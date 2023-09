Mãn nhãn với siêu “Trăng Xanh” lớn nhất trong năm 2023

VOV.VN - Từ Tokyo (Nhật Bản) đến New Delhi (Ấn Độ) hay Poseidon (Hy Lạp), đêm qua theo giờ Việt Nam, người dân ở nhiều nước trên thế giới đã được mãn nhãn với siêu “Trăng Xanh” lớn nhất và sáng nhất trong năm 2023. Đây là thời điểm Mặt trăng chạm đến điểm gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo và vì thế cũng sáng hơn và to hơn so với Mặt Trăng tròn thông thường.