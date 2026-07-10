Mách bạn cách làm siro dâu thơm ngon, giải nhiệt ngày hè

Dâu tằm là loại quả giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, vitamin E, vitamin K và kali. Ngoài ra, loại quả này còn chứa nhiều hợp chất thực vật như anthocyanin, myricetin, cyanidin, rutin và axit chlorogenic, góp phần tạo nên màu tím đặc trưng, đồng thời mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Dâu tằm mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Dâu tằm chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp cải thiện hoạt động của đường tiêu hóa và giảm các triệu chứng như táo bón, đầy hơi hay đau quặn bụng. Việc bổ sung dâu tằm vào chế độ ăn cũng góp phần giúp hệ tiêu hóa vận hành hiệu quả hơn.

Có lợi cho tim mạch

Một trong những hoạt chất nổi bật trong dâu tằm là resveratrol - chất chống oxy hóa có khả năng kích thích sản sinh oxit nitric, giúp giãn mạch máu và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Bên cạnh đó, loại quả này còn hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Siro dâu tằm không chỉ có hương vị chua ngọt dễ uống mà còn giàu dưỡng chất, tốt cho sức khỏe

Tăng cường sức đề kháng

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong dâu tằm giúp củng cố hệ miễn dịch, nâng cao khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, một số alcaloid có trong quả còn được cho là có khả năng kích hoạt đại thực bào, góp phần tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa

Dâu tằm cung cấp nhiều chất chống oxy hóa như vitamin A, C, E cùng các carotenoid như lutein, zeaxanthin và alpha-carotene. Những hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ làn da và mái tóc trước tác động của quá trình lão hóa. Đặc biệt, resveratrol còn góp phần hạn chế tác hại của tia UV đối với da.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Anthocyanin, polyphenol, phytonutrient và vitamin A là những hợp chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, góp phần bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do. Nhờ đó, chúng có thể hỗ trợ kiểm soát sự phát triển của một số loại tế bào ung thư như ung thư đại tràng, tuyến giáp, da và tuyến tiền liệt.

Góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe

Dâu tằm chứa vitamin K, canxi và sắt - những dưỡng chất cần thiết cho quá trình hình thành và duy trì cấu trúc xương. Việc bổ sung loại quả này vào thực đơn có thể góp phần giảm nguy cơ loãng xương, thoái hóa xương khớp và viêm khớp.

Tốt cho thị lực

Zeaxanthin cùng các carotenoid trong dâu tằm giúp giảm stress oxy hóa ở tế bào mắt, từ đó hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý như đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Dâu tằm chứa một số hợp chất có khả năng ức chế enzyme phân giải carbohydrate, nhờ đó làm chậm quá trình tăng đường huyết sau bữa ăn và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu.

Hỗ trợ giảm cân

Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung dâu tằm trong chế độ ăn kiêng có thể hỗ trợ giảm cân, đặc biệt giúp giảm lượng mỡ tích tụ ở vùng eo và đùi khi kết hợp với chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý.

Cách làm siro dâu tằm thơm ngon tại nhà

Chỉ với dâu tằm và đường, bạn có thể tự làm siro thơm ngon, có màu đẹp và bảo quản được lâu nếu thực hiện đúng cách.

Nguyên liệu: 2 kg dâu tằm chín; 1 - 1,2 kg đường cát; 1 rây lọc; 3 chai thủy tinh 1 lít; 1 hũ thủy tinh khoảng 3 lít có nắp đậy.

Cách thực hiện:

Bước 1: Loại bỏ quả dập, sâu; rửa sạch dâu rồi để ráo nước.

Bước 2: Rửa sạch hũ và nắp, trụng nước sôi rồi lau khô.

Bước 3: Xếp xen kẽ một lớp dâu, một lớp đường vào hũ, để lớp trên cùng là đường. Đậy kín nắp và ngâm 1 - 2 ngày cho đường tan hết.

Bước 4: Dằm nhẹ dâu cho tiết nước, đổ hỗn hợp vào nồi, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, nấu thêm 15 - 20 phút. Khuấy nhẹ trong quá trình nấu để tránh cháy đáy nồi.

Bước 5: Để siro nguội, lọc bỏ bã, rót vào chai thủy tinh đã tiệt trùng, đậy kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.