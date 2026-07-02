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Huyết áp thấp có nên uống cà phê? Sự thật nhiều người đang hiểu sai

Thứ Năm, 15:10, 02/07/2026
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VOV.VN - Trong nhịp sống hiện đại, cà phê là thức uống quen thuộc giúp nhiều người duy trì sự tỉnh táo. Tuy nhiên, với người bị huyết áp thấp, việc sử dụng cà phê vẫn là vấn đề gây tranh cãi: liệu có an toàn và phù hợp hay không?

Bệnh huyết áp thấp là gì?

Huyết áp thấp (hạ huyết áp) là tình trạng áp lực máu trong hệ tuần hoàn giảm dưới mức bình thường, được xác định qua hai chỉ số là huyết áp tâm thu (khi tim co bóp) và huyết áp tâm trương (khi tim nghỉ giữa các nhịp).

Theo y khoa, huyết áp bình thường khoảng 120/80 mmHg, khi giảm dưới 90/60 mmHg có thể được coi là huyết áp thấp, tùy thể trạng từng người. Người bệnh có thể không có triệu chứng rõ ràng hoặc gặp các biểu hiện như chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, mệt mỏi, buồn ngủ, giảm tập trung, nhìn mờ, khó thở khi vận động, tê bì chân tay, thậm chí ngất xỉu, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống nếu kéo dài.

huyet ap thap co nen uong ca phe su that nhieu nguoi dang hieu sai hinh anh 1
Cà phê được chiết xuất từ hạt cà phê rang và pha với nước nóng, là thức uống chứa nhiều hoạt chất sinh học, nổi bật nhất là caffeine

Các thành phần có trong cà phê

Cà phê được chiết xuất từ hạt cà phê rang và pha với nước nóng, là thức uống chứa nhiều hoạt chất sinh học, nổi bật nhất là caffeine. Thành phần chính gồm caffeine giúp tăng tỉnh táo, cải thiện tập trung và giảm mệt mỏi; chất chống oxy hóa hỗ trợ bảo vệ tế bào và có thể giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư, Alzheimer; axit béo hỗ trợ hoạt động não bộ và giảm nguy cơ bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson, cùng các vitamin và khoáng chất như vitamin nhóm B, magie, kali, riboflavin. Thành phần cà phê có thể thay đổi tùy loại hạt và cách chế biến, thậm chí được pha trộn thêm hương liệu. Do caffeine có thể làm tăng huyết áp tạm thời nên vấn đề người bị huyết áp thấp uống cà phê được không được nhiều người quan tâm.

Cà phê tác động thế nào đối với huyết áp?

Ở người không quen uống cà phê, caffeine có thể làm huyết áp tăng khoảng 10 mmHg sau khi sử dụng, trong khi người uống thường xuyên chỉ tăng nhẹ khoảng 5 mmHg. Tuy nhiên, hiệu ứng này chỉ mang tính tạm thời và không kéo dài lâu. Vì vậy, để đo huyết áp chính xác, nên tránh uống cà phê ít nhất 30 phút trước khi đo nhằm hạn chế ảnh hưởng của caffeine.

Người bị huyết áp thấp uống cà phê được không?

Với người bị huyết áp thấp, việc uống cà phê cần được cân nhắc kỹ. Caffeine có thể kích thích hệ thần kinh, làm tăng nhịp tim và giúp huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn, từ đó hỗ trợ giảm mệt mỏi và tăng sự tỉnh táo. Tuy nhiên, phản ứng với cà phê ở mỗi người là khác nhau: có người cải thiện rõ rệt nhưng cũng có người không thay đổi hoặc gặp cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh. Vì vậy, người bị huyết áp thấp có thể uống cà phê nhưng cần thận trọng, tùy theo thể trạng. Trường hợp có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc điều trị, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Lưu ý cho người bị huyết áp thấp khi uống cà phê

Người bị huyết áp thấp khi uống cà phê cần lưu ý một số nguyên tắc: nên uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, tránh buổi tối để hạn chế mất ngủ; không uống khi đói để tránh kích thích dạ dày và tụt năng lượng; kiểm soát lượng tiêu thụ, không nên quá 3-4 tách mỗi ngày; nếu xuất hiện thay đổi huyết áp bất thường nên giảm lượng hoặc chuyển sang loại ít caffeine hơn; người đang dùng thuốc điều trị cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng; đồng thời nên bổ sung thực phẩm giàu kali, magie và vitamin B6 như rau xanh, cá, ngũ cốc để hỗ trợ ổn định huyết áp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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