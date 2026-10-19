Thúc đẩy tiêu dùng văn minh, minh bạch tại Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026

Tiếp nối thành công của Ngày hội tri ân người tiêu dùng – Consumer Fest 2025, ngày 31/10, Ngày hội tri ân người tiêu dùng – Consumer Fest 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Grande, Vinhomes Ocean Park 3, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, với nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu, tư vấn và biểu diễn nghệ thuật.

Ngày hội tri ân người tiêu dùng – Consumer Fest 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Grande, Vinhomes Ocean Park 3, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên

Không gian trải nghiệm và kết nối doanh nghiệp – người tiêu dùng

Chương trình do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức. Với thông điệp “Kết nối thông tin – Gắn kết niềm tin”, ngày hội tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm của các bên trong xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và bền vững.

Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026 dự kiến quy tụ từ 20 – 30 gian hàng, thu hút khoảng 5.000 – 10.000 lượt người tham dự, với sự tham gia của các đơn vị sản xuất, phân phối, bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các tổ chức liên quan. Tại ngày hội, người dân có cơ hội tham quan, trải nghiệm nhiều nhóm sản phẩm và dịch vụ, từ sản phẩm công nghệ, sản phẩm OCOP đến các sản phẩm xanh, sạch và những giải pháp tiêu dùng thông minh. Đây cũng là dịp để các đơn vị kinh doanh và tổ chức liên quan giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin, tương tác trực tiếp với khách hàng và tiếp nhận ý kiến từ người tiêu dùng, qua đó tăng cường kết nối và củng cố niềm tin trên thị trường.

Bên cạnh đó, ngày hội còn có các hoạt động giao lưu doanh nghiệp – người tiêu dùng, trò chơi tương tác, đố vui kiến thức tiêu dùng, nhận diện hàng giả – hàng thật, minigame cùng các chương trình tri ân, quà tặng, voucher và ưu đãi sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thiết thực, hấp dẫn cho khách tham dự. Việc lồng ghép kiến thức bảo vệ người tiêu dùng vào các hoạt động tương tác góp phần đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với cộng đồng bằng những hình thức sinh động, dễ tiếp cận.

Điểm nhấn của Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026 là nghi thức cam kết đồng hành vì người tiêu dùng, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Hoạt động thể hiện tinh thần chung tay bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy trách nhiệm của doanh nghiệp trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ bảo đảm chất lượng, minh bạch thông tin và tuân thủ các quy định pháp luật.

Trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số phát triển, người tiêu dùng có thêm nhiều cơ hội tiếp cận hàng hóa, dịch vụ nhưng cũng đối mặt với những rủi ro như thông tin sai lệch, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và quảng cáo gây nhầm lẫn. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ an toàn và chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình ngày càng trở nên cần thiết. Thông qua các hoạt động của ngày hội, thông điệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được lan tỏa rộng rãi, góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng; khuyến khích xây dựng văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, hướng tới môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và bền vững.

(Ảnh minh họa)

Chương trình Concert tri ân người tiêu dùng

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, tư vấn và giao lưu, Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026 còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của các ca sĩ Tuấn Cry, Quân A.P và các nghệ sĩ khác hứa hẹn một lễ hội âm nhạc sôi động. Khán giả sẽ có cơ hội giao lưu với nghệ sĩ, tham gia minigame, nhận quà và hòa mình vào không khí lễ hội. Chương trình dự kiến khép lại bằng show nghệ thuật “The Grand Voyage” và màn pháo hoa mãn nhãn.

Sự kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm sản phẩm, phổ biến kiến thức pháp luật, giao lưu và giải trí góp phần tạo nên không gian sinh động, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, thông điệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được truyền tải bằng nhiều hình thức gần gũi, khuyến khích hình thành thói quen tìm hiểu thông tin, lựa chọn hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm và thực hành tiêu dùng văn minh.

Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026 là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chia sẻ trách nhiệm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thúc đẩy văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, khuyến khích hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với chất lượng, uy tín và tính minh bạch, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh và bền vững tại Việt Nam.