Lò vi sóng có chức năng nướng có thay thế được lò nướng?

Lò vi sóng có chức năng nướng có tốt không?

Việc lò vi sóng có nướng có đáng mua hay không phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình. Tuy nhiên, với những người cần một thiết bị đa năng phục vụ các nhu cầu nấu nướng cơ bản, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tiết kiệm không gian bếp

Thay vì phải bố trí riêng một lò vi sóng và một lò nướng, người dùng chỉ cần sử dụng một thiết bị tích hợp cả hai chức năng. Đây là giải pháp phù hợp với: Căn hộ có diện tích nhỏ; Gian bếp hạn chế không gian; Gia đình ít thành viên. Việc giảm bớt số lượng thiết bị cũng giúp khu vực bếp gọn gàng và thuận tiện hơn khi vệ sinh.

Giảm chi phí đầu tư

So với việc mua riêng lò vi sóng và lò nướng, một chiếc lò tích hợp thường có mức giá tiết kiệm hơn. Nếu chỉ thỉnh thoảng nướng thịt, làm bánh hoặc chế biến một số món đơn giản, người dùng có thể tiết kiệm đáng kể chi phí.

Lò vi sóng có chức năng nướng ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn nhờ tính tiện lợi và tiết kiệm không gian

Phục vụ nhiều nhu cầu nấu nướng

Ngoài hâm nóng và rã đông, lò vi sóng có chức năng nướng còn có thể chế biến nhiều món ăn như nướng thịt, cá, rau củ và làm một số loại bánh cơ bản. Việc tích hợp nhiều tính năng trong cùng một thiết bị giúp người dùng thuận tiện hơn khi chuẩn bị bữa ăn hàng ngày.

Thao tác đơn giản

Đa số sản phẩm trên thị trường đều được trang bị bảng điều khiển điện tử hoặc núm xoay dễ sử dụng. Một số dòng máy còn tích hợp sẵn các chương trình nấu tự động, giúp người dùng thao tác nhanh chóng ngay cả khi chưa có nhiều kinh nghiệm.

Những hạn chế của lò vi sóng có nướng

Lò vi sóng có chức năng nướng vẫn tồn tại một số hạn chế so với lò nướng chuyên dụng. Do khoang lò nhỏ và hệ thống thanh nhiệt đơn giản, thiết bị khó đáp ứng các món cần nhiệt độ cao, nướng nhiều khay hoặc chế biến lượng thực phẩm lớn. Khả năng làm bánh cũng chỉ phù hợp với các loại bánh cơ bản, trong khi bánh mì, bánh gato hay các loại bánh đòi hỏi kiểm soát nhiệt chính xác vẫn nên sử dụng lò nướng chuyên dụng. Ngoài ra, đa số sản phẩm chỉ có dung tích 20-35 lít, phù hợp với gia đình nhỏ và ở một số mẫu máy, thời gian nướng có thể lâu hơn, đặc biệt với những món thịt dày.

Thực phẩm nướng bằng lò vi sóng có tốt cho sức khỏe không?

Thực phẩm chế biến bằng lò vi sóng vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng nếu sử dụng đúng cách. Nhờ thời gian nấu ngắn và ít dùng nước, món ăn giữ được nhiều vitamin hơn, đồng thời giảm lượng dầu mỡ và hạn chế thất thoát dưỡng chất. Tuy nhiên, so với nướng truyền thống, thực phẩm khó có lớp vỏ vàng giòn, dễ chín không đều hoặc bị khô nếu chế biến quá lâu. Bản thân lò vi sóng không làm thực phẩm nhiễm phóng xạ hay sinh ra chất độc, nhưng người dùng không nên sử dụng hộp nhựa không chuyên dụng và cần tránh nướng ở nhiệt độ quá cao khiến thực phẩm bị cháy xém, vì có thể tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

Kinh nghiệm chọn mua lò vi sóng có nướng

Để đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng và tiết kiệm điện, người dùng nên chọn lò có dung tích phù hợp với số lượng thành viên trong gia đình (20-23 lít cho 1-2 người, 25-30 lít cho 3-5 người và từ 30 lít trở lên với gia đình đông người). Bên cạnh đó, cần cân nhắc công suất phù hợp, bởi công suất càng lớn thì thực phẩm chín nhanh nhưng cũng tiêu thụ nhiều điện hơn. Nên ưu tiên sản phẩm của các thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng và chế độ bảo hành, đồng thời chọn khoang lò bằng inox hoặc phủ chống dính để dễ vệ sinh, tăng độ bền. Với gia đình có trẻ nhỏ, các mẫu lò được trang bị khóa trẻ em sẽ giúp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.