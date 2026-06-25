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Mẹo luộc trứng cút ngon, dễ bóc vỏ ít người biết

Thứ Năm, 06:09, 25/06/2026
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VOV.VN - Trứng cút là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và dễ chế biến, nhưng không phải ai cũng biết thời gian luộc bao lâu để trứng chín đều, béo bùi và không bị khô. Chỉ cần chênh lệch vài phút cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

Trứng cút luộc bao lâu là chín ngon?

Thời gian luộc trứng cút thường khoảng 4-6 phút tính từ lúc nước sôi, tùy mức độ chín mong muốn. Luộc khoảng 4 phút giúp lòng đỏ vừa chín tới, mềm và béo; còn 5-6 phút sẽ cho trứng chín kỹ hơn, lòng đỏ chắc và bùi hơn. Nếu luộc quá lâu, trứng dễ bị khô, bở và kém ngon. Để trứng chín đều và hạn chế nứt vỏ, nên cho trứng vào từ nước lạnh rồi mới đun sôi và tính thời gian. Khi trứng chín, vớt ra ngâm ngay vào nước lạnh 2-3 phút để dễ bóc vỏ và giữ hình dáng đẹp.

meo luoc trung cut ngon, de boc vo it nguoi biet hinh anh 1
Thời gian luộc trứng cút thường khoảng 4-6 phút tính từ lúc nước sôi, tùy mức độ chín mong muốn

Giá trị dinh dưỡng của trứng cút

Dù có kích thước nhỏ, trứng cút lại giàu dinh dưỡng, đặc biệt là protein chất lượng cao giúp xây dựng cơ bắp, tái tạo tế bào và hỗ trợ quá trình chuyển hóa. Bên cạnh đó, trứng cút chứa nhiều vitamin và khoáng chất như A, D, B12, sắt, phốt pho, selen… góp phần tăng cường miễn dịch, hỗ trợ thị lực, hệ thần kinh và quá trình tạo máu. Ngoài ra, choline trong trứng còn hỗ trợ chức năng não bộ và trí nhớ. Dù chứa cholesterol khá cao, nếu sử dụng hợp lý, trứng cút vẫn là thực phẩm phù hợp trong chế độ ăn cân bằng.

Cách luộc trứng cút chuẩn ngon

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể luộc trứng cút chín đều, ngon và dễ bóc vỏ. Trước tiên, rửa nhẹ trứng dưới nước để làm sạch bụi bẩn, tránh chà mạnh gây nứt vỏ. Sau đó cho trứng vào nồi, đổ nước ngập và luộc từ nước lạnh để hạn chế sốc nhiệt. Khi nước sôi, tiếp tục luộc khoảng 4-6 phút tùy độ chín mong muốn. Luộc xong, vớt trứng ngâm ngay vào nước lạnh 2-3 phút để dễ bóc vỏ và giữ hình dáng đẹp. Cuối cùng, lăn nhẹ trứng cho vỏ nứt rồi bóc và thưởng thức, có thể dùng trực tiếp hoặc chế biến món ăn khác.

Mẹo luộc trứng cút không nứt vỏ, dễ bóc

Để trứng cút luộc giữ được vỏ nguyên vẹn và dễ bóc, cần chú ý ngay từ khâu chuẩn bị. Trứng lấy từ tủ lạnh nên để về nhiệt độ phòng trước khi luộc để tránh sốc nhiệt gây nứt vỏ. Khi luộc, nên để lửa vừa, hạn chế để trứng va đập và có thể thêm một ít muối hoặc giấm để giúp vỏ cứng hơn, dễ bóc hơn. Sau khi chín, cần ngâm ngay vào nước lạnh để lớp màng bên trong co lại, giúp tách vỏ thuận lợi. Khi bóc, lăn nhẹ trứng cho nứt đều rồi bóc từ phần đáy để nhanh và đẹp hơn.

Những sai lầm khi luộc trứng cút khiến món ăn kém ngon

Một số sai lầm phổ biến khi luộc trứng cút là thả trứng trực tiếp vào nước sôi, khiến trứng dễ nứt vỏ do sốc nhiệt; hoặc dùng lửa quá lớn làm trứng va đập mạnh, ảnh hưởng đến hình thức. Ngoài ra, luộc quá lâu sẽ khiến lòng đỏ khô, bở và xuất hiện viền xanh, trong khi luộc chưa đủ thời gian khiến trứng chưa chín đều. Nhiều người cũng bỏ qua bước ngâm nước lạnh sau khi luộc, khiến trứng khó bóc vỏ và kém đẹp mắt hoặc không làm sạch vỏ trước khi chế biến, làm giảm chất lượng món ăn. Tránh những sai lầm này sẽ giúp trứng cút luộc chín đều, ngon và dễ bóc hơn.

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Giá trị dinh dưỡng bất ngờ trong trứng chim cút

VOV.VN - Trứng chim cút từ lâu đã được xem là thực phẩm bổ dưỡng, dễ chế biến và được yêu thích trong nhiều nền ẩm thực. Dù có kích thước nhỏ, loại trứng này lại chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, đặc biệt là vitamin B2 (riboflavin) và sắt - cao hơn đáng kể so với trứng gà.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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