Người mới đi làm và nỗi lo bị đồng nghiệp đẩy việc

Mới đi làm, ai cũng mong muốn tạo được thiện cảm với đồng nghiệp, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Thế nhưng, tâm lý ngại từ chối đôi khi khiến những nhân viên trẻ rơi vào tình cảnh phải đảm nhận cả những việc ngoài trách nhiệm.

Người trẻ cần thiết lập ranh giới rõ ràng để không bị quá tải bởi những việc ngoài trách nhiệm.(Ảnh minh họa: AI)

Phương Linh, một nhân viên trẻ ở Hà Nội, chia sẻ, dù làm việc tại bộ phận Marketing nhưng Linh thường xuyên được đồng nghiệp nhờ đi mua nước, lau bàn, quét dọn văn phòng dù công ty đã có nhân viên vệ sinh. Không thoải mái nhưng Linh vẫn nhẫn nhịn vì sợ mất lòng đồng nghiệp, ảnh hưởng đến công việc vừa có được.

Câu chuyện của Linh cũng là tình huống không ít người trẻ gặp phải. Vậy đâu là ranh giới giữa nhiệt tình hỗ trợ và bị đồng nghiệp lợi dụng? Làm thế nào để từ chối mà vẫn giữ được hòa khí nơi công sở?

Nhiệt tình hỗ trợ hay đang bị đồng nghiệp lợi dụng?

Theo chị Phạm Phương Thu, Giám đốc Dịch vụ nhân sự, Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Toàn cầu NIC, việc người mới chủ động hỗ trợ đồng nghiệp mang lại nhiều lợi ích, giúp tìm hiểu quy trình làm việc, học hỏi kinh nghiệm và nhanh chóng hòa nhập với tập thể.

Tuy nhiên, nếu những lời nhờ vả diễn ra thường xuyên, không liên quan đến chuyên môn, không có mục đích đào tạo mà chỉ nhằm giảm bớt công việc cho người khác thì người trẻ cần xem xét lại.

Theo chuyên gia, để phân biệt giữa hỗ trợ và bị đẩy việc, cần nhìn vào ba yếu tố: Ai là người giao việc, mục đích giao việc là gì và trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai.

Người trẻ cũng nên tự đặt câu hỏi: Công việc được nhờ có liên quan đến nhiệm vụ của mình không? Có giúp bản thân học hỏi thêm điều gì không? Và việc nhận thêm nhiệm vụ có ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc chính hay không?

Chị Phương Thu lưu ý, khi đánh giá hiệu quả công việc, nhân viên không thể lấy lý do vì hỗ trợ đồng nghiệp quá nhiều nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nếu liên tục phải làm thay phần việc của người khác, đó là lúc cần thiết lập lại giới hạn.

“Nhiệt tình là một điểm mạnh, nhưng nhiệt tình không có ranh giới thì sẽ dễ trở thành sự dễ dãi”, chị Phương Thu nhấn mạnh.

Từ chối thế nào để không mất lòng đồng nghiệp?

Theo chị Phương Thu, một trong những kỹ năng quan trọng mà người trẻ cần trang bị là biết từ chối đúng cách, với nguyên tắc “Từ chối công việc, không phải từ chối con người”.

Thay vì phản ứng khó chịu hoặc từ chối thẳng thừng, người trẻ nên trao đổi dựa trên khối lượng công việc và thứ tự ưu tiên thực tế.

Chẳng hạn, khi đang phải hoàn thành nhiệm vụ gấp nhưng đồng nghiệp lại nhờ làm hộ việc khác, có thể nhẹ nhàng nói: “Anh chị ơi, hiện tại em đang hoàn thành việc này cho quản lý trước 5 giờ chiều nay. Nếu việc anh chị nói thực sự gấp, anh chị vui lòng chia sẻ giúp em hoặc trao đổi với quản lý về thứ tự ưu tiên để em sắp xếp”.

Chị Phạm Phương Thu, Giám đốc Dịch vụ nhân sự, Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Toàn cầu NIC.

Nếu có thể hỗ trợ một phần, người trẻ cũng nên nói rõ phạm vi công việc có thể đảm nhận, thay vì nhận toàn bộ rồi không thể hoàn thành.

Đặc biệt, trước những câu nói mang tính áp đặt như “Người mới thì phải làm” hay “Ngày xưa anh chị cũng thế”, chuyên gia khuyên không nên phản ứng gay gắt nhưng cũng không im lặng chấp nhận. Có thể nhẹ nhàng giải thích rằng bản thân hiểu kinh nghiệm của người đi trước, song cần ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo chị Phương Thu, người trẻ có quyền không đồng tình với những thông lệ thiếu hợp lý, miễn là thể hiện quan điểm một cách văn minh, không đối đầu. Sự điềm tĩnh và rõ ràng cũng là cách tạo dựng sự tôn trọng từ đồng nghiệp.

Thiết lập ranh giới ngay từ những ngày đầu đi làm

Để tránh bị lợi dụng sự nhiệt tình, chị Phương Thu khuyên người trẻ nên xây dựng ranh giới công việc ngay từ tuần đầu tiên.

Trước hết, cần hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, ai là người giao việc và nhiệm vụ nào cần ưu tiên. Khi nhận yêu cầu mới, nên chủ động hỏi rõ thời hạn, mức độ ưu tiên và kết quả cần bàn giao.

Đặc biệt, không nên vì muốn được đồng nghiệp yêu quý mà lập tức đồng ý với mọi lời nhờ vả. Thay vào đó, có thể trả lời: “Để em kiểm tra lại các đầu việc đang có rồi phản hồi anh chị trong ít phút”.

Khoảng thời gian này giúp người trẻ cân nhắc trước khi quyết định nhận thêm việc, tránh để bản thân rơi vào tình trạng quá tải.

Theo chị Phương Thu, sự nhiệt tình cần đi cùng khả năng quản lý công việc và tinh thần trách nhiệm. Một nhân viên mới biết chủ động học hỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ, ứng xử chừng mực và có chính kiến sẽ tạo được sự tin cậy lâu dài.

“Thiện cảm bền vững không đến từ việc luôn nói từ 'có' với mọi yêu cầu, mà đến từ sự đáng tin cậy trong công việc và thái độ tôn trọng đối với nhau", chuyên gia chia sẻ.

Bởi vậy, thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, người trẻ cần học cách nhiệt tình có chọn lọc, biết nói “không” khi cần thiết. Ranh giới rõ ràng chính là nền tảng để xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh và bền vững.