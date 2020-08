Kênh truyền hình An Viên: Thông điệp của sự sẻ chia và yêu thương

Tham dự lễ ký kết có Ông Hầu A Lềnh- Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TWMTTQVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu- Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN cùng các Chư tôn đức và đại diện các đối tác là các cơ quan, đơn vị, công ty, tập đoàn viễn thông, truyền thông.

Thông tin về nội dung kênh truyền hình An Viên, Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Tổng Biên tập truyền hình An Viên cho biết: “Tinh thần yêu nước, thương nòi, lòng khoan dung, trọng nhân nghĩa, văn hóa yêu thương, chia sẻ lẫn nhau đã thấm sâu trong tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi người Việt Nam; Những đường lối, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được thông tin đầy đủ tạo nên sức mạnh lạc quan, sự hiểu biết, trí tuệ sẽ đem đến cho cuộc sống sự thanh bình, an lạc và hạnh phúc là những nội dung chuyển tải của An Viên TV".

Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch GHPGVN, Tổng Biên tập truyền hình An Viên cùng các đối tác ký kết hợp tác phát triển truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình An Viên trên hệ thống đa nền tảng.

“Sự ra đời của kênh truyền hình An Viên cũng là định hướng, kế hoạch của GHPGVN trong sự nghiệp thúc đẩy truyền thông như một kênh hoằng pháp, với mục tiêu “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, cùng nhau làm đẹp cho đời, mang đến sự lạc quan, tình yêu thương, sự sẻ chia trong cuộc sống.



GHPGVN tin tưởng rằng các nội dung, thông điệp tốt đẹp của kênh truyền hình An Viên sẽ được lan tỏa tới các vùng miền của Tổ quốc, đáp ứng nhu cầu của mọi thành phần, lứa tuổi, đến được với cộng đồng bà con Việt kiều trên khắp thế giới, góp phần chung tay vì một Việt Nam hùng cường”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh.

Ông Hầu A Lềnh- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao sự ra đời của kênh truyền hình An Viên, sự chủ động vào cuộc của GHPGVN, sự hợp tác đầy ý nghĩa và trách nhiệm của các đơn vị truyền thông hàng đầu đất nước trong việc hỗ trợ chuyển tải nội dung của truyền hình An Viên trên các nền tảng công nghệ.

Theo ông Hầu A Lềnh, truyền hình An Viên góp phần quan trọng trong việc chuyển tải nội dung chính sách của Đảng, Nhà nước trong mọi mặt của đời sống xã hội như văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị nhân văn tốt đẹp của nhân loại... Đây là sự đóng góp to lớn trong công tác truyền thông của đất nước.

Chính thức phát sóng truyền hình An Viên với sự hợp tác giữa GHPGVN và các đối tác trong phát triển nội dung và truyền dẫn phát sóng trên tất cả các nền tảng analog, kỹ thuật số, internet và các phương tiện truyền dẫn OTT của BTV, VTVcab, Viettel Telecom, VNPT Media, FPT Telecom, SCTV, AVG, VTV Digital, HTV, VieON...

Trên lĩnh vực truyền hình, từ năm 2011, GHPGVN đã đồng hành và gắn liền với kênh truyền hình An Viên (kênh Văn hóa Phương Đông - BTV9).

Ngày 31/12/2019, GHPGVN đã tiếp nhận các quyền, nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Viễn thông và Truyền thông An Viên hợp tác với Đài PT và TH Bình Dương tiếp tục phát triển nội dung, làm phong phú kênh truyền hình An Viên (Văn hóa phương Đông - BTV9) với diện mạo mới: An Viên TV - B Channel.

“Hãy đến và nhận: Sức mạnh, Sống lâu, Trí tuệ” là slogan của An Viên TV.