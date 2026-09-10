Mang dép trong nhà hàng ngày, lợi hay hại cho đôi chân?

Mang dép ở trong nhà có thực sự tốt?

Theo chuyên gia, không có câu trả lời chung cho việc nên mang dép hay đi chân trần. Lựa chọn này phụ thuộc vào sức khỏe, bề mặt sàn và loại dép sử dụng.

Với nền gạch men, bê tông hoặc bề mặt cứng, dép có đệm phù hợp giúp giảm tác động lên bàn chân, đồng thời bảo vệ chân khỏi bụi bẩn, vi khuẩn và vật sắc nhọn. Khi trời lạnh, dép còn giúp giữ ấm bàn chân. Ngược lại, đi chân trần trên bề mặt sạch, an toàn như thảm hoặc sàn gỗ giúp các cơ bàn chân vận động tự nhiên, hỗ trợ duy trì sự linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng. Với trẻ nhỏ, thói quen này trên bề mặt phù hợp còn tạo điều kiện cho cơ bàn chân phát triển tự nhiên, hỗ trợ vận động.

Đi chân trần hay mang dép trong nhà tưởng là lựa chọn đơn giản nhưng có thể ảnh hưởng đến đôi chân

Những rủi ro tiềm ẩn khi mang dép trong nhà không đúng cách

Tác động của dép không phù hợp đến bàn chân

Không phải loại dép nào cũng tốt cho bàn chân. Dép tông, dép xỏ ngón hoặc đế quá mỏng, phẳng có thể tăng áp lực lên bàn chân, gây đau gót, viêm cân gan chân và ảnh hưởng dáng đi.

Sử dụng lâu dài còn có thể khiến lực tác động lên các khớp phân bổ không đều, ảnh hưởng đến mắt cá chân, đầu gối, hông và lưng.

Vấn đề vệ sinh và nguy cơ lây nhiễm

Dép đi trong nhà, đặc biệt loại vải hoặc bông, cần được vệ sinh thường xuyên. Mồ hôi và độ ẩm tích tụ lâu ngày có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển, làm tăng nguy cơ nấm da chân.

Ngoài ra, không nên dùng chung một đôi dép cho cả trong nhà và ngoài trời, bởi bụi bẩn, vi khuẩn từ bên ngoài có thể theo dép vào không gian sinh hoạt.

Lựa chọn và sử dụng dép đi trong nhà thông minh

Để vừa bảo vệ đôi chân vừa hạn chế những bất lợi, người dùng cần chú ý từ khâu chọn dép đến cách sử dụng và vệ sinh. Một đôi dép phù hợp không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe bàn chân về lâu dài.

Tiêu chí chọn dép phù hợp cho từng thành viên gia đình

Việc chọn dép trong nhà nên dựa vào độ tuổi, sức khỏe và nhu cầu vận động. Người lớn khỏe mạnh nên chọn dép êm, đàn hồi vừa phải, có khả năng nâng đỡ vòm chân và thoáng khí; người cao tuổi ưu tiên dép chống trơn, ôm chân, có quai hậu để hạn chế té ngã; trẻ em nên dùng dép nhẹ, linh hoạt, đế bám tốt, không cản trở vận động; người có bàn chân bẹt, viêm khớp hoặc vấn đề xương khớp nên tham khảo bác sĩ để lựa chọn phù hợp.