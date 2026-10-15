Lễ cưới tập thể của 52 cặp đôi ở TP.HCM

Ngày 15/10, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành Đoàn TP.HCM phối hợp tổ chức chương trình “Lễ cưới tập thể” cho 52 cặp đôi. Trước giờ chính thức diễn ra lễ cưới, 52 cặp đôi đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết hôn đến nay 22 năm, chung sống với nhau 30 năm, nhưng chị Trần Thị Minh Tâm (1978), cùng chồng là anh Phan Ngọc Dương chưa một lần tổ chức đám cưới vì hoàn cảnh gia đình. Anh Dương hiện làm nghề lái xe ba gác, chị Tâm làm công nhân, con lớn đến nay 29 tuổi.

Sáng nay 2 vợ chồng chị dậy từ 1 giờ sáng, chờ trang điểm và tham gia các hoạt động lễ cưới tập thể cùng 51 cặp đôi khác

"Tôi cảm thấy rất vui, cũng nhờ Thành phố tổ chức cho các cặp đôi cưới tập thể,rất hạnh phúc", chị Tâm nói.

Chị Minh Tâm và anh Ngọc Dương năm nay 48 tuổi, lần đầu được tổ chức một lễ cưới trang trọng

Ngoài những cặp đôi đã kết hôn lâu năm, còn có các cặp vợ chồng rất trẻ. Cặp vợ chồng Võ Minh Danh và Mai Trần Phương Uyên đều sinh năm 2002 (24 tuổi), Uyên hiện tại đang là giáo viên mầm non, còn chồng làm lao động tự do. Một đám cưới được tổ chức ở nhà hàng, được mặc bộ váy cưới trang trọng, là điều mà Uyên chưa từng nghĩ tới.

"Em cảm thấy hồi hộp và vui vì trước đó kinh phí cũng hạn hẹp nên chỉ tổ chức ở nhà, không tổ chức lễ cưới ở nhà hàng được", Uyên nói.

Các cặp đôi được trao giấy chứng nhận kết hôn

Chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2026 cho 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM. Đây cũng là lần đầu chương trình do 3 đơn vị gồm Liên đoàn Lao động, Thành đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp tổ chức.

Qua 16 lần tổ chức, chương trình đã đồng hành, hỗ trợ hơn 1.200 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa ước mơ về một lễ cưới trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

Các cặp đôi trải nghiệm đi tàu metro đến địa điểm tổ chức

Các cặp đôi dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

52 cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể

Lễ cưới tập thể của 52 cặp đôi tại TP.HCM