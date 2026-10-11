Món ăn nhẹ nào có thể hỗ trợ người huyết áp thấp?

Hạt rang muối kết hợp với nước có thể hỗ trợ người huyết áp thấp

Duy trì huyết áp ổn định có vai trò quan trọng đối với sức khỏe toàn cơ thể. Trong khi tăng huyết áp thường nhận được nhiều sự chú ý, huyết áp thấp cũng là tình trạng cần quan tâm.

Huyết áp thấp xảy ra khi chỉ số huyết áp xuống dưới 90/60 mmHg. Một số người có thể xuất hiện các triệu chứng như lú lẫn, chóng mặt, mệt mỏi, yếu sức, ngất hoặc nhịp tim không đều. Tuy nhiên, cũng có người vốn có huyết áp thấp nhưng không gặp triệu chứng và không cần điều trị.

Khi huyết áp thấp bắt nguồn từ một bệnh lý, tình trạng này có thể khiến tim, não và các cơ quan quan trọng khác không nhận đủ lượng máu cần thiết, đòi hỏi phải được chăm sóc y tế.

Huyết áp thấp kéo dài hoặc đi kèm triệu chứng cần được nhân viên y tế đánh giá. Với người đã được chẩn đoán huyết áp thấp, chuẩn bị sẵn món ăn nhẹ và đồ uống phù hợp có thể hữu ích khi huyết áp giảm. Theo chuyên gia, hạt rang muối kết hợp với nước là một lựa chọn có thể hỗ trợ trong trường hợp này.

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Natri giúp duy trì cân bằng dịch trong cơ thể

Theo chuyên gia, một trong những lợi ích chính của việc ăn hạt rang muối kèm một cốc nước khi huyết áp giảm nằm ở lượng natri trong hạt. Một khẩu phần khoảng 28 g hạt có muối cung cấp từ 90- 120 mg natri, tùy loại. Natri là chất điện giải, phối hợp với kali, canxi và magiê - những khoáng chất cũng có trong hạt - để duy trì cân bằng dịch trong cơ thể.

Tiêu thụ quá nhiều natri có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, bổ sung quá ít cũng có thể gây vấn đề đối với một số người. Theo chuyên gia, natri và việc bổ sung đủ nước cùng góp phần duy trì thể tích máu và huyết áp. Natri giúp cơ thể giữ nước, qua đó hỗ trợ lượng máu cần thiết cho tuần hoàn, đặc biệt khi huyết áp thấp liên quan đến mất nước hoặc đổ mồ hôi. Vì vậy, ăn một ít hạt có muối rồi uống nước có thể giúp cải thiện cân bằng dịch ở người huyết áp thấp.

Phù hợp với các bữa ăn nhỏ trong ngày

Các loại hạt có khẩu phần nhỏ nhưng giàu dưỡng chất, dễ bổ sung vào những bữa ăn nhỏ trong ngày. Theo chuyên gia, người huyết áp thấp nên ăn các bữa nhỏ, chia thành nhiều lần thay vì ăn một bữa quá lớn, bởi bữa ăn lớn có thể gây tụt huyết áp sau ăn.

Theo nghiên cứu gần đây ghi nhận việc chia thành năm lần ăn trong ngày, kết hợp chế độ ăn cân bằng và vận động thường xuyên, giúp cải thiện huyết áp ở phụ nữ bị huyết áp thấp. Một khẩu phần khoảng 28 g hạt cung cấp protein, chất xơ và cả natri nếu được thêm muối, nên phù hợp với cách ăn này. Theo chuyên gia, chia nhỏ bữa ăn và uống nước đều đặn trong ngày có thể giúp người huyết áp thấp đáp ứng nhu cầu về nước, dưỡng chất và natri.

Chứa ít carbohydrate

Theo chuyên gia, nên tránh ăn một lượng lớn carbohydrate cùng lúc. Sau bữa ăn, máu dồn về hệ tiêu hóa có thể góp phần gây tụt huyết áp, khiến người bệnh buồn ngủ hoặc mệt mỏi. Tình trạng giảm đường huyết cũng có thể làm tăng cảm giác đầu óc thiếu tỉnh táo, bên cạnh các triệu chứng do huyết áp thấp.

Các món ăn nhẹ giàu dưỡng chất, ít carbohydrate được gợi ý nhằm giúp đường huyết tăng từ từ và hỗ trợ huyết áp. Hạt rang muối đáp ứng đặc điểm này khi cung cấp dưới 8g carbohydrate trong một khẩu phần khoảng 28g. So với nhiều món ăn vặt có muối nhưng giàu carbohydrate, các loại hạt có tải đường huyết thấp hơn.

Theo chuyên gia, protein và chất béo trong hạt làm chậm tốc độ thức ăn rời khỏi dạ dày, qua đó có thể hạn chế mức giảm huyết áp sau những bữa ăn quá lớn hoặc nhiều đường. Với người được xác định có huyết áp thấp, hạt thêm ít muối được gợi ý vì vừa cung cấp natri, vừa chứa protein, chất béo có lợi và chất xơ. Sự kết hợp này giúp quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn và phản ứng sau ăn ổn định hơn.

Lưu ý khi ăn hạt để hỗ trợ huyết áp thấp

Theo chuyên gia, hạt có muối phát huy lợi ích tốt hơn khi dùng cùng đồ uống. Loại đồ uống phù hợp có thể khác nhau tùy tiền sử sức khỏe và nguyên nhân gây huyết áp thấp, nhưng bổ sung đủ nước vẫn là yếu tố quan trọng để duy trì thể tích máu và huyết áp.

Dùng khẩu phần khoảng 28 g: Tương đương khoảng ¼ cốc hoặc một nắm nhỏ. Hạt giàu dưỡng chất nhưng cũng chứa nhiều năng lượng, nên cần chú ý lượng ăn.

Uống kèm ít nhất khoảng 240 ml nước hoặc đồ uống phù hợp: Đồng thời duy trì việc bổ sung đủ nước trong ngày. Trong một số trường hợp, đồ uống chứa caffeine có thể làm huyết áp tăng nhanh hơn nước, nhưng cần hỏi nhân viên y tế xem caffeine có phù hợp hay không.

Ngồi khi ăn và đứng dậy từ từ: Chuyển nhanh từ tư thế ngồi sang đứng có thể khiến huyết áp giảm đột ngột. Ăn thong thả và trở lại hoạt động từng bước giúp giảm nguy cơ chóng mặt hoặc choáng váng.

Khi nào cần đi khám?

Huyết áp đôi khi có thể giảm bất chợt và không phải lúc nào cũng cần điều trị. Trong một số trường hợp, ăn một món ăn nhẹ có muối kèm nước có thể giúp huyết áp tăng và cải thiện cảm giác khó chịu.

Theo chuyên gia, hạt có muối kết hợp với nước là lựa chọn được gợi ý vì cung cấp natri, protein, chất béo có lợi và chất xơ trong một khẩu phần nhỏ, có tải đường huyết thấp.

Tuy nhiên, nếu huyết áp thấp thường xuyên khiến bạn chóng mặt, yếu sức hoặc ngất, cần trao đổi với nhân viên y tế. Huyết áp có thể giảm sau khi đứng dậy quá nhanh hoặc ăn một bữa lớn, giàu carbohydrate, nhưng triệu chứng tái diễn hoặc nặng hơn có thể liên quan đến một vấn đề sức khỏe cần được khám và điều trị.