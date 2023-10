Làm phồng ruột gối bị xẹp bằng cách này

Các mẹo làm phồng ruột gối bị xẹp hiệu quả sẽ giúp bạn khôi phục trạng thái tối ưu của gối mà không cần mua gối mới. Chiếc gối thơm thơ sạch sẽ, có độ cao vừa phải, chất liệu mềm mại giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ của bạn. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nhiều chiếc gối có dấu hiệu xẹp, lõi bị vón cục nên không còn nâng đỡ tốt cho vùng cổ khi nằm ngủ, tạo áp lực lên đầu và cột sống, gây đau mỏi vai gáy khi thức dậy. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ của bạn.

Bạn cần biết một số cách làm phồng gối hiệu quả. (Ảnh minh hoạ: Istock)

Cách làm phồng ruột gối bị xẹp hiệu quả

Có nhiều cách để bạn biến chiếc gối bị xẹp do dùng lâu trở nên dày dặn, bồng bềnh trở lại.

Làm phồng ruột gối bằng tay

Đây được xem là cách nhanh chóng và tiện lợi nhất, bạn có thể áp dụng bất cứ lúc nào.

- Làm tơi bông vón cục: Mồ hôi, bụi bẩn, tóc ẩm ướt hoặc quá trình giặt giũ lõi gối có thể khiến lớp bông bên trong bị vón cục, không được dàn đều. Bạn cần xử lý những cục vón này trước bằng cách dùng tay cầm lấy 2 cạnh của gối, bóp đều gối từ 2 phía, sau đó làm tương tự với 2 cạnh còn lại, mỗi thao tác thực hiện trong khoảng 20 - 30 giây.

Nếu cục bông vón quá lớn, bạn nên dùng tay để tách và xoa bóp cho cục bông tơi ra, sau đó đặt gối lên mặt phẳng và đập tay nhiều lần lên bề mặt để dàn đều lớp bông bên trong.

- Vỗ phồng ruột gối: Sau khi lớp bông bên trong lõi gối được làm tơi và dàn đều, bạn hãy dựng gối lên theo chiều dọc, mỗi bàn tay đặt ở một đường may cạnh gối (2 cạnh đối diện nhau), vỗ nhiều lần vào hai bên cạnh đường may. Thực hiện thao tác tương tự với chiều ngang của gối. Lưu ý vỗ đều vào 2 bên đường may của gối để nó phồng đều nhau.

Sau khi hoàn thành các thao tác, bạn đặt gối lên giường và đập nhẹ vào mặt gối; chiếc gối của bạn đã căng phồng trở lại và có thể tiếp tục sử dụng bình thường.

Làm phồng ruột gối bằng máy sấy

Với những chiếc gối có độ xẹp ít, bạn có thể làm phồng nó luôn trong lúc giặt sấy.

Trước khi cho gối vào máy giặt, bạn cần kiểm tra tem mác hướng dẫn về nhiệt độ, chất tẩy rửa có thể sử dụng cho nó. Nên cho vài quả bóng giặt vào, chúng sẽ va đập vào gối, làm tơi bông vón cục và làm sạch kỹ cả phần bên trong gối.

Sau khi giặt xong, bạn đưa gối sang máy sấy hoặc chuyển chế độ sấy để làm gối khô và tơi từ bên trong ra bên ngoài. Sau đó, bạn lấy gối ra và vỗ phồng ruột gối như cách nêu trên.

Nếu chất liệu bông ở chiếc gối của bạn dễ xẹp, dù làm phồng rồi vẫn không giữ được lâu, bạn có thể thử cách thu nhỏ áo gối. Thay vì chọn áo gối to bằng ruột gối, bạn hãy lựa một chiếc áo gối có kích thước nhỏ hơn, dồn phần bông của gối lại và lồng vào chiếc áo gối nhỏ hơnđể có được độ phồng mong muốn.

Ví dụ, chiếc gối của bạn có kích thước 50x70cm, bạn làm phồng nó bằng cách dồn phần bông gối lại và lồng vào chiếc áo gối có kích thước 45x65cm. Hãy thử thực hiện, bạn sẽ thấy đây là cách làm phồng ruột gối bị xẹp hiệu quả.

Một số lưu ý khi làm phồng gối

- Gối lông vũ tự nhiên: Đây là loại gối được làm bằng chất liệu cao cấp nên khó bị xẹp khi sử dụng. Tuy nhiên, quá trình giặt giũ có thể khiến lông vũ bị bay ra ngoài và không còn căng phồng như lúc mới dùng. Để bảo vệ độ căng phồng của gối lông vũ, bạn nên cẩn thận trong lúc giặt sấy, chỉ nên giặt nhẹ hoặc giặt khô, sử dụng áo gối dày với các sợi vải độ khít cao để làm ngăn các sợi lông vũ bay ra ngoài.

- Gối cotton: Đây là loại gối phổ biến nhất hiện nay, được làm từ bông microfiber hoặc bông hạt. Chất liệu này khá nhanh xẹp nên bạn hãy tham khảo các cách làm phồng ruột gối bị xẹp hiệu quả nêu trên để giữ độ căng.

- Gối cao su: Loại gối này vô cùng bền bỉ với thời gian nên hạn chế thấp nhất tình trạng bị xẹp khi sử dụng. Điều bạn cần làm là giữ cho chiếc gối luôn sạch sẽ, thơm tho, các liên kết cao su không bị rách, nứt.

Tuy nhiên, chiếc gối của bạn dù làm bằng chất liệu gì, độ phồng xẹp thế nào cũng cần được đổi mới sau một thời gian sử dụng. Việc thay gối nằm sẽ giúp duy trì đồ phồng ưng ý, đồng thời hạn chế vi khuẩn tích tụ ở gối, tác động tới da mặt và hệ hô hấp của bạn.