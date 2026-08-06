Mất khứu giác vì cảm lạnh: 5 cách giúp cải thiện tại nhà

Cảm lạnh có gây mất khứu giác không?

Cảm lạnh gây viêm, sưng và tăng tiết dịch nhầy ở niêm mạc mũi, khiến các phân tử mùi khó tiếp cận vùng khứu giác, từ đó làm giảm hoặc mất khứu giác tạm thời. Virus cũng có thể ảnh hưởng đến tế bào cảm nhận mùi và đường truyền tín hiệu khứu giác. Tình trạng này thường cải thiện khi viêm và nghẹt mũi giảm.

Các cách lấy lại khứu giác khi bị cảm an toàn tại nhà

Một số biện pháp chăm sóc tại nhà có thể giúp giảm nghẹt mũi, hỗ trợ phục hồi khứu giác và cải thiện cảm giác dễ chịu trong thời gian mắc bệnh.

Cách 1: Rửa mũi giúp loại bỏ dịch nhầy, giảm nghẹt và hỗ trợ luồng khí lưu thông đến vùng khứu giác. Có thể dùng nước muối sinh lý 0,9% hoặc dung dịch chuyên dụng, thực hiện nhẹ nhàng để tránh kích ứng niêm mạc.

Mất khứu giác khi cảm lạnh thường do nghẹt mũi, viêm và phù nề niêm mạc.

Cách 2: Xông hơi mũi với tinh dầu thiên nhiên

Hơi nước ấm giúp làm ẩm, tạo cảm giác thông thoáng mũi. Nếu dùng tinh dầu khuynh diệp, bạc hà hoặc tràm, cần tránh quá liều, xông quá lâu hoặc để hơi nóng quá gần mặt. Trẻ nhỏ và người mắc bệnh hô hấp nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi thực hiện.

Cách 3: Luyện tập khứu giác hàng ngày

Luyện khứu giác giúp kích thích khả năng nhận biết mùi, nhất là khi mất mùi kéo dài. Có thể ngửi lần lượt các mùi như gừng, cam, chanh, bạc hà hoặc sả trong 20-30 giây, thực hiện 2 lần/ngày và duy trì đều đặn trong vài tuần.

Cách 4: Massage mũi hỗ trợ thông thoáng đường thở

Massage nhẹ vùng mũi có thể giúp thư giãn, giảm khó chịu do nghẹt mũi. Có thể xoa nhẹ sống mũi, hai bên cánh mũi, vùng trán và má. Đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, nên kết hợp vệ sinh mũi và chăm sóc phù hợp.

Cách 5: Điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt

Uống đủ nước, ưu tiên nước ấm, ăn đa dạng rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất. Đồng thời, hạn chế rượu bia, các chất kích thích, ngủ đủ giấc và tránh thức khuya để cơ thể phục hồi tốt hơn. Duy trì sinh hoạt điều độ giúp cơ thể có điều kiện hồi phục tốt hơn trong thời gian mắc bệnh.

Lưu ý khi lấy lại khứu giác lúc bị cảm

Người bị cảm lạnh không nên lạm dụng thuốc xịt mũi co mạch vì dùng kéo dài có thể gây nghẹt mũi hồi ứng, khiến niêm mạc sưng nề và triệu chứng kéo dài. Kháng sinh cũng không nên tự ý sử dụng bởi cảm lạnh chủ yếu do virus gây ra, dùng thuốc không đúng chỉ định còn làm tăng nguy cơ kháng kháng sinh.

Người bệnh nên hạn chế khói bụi, hóa chất và khói thuốc, giữ ấm mũi họng, đồng thời nghỉ ngơi đầy đủ. Mất khứu giác do cảm lạnh thường chỉ là tạm thời và cải thiện khi nghẹt mũi, viêm niêm mạc giảm. Nếu mất mùi kéo dài hoặc kèm triệu chứng bất thường, nên đi khám để tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp.