Lễ Phật Đản trong mùa dịch Covid-19 ở Lào

Dù diễn ra trong bối cảnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhưng buổi lễ vẫn thu hút được sự tham gia của nhiều tăng ni, Phật tử và bà con cộng đồng.

Thượng tọa Thích Minh Quang - Trụ trì chùa Phật tích thực hiện nghi lễ Tắm Phật.

Lễ Phật Đản do Trưởng ban ban Điều phối Phật Giáo Việt Nam tại Lào, Thượng toạ Thích Minh Quang, trụ trì chùa Phật Tích chủ trì. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các Chư tôn đức và các tăng ni, Phật tử đã cùng nhau thành tâm tưởng niệm ngày Đản sanh của Đức Phật Thích ca Mâu ni, nguyện cầu cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, thế giới hòa bình.

Các tăng ni, Phật tử cùng thực hiện nghi thức “tắm Phật” truyền thống với tâm nguyện giúp gột rửa những lỗi lầm đã vô tình mắc phải, tiếp tục đoàn kết yêu thương nhau để xây dựng cộng đồng người Việt tại Lào ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Lào anh em.

Bà con dự lễ Phật Đản.

Nhân dịp này, nhà chùa cùng các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ cho những gia đình người Việt gặp khó khăn do ảnh hưởng của việc cách ly xã hội theo Chỉ thị về phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Lào. 60 phần quà được trao trực tiếp cho các gia đình kiều bào nghèo ở thủ đô Vientiane, thể hiện sự sẻ chia, giúp đỡ và tình đoàn kết cộng đồng trong thời điểm dịch bệnh, cùng nhau vượt khó khăn hướng về quê hương, Tổ quốc./.