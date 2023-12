Loại lá nhan nhản ở Việt Nam nhưng được người Nhật săn đón

Loại thảo mộc này thường xuất hiện trong món ăn của người Nhật như sushi, sashimi, salad, tempura, mì… nhưng với số lượng ít ỏi, tạo cảm giác quý hiếm.

Loại "lá hồi sinh" được người Nhật săn đón

Trong tiếng Nhật, loại cây này có tên là shiso. Nó còn được người Nhật Bản gọi bằng cái tên “lá hồi sinh” vì nó có nhiều công dụng quý đối với sức khỏe.

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng, loại lá hồi sinh được người Nhật săn đón không hề xa lạ đối với người Việt Nam, đó chính là cây tía tô.

Tía tô là cây gia vị được trồng phổ biến trong các vườn rau gia đình và luôn có mặt ở các chợ, giá bán rẻ hơn các loại rau thơm khác. Chỉ bỏ ra vài nghìn đồng là bạn mua được một bó tía tô. Sở dĩ loại rau này rất rẻ là vì nó rất dễ trồng, không phải chăm sóc nhiều và phát triển gần như quanh năm.

Ngoài việc sử dụng làm rau thơm ăn sống, lá tía tô còn giúp gia tăng mùi vị cho nhiều món ăn từ ốc, lươn… Loại cây này cũng được dùng nấu nước uống, nấu nước xông giải cảm.

Loại 'lá hồi sinh' được người Nhật săn đón chính là tía tô. (Ảnh: Nation's Restaurant News)

BS Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam: "Tía tô được trồng ở khắp nơi tại nước ta để lấy lá ăn sống hoặc chế biến làm gia vị cho một số món ăn ngon và làm thuốc. Trong Đông y, lá tía tô có mùi thơm, vị cay đặc trưng, tính ấm, không độc. Hương vị của tía tô được đánh giá như là sự pha trộn giữa hồi hương, cam thảo, quế và bạc hà sát khuẩn.

Tía tô có công dụng giải cảm mạo do phong hàn và làm cho cơ thể ra mồ hôi hạ nhiệt. Có nhiều cách chế biến với tía tô, đơn giản nhất là rửa sạch rồi ăn như rau sống, hoặc ăn kèm với các loại rau sống khác, hay nấu cháo giải cảm, nấu canh cua, nấu ốc, thái nhỏ trộn vào món nộm, hay đun cùng nước uống”.

Ở Nhật Bản, lá tía tô không rẻ như Việt Nam mà được bán với giá rất cao. Shiso là một trong những nguyên liệu rất quý nhưng không thể thiếu trong nền ẩm thực Nhật Bản, là phần quan trọng tạo nên bản sắc của ẩm thực truyền thống nước này, xuất hiện trong những món ăn quý.

Trang Yuskin (Nhật Bản) dẫn tư liệu của Viện nghiên cứu Hada Iku cho biết, shiso không chỉ ngon mà còn có tác dụng diệt khuẩn. Nó được dùng làm lớp phủ cùng với củ cải daikon trong gói sashimi không chỉ để tạo màu mà còn vì nó mang lại cho món ăn mùi thơm nồng nàn độc đáo. Shiso rất giàu polyphenol với đặc tính chống oxy hóa, làm dịu mùi cá sống. Ngoài ra, tác dụng chống oxy hóa của loại lá này còn có tác dụng ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm.

Do đó, món hải sản sổng nổi tiếng của Nhật Bản là sashimi luôn phải đi kèm với lá tía tô. Tác dụng sát trùng, tiêu độc của nó giúp cho món ăn tươi sống này trở nên thân thiện hơn với sức khoẻ.

Lá tía tô có tác dụng diệt khuẩn, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm và làm dịu mùi cá sống trong món sashimi nổi tiếng của Nhật Bản

Ở Nhật Bản thời xưa, shiso không chỉ được sử dụng làm gia vị do hương vị đậm đà mà còn được dùng làm chất bảo quản thực phẩm. Do nước lá tía tô có tác dụng giải nhiệt, giải khát rất tốt nên vào mùa hè, phụ nữ Nhật thường uống nước nấu với lá này với mong muốn có thể chống lão hóa và làm mờ nếp nhăn.

Công dụng của nước lá tía tô

Nhiều người thường xuyên nấu nước lá tía tô để uống nhằm tận dụng các lợi ích sau của loại cây này:

- Hỗ trợ giảm cân: Axit rosmarinic trong loại thảo mộc này có tác dụng ngăn chặn quá trình hấp thụ đường và chất béo.

- Điều hòa đường huyết: Người Nhật rất quý lá tía tô vì axit rosmarinic và axid chlorogenic trong loại lá này có tác dụng ngăn chặn sự gia tăng lượng đường trong máu, giảm sự hấp thụ đường cũng như chất béo, giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng đái tháo đường.

- Chống viêm: Nước lá tía tô giúp cải thiện lưu thông máu và bảo vệ cơ thể khỏi sự sưng tấy. Ngoài ra, axit rosmarinic trong lá tía tô giúp điều trị ngộ độc thực phẩm, thích hợp để kiểm soát bệnh hen suyễn và viêm khớp

- Trẻ hóa làn da: Tía tô có đặc tính chống oxy hóa và hàm lượng Vitamin K, A và C cao, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào cơ thể do các gốc tự do gây ra. Chúng cũng thích hợp để giữ cho làn da tươi trẻ.

- Tốt cho sức khỏe răng miệng: Một nghiên cứu của Đại học Asahi (Nhật Bản) cũng cho thấy lá tía tô có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn bất lợi trong miệng.