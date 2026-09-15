Món ăn nhẹ giàu protein số 1 giúp giảm cholesterol

Khi lựa chọn món ăn nhẹ, nên ưu tiên thực phẩm chứa protein, chất xơ và chất béo lành mạnh để tạo cảm giác no lâu hơn và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Với nhiều người, các món ăn nhẹ cung cấp một lượng đáng kể calo và dưỡng chất. Vì vậy, lựa chọn đồ ăn nhẹ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các bệnh mạn tính như cholesterol cao.

Đậu nành luộc được yêu thích nhờ cách sử dụng linh hoạt và giá trị dinh dưỡng. Đây là đậu nành non có nguồn gốc từ Đông Á, có thể hấp hoặc ăn lạnh, dùng riêng hoặc thêm vào salad và các món từ ngũ cốc.

Một cốc đậu nành luộc cung cấp khoảng 18g protein. Loại đậu này cũng giàu chất xơ và là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu, khiến edamame trở thành một trong những món ăn nhẹ giàu protein tốt cho việc giảm cholesterol.

Giàu chất xơ hòa tan

Một cốc đậu nành luộc cung cấp khoảng 8 g chất xơ, tương đương khoảng 30% lượng chất xơ được khuyến nghị mỗi ngày. Ngoài ra, thực phẩm này đặc biệt có lợi cho việc giảm cholesterol nhờ chứa chất xơ hòa tan. Theo chuyên gia, chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, giúp duy trì cholesterol trong máu ở mức bình thường.

Đậu nành luộc là món ăn nhẹ giàu protein có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol (Ảnh: Getty )

Chất xơ hòa tan tan trong nước và tạo thành một chất dạng gel trong đường tiêu hóa, từ đó làm giảm sự hấp thu cholesterol. Một số thực phẩm chứa nhiều chất xơ hòa tan hơn những thực phẩm khác. Theo chuyên gia, bổ sung khoảng 30g chất xơ mỗi ngày từ nhiều loại thực phẩm khác nhau có thể giúp tăng lượng chất xơ hòa tan trong chế độ ăn.

Thực phẩm giàu chất xơ cũng có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng bằng cách giúp no lâu hơn giữa các bữa ăn và giảm tổng lượng calo tiêu thụ. Theo chuyên gia, trọng lượng cơ thể có liên quan đến tình trạng cholesterol dư thừa, vì vậy duy trì cân nặng khỏe mạnh có lợi cho việc kiểm soát cholesterol.

Protein tốt cho sức khỏe tim mạch

So với nhiều nguồn protein khác, protein đậu nành có thể đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch. Theo chuyên gia, protein đậu nành trong đậu nành luộc đã được chứng minh có thể giúp giảm cholesterol LDL, khiến đây trở thành lựa chọn phù hợp cho sức khỏe tim mạch. Lợi ích này đặc biệt đáng chú ý khi protein đậu nành được sử dụng thay thế những nguồn protein chứa nhiều chất béo bão hòa, chẳng hạn thịt đỏ.

Ít chất béo bão hòa, không có đường bổ sung

Đậu nành luộc tự nhiên chứa ít chất béo bão hòa. Đây là dưỡng chất có thể làm tăng nguy cơ cholesterol cao nếu tiêu thụ quá mức. Theo chuyên gia, hạn chế thực phẩm chứa chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và đường bổ sung là điều quan trọng để giảm cholesterol.

Đậu nành luộc không chứa chất béo chuyển hóa và đường bổ sung. Tuy nhiên, một số sản phẩm đậu nành non được bổ sung gia vị hoặc nước sốt, vì vậy cần kiểm tra nhãn dinh dưỡng để tránh những sản phẩm chứa quá nhiều đường bổ sung và natri.

Cách lựa chọn món ăn nhẹ

Đồ ăn nhẹ có thể giúp giảm cảm giác đói giữa các bữa chính. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để bổ sung thêm dưỡng chất và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khi lựa chọn món ăn nhẹ có lợi cho cholesterol, có thể áp dụng một số nguyên tắc sau:

Kết hợp protein, chất xơ và chất béo tốt cho tim: Một món ăn nhẹ cân bằng không chỉ cung cấp nhiều dưỡng chất mà còn giúp no lâu hơn giữa các bữa ăn. Theo chuyên gia, nên kết hợp chất béo lành mạnh, protein và chất xơ trong món ăn nhẹ để duy trì cảm giác no lâu và cung cấp năng lượng cho cơ thể đến bữa tiếp theo.

Một số lựa chọn có thể kể đến như các loại hạt ăn cùng trái cây, bánh năng lượng tự làm hoặc sốt ăn kèm rau củ. Các chuyên gia cũng khuyến nghị sữa chua ít béo ăn cùng quả mọng hoặc phô mai cottage ăn cùng các loại hạt và trái cây để tăng lượng protein và chất xơ.

Ưu tiên thực phẩm nguyên chất: So với các món ăn nhẹ chế biến nhiều, thực phẩm nguyên chất thường giàu dưỡng chất thiết yếu hơn và chứa ít chất béo bão hòa, natri và đường bổ sung hơn. Theo chuyên gia, nên ưu tiên những thực phẩm nguyên chất như các loại hạt và hạt giống, vốn cung cấp protein cùng chất béo không bão hòa.

Đọc kỹ nhãn dinh dưỡng: Khi không thể lựa chọn thực phẩm nguyên chất hoặc ít chế biến, cần kiểm tra kỹ thông tin dinh dưỡng trên bao bì. Theo chuyên gia, nên chú ý đến các chứng nhận có lợi cho sức khỏe tim mạch và xem xét thành phần dinh dưỡng để đảm bảo món ăn nhẹ phù hợp với mục tiêu sức khỏe.

Chất béo bão hòa và đường bổ sung là hai thành phần quan trọng cần hạn chế khi lựa chọn món ăn nhẹ giàu protein nhằm hỗ trợ giảm cholesterol. Theo chuyên gia, chất béo bão hòa có nhiều trong thịt nhiều mỡ, một số loại thịt chế biến sẵn, phô mai, mỡ động vật, dầu dừa và dầu cọ, cũng như những thực phẩm được sản xuất bằng mỡ động vật, dầu dừa và dầu cọ. Tốt nhất, nên lựa chọn những thực phẩm chứa 5% hoặc ít hơn giá trị chất béo bão hòa hằng ngày.