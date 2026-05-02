Podcast
Mách bạn cách khử mùi hôi giày vào mùa hè cực kỳ đơn giản mà vô cùng hiệu quả

Thứ Bảy, 15:33, 02/05/2026
VOV.VN - Với những nguyên liệu sẵn có trong nhà như vỏ cam, trà khô, bột nở..., bạn có thể dễ dàng khử mùi hôi giày, nỗi khổ khó nói thường gặp trong những ngày hè oi bức.

Khi thời tiết nóng lên, chân bạn đổ mồ hôi nhiều sau cả ngày hoạt động khiến cho giày bị nặng mùi. Nếu không được xử lý đúng cách, mùi hôi bên trong giày sẽ lưu lại rất lâu.

Hãy tưởng tượng bạn sẽ khó xử thế nào khi đến nhà ai đó mà giày tỏa ra mùi khó chịu. Phải xử lý những đôi giày bị hôi thế nào? Giặt giày mỗi ngày không chỉ phiền phức mà còn có thể làm hỏng giày. Vài mẹo nhỏ dưới đây có thể giúp bạn khử mùi hôi của giày một cách nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả.

Có nhiều cách khử mùi hôi của giày đơn giản, hiệu quả và dễ thực hiện ở nhà.

Khử mùi hôi giày bằng vỏ cam

Khi ăn cam, chúng ta thường vứt bỏ vỏ. Tuy nhiên, vỏ cam thực ra khá có giá trị. Chúng có thể được dùng để pha trà, đặt gần gối để giúp bạn ngủ ngon hơn, và quan trọng hơn là có thể giúp khử mùi hôi của giày.

Cách làm rất đơn giản. Bạn chỉ cần đặt vỏ cam vào giày, và sau một đêm, mùi hôi sẽ biến mất. Mang giày có mùi vỏ cam sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu suốt cả ngày.

Dùng bột nở

Bột nở là nguyên liệu thiết yếu trong nhiều gia đình. Ngoài việc dùng trong chế biến thực phẩm, nó còn có thể khử mùi hôi của giày.

Cách thực hiện như sau: Bạn cho bột nở vào một miếng giấy ăn, sau đó bỏ vào trong giày. Bột nở không chỉ hút ẩm, giữ cho giày khô ráo, mà tính kiềm của nó còn giúp trung hòa các phân tử gây mùi có tính axit, giúp phân hủy và loại bỏ mùi hôi một cách hiệu quả. Sau khi để qua đêm, lấy bột nở ra, bạn sẽ thấy giày rất khô và mùi hôi đã biến mất.

Dùng trà khô khử mùi hôi giày

Trà khô cũng có thể được dùng để khử mùi hôi giày. Lá trà chứa tanin và polyphenol, có đặc tính hút ẩm, giúp loại bỏ độ ẩm và mùi hôi từ giày. Chỉ cần chuẩn bị một ít lá trà khô, bọc chúng trong túi vải gạc hoặc khăn giấy, rồi nhét vào giày. Sau một thời gian, đặc tính hút ẩm của lá trà sẽ loại bỏ độ ẩm và mùi hôi, giúp giày của bạn thơm tho và có thể mang được trở lại.

Với những người pha cà phê mỗi ngày, cũng đừng vội vứt bỏ bã cà phê. Hãy đợi cho chúng bay hết hơi ẩm rồi bỏ vào trong giày. Chỉ qua ngày hôm sau, bạn sẽ thấy giày của mình không còn bị hôi như trước nữa.

Sử dụng gói hút ẩm

Chúng ta thường thấy những gói hút ẩm nhỏ trong đồ ăn nhẹ, quần áo mới và túi xách. Những chất hút ẩm này chủ yếu được làm từ silica gel hoặc than hoạt tính, có khả năng hút ẩm và khử mùi mạnh.

Chúng ta có thể lấy một vài gói đựng chất hút ẩm và đặt vào bên trong giày. Sau một thời gian, chất hút ẩm sẽ hấp thụ độ ẩm và mùi hôi từ giày, giúp giày khô ráo và không còn mùi khó chịu.

Khử mùi hôi giày bằng than

Khi nói đến khử mùi, than hoạt tính là một thành phần không thể thiếu. Các lỗ rỗng trên than hoạt tính có đặc tính hấp thụ các chất. Do đó, nó thường được sử dụng để khử mùi và hút ẩm.

Trước khi sử dụng, bạn nên bẻ than thành từng mảnh nhỏ khoảng 2-3 cm để tăng diện tích hấp thụ, bỏ than vào những chiếc tất cũ và đặt chúng vào giày. Than có thể hút ẩm và khử mùi bên trong giày rất hiệu quả.

Dùng xà phòng

Xà phòng là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình. Nó không chỉ làm sạch quần áo mà còn để lại mùi hương tươi mát. Vậy, làm thế nào bạn có thể dùng xà phòng để khử mùi hôi giày?

Phương pháp rất đơn giản: chỉ cần chuẩn bị một tờ khăn giấy và một bánh xà phòng. Bọc xà phòng trong khăn giấy và đặt vào bên trong giày. Mùi hương của xà phòng sẽ thấm vào giày, trung hòa mùi hôi. Để qua đêm và ngày hôm sau, lấy xà phòng ra, bạn sẽ thấy mùi hôi biến mất, thay vào đó là mùi xà phòng nhẹ nhàng, dễ chịu.

Để tránh mùi hôi giày, ngoài các phương pháp đã nêu ở trên, chúng ta cũng cần chú ý đến vệ sinh: rửa chân và thay tất thường xuyên. Đối với tất, hãy chọn chất liệu có khả năng thấm hút mồ hôi tốt, chẳng hạn như cotton hoặc sợi tre, để thấm hút mồ hôi từ chân và giảm nguy cơ phát triển của vi khuẩn.

Tương tự, đối với giày, ngoài việc thường xuyên làm sạch để loại bỏ bụi bẩn, hãy chọn giày có độ thoáng khí tốt. Mang giày không thoáng khí trong thời gian dài sẽ ngăn mồ hôi thoát ra ngoài, dẫn đến mùi hôi giày.

Linh Lan/VTC News
Tin liên quan

Đàn ông có giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn hay đó chỉ là yêu cầu với phụ nữ

VOV.VN - Có khá nhiều luồng ý kiến khác nhau về việc giữ gìn trinh tiết cho đêm tân hôn của các bạn gái trẻ. Bằng những trải nghiệm của mình, nhà văn Phong Điệp chia sẻ quan điểm cá nhân về vấn đề này.

Giới trẻ tìm về với công nghệ hoài cổ, trải nghiệm cảm xúc khác biệt

VOV.VN - Trong thời đại số, nhiều bạn trẻ lại tìm về máy ảnh film, đĩa than như một cách sống chậm. Không chỉ là thú chơi, công nghệ hoài cổ còn mang đến trải nghiệm cảm xúc khác biệt, giúp họ kết nối sâu hơn với từng khoảnh khắc và âm nhạc.

Sau dịp 30/4 và 1/5, người lao động vẫn còn một đợt nghỉ lễ 5 ngày

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ 30/4–1/5, người lao động còn một đợt nghỉ dài 5 ngày dịp lễ Quốc khánh 2/9 và nếu phương án hoán đổi được chấp nhận thì Ngày Văn hóa Việt Nam cũng nghỉ dài.

