng 2,5 triệu người theo dõi trên Instagram, 3,8 triệu người đăng ký trên YouTube và vẫn duy trì công việc sáng tạo nội dung lẫn kinh doanh. 

Thói quen tắm lạ lùng của người Đức

VOV.VN - Chuyện người Đức lười tắm thậm chí còn bị chế thành meme trên mạng xã hội để trêu chọc nhau, thế nhưng ẩn sau thói quen này là triết lý sống rất thực tế.

 

