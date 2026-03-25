Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàng

Lý do bà đưa ra nghe rất xuôi tai: "Các con còn trẻ, chưa biết quản lý tiền nong. Mẹ giữ để trả nốt khoản nợ cũ lúc lo đám cưới cho hai đứa, còn dư thì để mẹ đầu tư cho em trai con đi học nghề sau này". Chồng tôi, vốn là người con hiếu thảo, định gật đầu đồng ý ngay lập tức. Anh nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, mong tôi "dĩ hòa vi quý" để êm ấm cửa nhà.

Thế nhưng, thay vì lớn tiếng phản đối hay khóc lóc, tôi lẳng lặng vào phòng lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ và một vài tập hồ sơ. Trước mặt cả gia đình, tôi không tranh cãi về việc ai có quyền giữ tiền, mà nhẹ nhàng đặt lên bàn một "bản kế hoạch tài chính" chi tiết.

Tôi liệt kê rõ ràng: Tiền trả góp chiếc xe ô tô chồng đang đi, kế hoạch chi tiêu dự kiến của 2 vợ chồng hàng tháng, kế hoạch tài chính chuẩn bị cho việc sinh con và quan trọng nhất là hợp đồng đặt cọc căn chung cư trả góp mà hai đứa định chuyển ra riêng vào năm tới. Tôi nói bằng giọng bình thản: "Con gửi mẹ xem qua kế hoạch tương lai của chúng con. Nếu đưa hết tiền mừng cho mẹ lo cho em, con e rằng lãi ngân hàng hàng tháng sẽ vượt quá khả năng chi trả của vợ chồng con".

Hành động "ngửa bài" đột ngột của tôi khiến cả nhà chồng ngỡ ngàng. Chồng tôi nhìn vào những con số thực tế, chợt nhận ra áp lực cơm áo gạo tiền không hề đơn giản như anh nghĩ. Trước những con số đen trắng rõ ràng, mẹ chồng tôi cũng nghẹn lời vì không thể ép con cái gánh thêm nợ để lo cho việc khác.

Câu chuyện không kết thúc bằng một cuộc cãi vã, mà bằng một thỏa thuận mới. Chúng tôi trích một phần để mẹ trả nốt chi phí cho đám cưới, phần còn lại chúng tôi cầm để lo cho tương lai.

Từ hôm đó mẹ chồng không bằng lòng với tôi nhưng cũng không thể thái độ ra mặt vì tôi chẳng làm gì sai.