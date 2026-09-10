English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mang dép trong nhà hàng ngày, lợi hay hại cho đôi chân?

Thứ Năm, 06:07, 10/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đi chân trần hay mang dép trong nhà tưởng là lựa chọn đơn giản nhưng có thể ảnh hưởng đến đôi chân, khả năng giữ thăng bằng và nguy cơ chấn thương. Vì vậy, tùy điều kiện sinh hoạt và tình trạng sức khỏe, mỗi người nên cân nhắc cách bảo vệ bàn chân phù hợp.

Mang dép ở trong nhà có thực sự tốt?

Theo chuyên gia, không có câu trả lời chung cho việc nên mang dép hay đi chân trần. Lựa chọn này phụ thuộc vào sức khỏe, bề mặt sàn và loại dép sử dụng.

Với nền gạch men, bê tông hoặc bề mặt cứng, dép có đệm phù hợp giúp giảm tác động lên bàn chân, đồng thời bảo vệ chân khỏi bụi bẩn, vi khuẩn và vật sắc nhọn. Khi trời lạnh, dép còn giúp giữ ấm bàn chân. Ngược lại, đi chân trần trên bề mặt sạch, an toàn như thảm hoặc sàn gỗ giúp các cơ bàn chân vận động tự nhiên, hỗ trợ duy trì sự linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng. Với trẻ nhỏ, thói quen này trên bề mặt phù hợp còn tạo điều kiện cho cơ bàn chân phát triển tự nhiên, hỗ trợ vận động.

mang dep trong nha hang ngay, loi hay hai cho doi chan hinh anh 1
Đi chân trần hay mang dép trong nhà tưởng là lựa chọn đơn giản nhưng có thể ảnh hưởng đến đôi chân

Những rủi ro tiềm ẩn khi mang dép trong nhà không đúng cách

Tác động của dép không phù hợp đến bàn chân

Không phải loại dép nào cũng tốt cho bàn chân. Dép tông, dép xỏ ngón hoặc đế quá mỏng, phẳng có thể tăng áp lực lên bàn chân, gây đau gót, viêm cân gan chân và ảnh hưởng dáng đi.

Sử dụng lâu dài còn có thể khiến lực tác động lên các khớp phân bổ không đều, ảnh hưởng đến mắt cá chân, đầu gối, hông và lưng.

Vấn đề vệ sinh và nguy cơ lây nhiễm

Dép đi trong nhà, đặc biệt loại vải hoặc bông, cần được vệ sinh thường xuyên. Mồ hôi và độ ẩm tích tụ lâu ngày có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển, làm tăng nguy cơ nấm da chân.

Ngoài ra, không nên dùng chung một đôi dép cho cả trong nhà và ngoài trời, bởi bụi bẩn, vi khuẩn từ bên ngoài có thể theo dép vào không gian sinh hoạt.

Lựa chọn và sử dụng dép đi trong nhà thông minh

Để vừa bảo vệ đôi chân vừa hạn chế những bất lợi, người dùng cần chú ý từ khâu chọn dép đến cách sử dụng và vệ sinh. Một đôi dép phù hợp không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe bàn chân về lâu dài.

Tiêu chí chọn dép phù hợp cho từng thành viên gia đình

Việc chọn dép trong nhà nên dựa vào độ tuổi, sức khỏe và nhu cầu vận động. Người lớn khỏe mạnh nên chọn dép êm, đàn hồi vừa phải, có khả năng nâng đỡ vòm chân và thoáng khí; người cao tuổi ưu tiên dép chống trơn, ôm chân, có quai hậu để hạn chế té ngã; trẻ em nên dùng dép nhẹ, linh hoạt, đế bám tốt, không cản trở vận động; người có bàn chân bẹt, viêm khớp hoặc vấn đề xương khớp nên tham khảo bác sĩ để lựa chọn phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đi chân trần mỗi ngày có tác dụng bất ngờ
Đi chân trần mỗi ngày có tác dụng bất ngờ

VOV.VN - Đi chân trần là hoạt động tốt cho sức khỏe, dưới đây là lợi ích của việc đi chân trần mỗi ngày.

Đi chân trần mỗi ngày có tác dụng bất ngờ

Đi chân trần mỗi ngày có tác dụng bất ngờ

VOV.VN - Đi chân trần là hoạt động tốt cho sức khỏe, dưới đây là lợi ích của việc đi chân trần mỗi ngày.

Có nên đi dép lê khi lái xe ô tô?
Có nên đi dép lê khi lái xe ô tô?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, dôi chân của người tài xế rất quan trọng vì bạn cần nhấn ga, đạp phanh, giữ côn đòi hỏi sự cơ động và nhịp nhàng. Do đó, những đôi dép không chắc chắn có thể khiến bạn bị trượt khỏi bàn đạp phanh trong các tình huống khẩn cấp.

Có nên đi dép lê khi lái xe ô tô?

Có nên đi dép lê khi lái xe ô tô?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, dôi chân của người tài xế rất quan trọng vì bạn cần nhấn ga, đạp phanh, giữ côn đòi hỏi sự cơ động và nhịp nhàng. Do đó, những đôi dép không chắc chắn có thể khiến bạn bị trượt khỏi bàn đạp phanh trong các tình huống khẩn cấp.

Đi dép khi lái xe có an toàn không?
Đi dép khi lái xe có an toàn không?

VOV.VN - Để có được những hành trình lái xe an toàn thì các chuyên gia khuyên người lái nên chỉnh ghế ngồi cho phù hợp, đi giầy dép phù hợp, giữ tỉnh táo và tránh bị mất tập trung...

Đi dép khi lái xe có an toàn không?

Đi dép khi lái xe có an toàn không?

VOV.VN - Để có được những hành trình lái xe an toàn thì các chuyên gia khuyên người lái nên chỉnh ghế ngồi cho phù hợp, đi giầy dép phù hợp, giữ tỉnh táo và tránh bị mất tập trung...

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản