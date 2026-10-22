Kiểm tra mã vạch sản phẩm

Theo Thông tư 10/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, phần lớn hàng hóa tại Việt Nam sử dụng mã vạch tiêu chuẩn EAN-13 gồm 13 chữ số, chia thành 4 nhóm: mã quốc gia (3 số đầu), mã doanh nghiệp (4 số tiếp theo), mã sản phẩm của từng mặt hàng cụ thể (5 số tiếp) và mã thể hiện tính hợp lệ (số cuối cùng).

Mẹo “soi” nhãn mác, tránh mua hàng hóa kém chất lượng

Để xác minh:

- Đối chiếu 3 số đầu với danh sách mã quốc gia để xác định nơi sản xuất.

- Tính tổng theo công thức: (Tổng các số hàng chẵn × 3) + tổng các số hàng lẻ (trừ số 13).

- Sau đó cộng thêm số thứ 13. Nếu kết quả là số có đuôi 0, mã vạch hợp lệ. Nếu không, có thể nghi ngờ là hàng giả.

Nhận biết qua tem chống giả

Tem chống giả thường dán ở vị trí niêm phong của sản phẩm. Cần kiểm tra tem còn nguyên, không bong tróc hay dán chồng. Hiện nay, nhiều thương hiệu sử dụng QR code làm tem xác thực.

Người tiêu dùng có thể quét mã bằng ứng dụng như iCheck, Barcode Scanner... để kiểm tra tên sản phẩm, nơi sản xuất, và đánh giá người dùng.

Quan sát bao bì và nhãn mác

Bao bì hàng thật có thiết kế rõ nét, thông tin đầy đủ: tên thương hiệu, mã vạch, hạn sử dụng, thành phần, hướng dẫn… in ấn chính xác, không mờ nhòe. Ngược lại, hàng giả thường dùng vật liệu rẻ, in ẩu, thông tin sai lệch, thiếu chi tiết quan trọng.

Đánh giá bằng cảm quan

Thực phẩm: Hàng thật có màu tự nhiên, mùi thơm đúng loại, không biến chất. Hàng giả có mùi lạ, màu bất thường, dễ nấm mốc.

Mỹ phẩm: Hàng thật thấm nhanh, mùi nhẹ, kết cấu đồng đều. Hàng giả có mùi nồng, lỏng, vón cục, dễ gây kích ứng.

Thời trang, giày dép: Hàng thật có đường may chắc, chất liệu tốt, không mùi. Hàng giả thường thô ráp, dễ bong tróc, mùi keo mạnh.

So sánh giá cả

Giá rẻ bất thường so với mặt bằng chung có thể là dấu hiệu đáng ngờ. Hàng chính hãng thường có mức giá ổn định giữa các kênh phân phối. Nếu sản phẩm rẻ hơn nhiều so với các nơi uy tín, cần xem xét kỹ.

Hiện nay, nhiều thương hiệu sử dụng QR code làm tem xác thực

Tham khảo đánh giá từ người dùng

Trước khi mua, hãy đọc nhận xét từ khách hàng trước đó, đặc biệt khi mua online. Những phản hồi như “hàng không đúng mô tả”, “mùi lạ”, “nghi ngờ hàng giả” là dấu hiệu cảnh báo quan trọng.

Mua từ nguồn tin cậy

Chỉ nên mua hàng tại các đại lý chính thức, trung tâm thương mại, hoặc sàn thương mại điện tử uy tín có chính sách kiểm soát chất lượng và đổi trả rõ ràng. Tránh mua từ cá nhân không rõ thông tin hoặc trang web không minh bạch.

Ngoài ra, theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), người tiêu dùng cần áp dụng các biện pháp phòng tránh, kiểm tra sau:

- Kiểm tra nhanh thông tin về nhà sản xuất trên vỏ hộp hàng hóa, nhất là các thông tin như trang web, đường dây nóng, thông tin hoạt động của doanh nghiệp trên trang web của cơ quan thuế, quản lý thị trường hay Cục Sở hữu trí tuệ.

- Dùng mã QR để kiểm tra thương hiệu, thông tin về sản phẩm hàng hóa trên thị trường.

- Sử dụng app Icheck trên thiết bị di động kiểm tra sản phẩm chính hãng hay hàng hóa không rõ nguồn gốc.