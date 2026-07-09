Móng tay giòn, dễ gãy là biểu hiện của những vấn đề sức khỏe không thể bỏ qua

Chức năng của móng tay là gì?

Móng tay là phần sừng hóa ở đầu ngón tay, được cấu tạo chủ yếu từ keratin - loại protein có độ bền cao. Không chỉ bảo vệ các mô mềm ở đầu ngón, móng còn hỗ trợ cầm nắm, tăng độ nhạy xúc giác, duy trì độ ẩm, hạn chế vi khuẩn xâm nhập và góp phần tạo nên vẻ đẹp của đôi bàn tay. Bên cạnh đó, những thay đổi về màu sắc hoặc hình dạng của móng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo một số vấn đề sức khỏe.

Nguyên nhân khiến móng tay giòn, dễ gãy

Móng tiếp xúc với độ ẩm quá nhiều: Khi ngâm nước lâu, móng sẽ nở ra, sau đó co lại khi khô. Việc thường xuyên tiếp xúc với nước, xà phòng hoặc chất tẩy rửa khiến móng mất độ ẩm, trở nên mềm, khô và dễ bong tróc.

Ảnh hưởng của tuổi tác: Càng lớn tuổi, tốc độ phát triển của móng càng chậm, đồng thời móng trở nên mỏng và khô hơn, dẫn đến tình trạng giòn, dễ gãy.

Thiếu sắt: Thiếu sắt kéo dài có thể khiến móng xuất hiện nhiều thay đổi bất thường, trong đó có hiện tượng móng yếu và dễ gãy.

Móng tay là lớp sừng bảo vệ đầu ngón tay, nhưng nhiều người gặp tình trạng móng giòn, dễ bong tróc hoặc gãy

Thiếu vitamin B12: Vitamin B12 rất cần thiết cho sự phát triển của các tế bào. Khi thiếu dưỡng chất này, da có thể khô hơn, móng xỉn màu và dễ gãy. Do cơ thể không tự tổng hợp được vitamin B12 nên cần bổ sung thông qua chế độ ăn hàng ngày.

Thiếu hụt dinh dưỡng: Móng giòn có thể là dấu hiệu cơ thể thiếu protein, vitamin C, sắt, kẽm, canxi hoặc các dưỡng chất thiết yếu khác. Chế độ ăn đa dạng với sữa, cá, rau xanh và trái cây sẽ góp phần cải thiện sức khỏe của móng.

Suy giáp: Khi hormone tuyến giáp suy giảm, lượng mồ hôi tiết ra cũng giảm theo, khiến móng khô, thiếu độ ẩm và dễ gãy.

Hội chứng Raynaud: Hội chứng này ảnh hưởng đến lưu lượng máu nuôi dưỡng đầu ngón tay, làm móng không được cung cấp đủ dưỡng chất nên trở nên yếu và dễ tổn thương.

Đang điều trị ung thư: Người bệnh điều trị ung thư, đặc biệt bằng xạ trị, có thể gặp tác dụng phụ như tóc và móng khô, mỏng, phát triển chậm và dễ gãy.

Lạm dụng sơn móng và hóa chất làm nail: Sơn móng, nước tẩy sơn và nhiều sản phẩm làm nail chứa các dung môi như acetone hay dibutyl phthalate. Nếu sử dụng thường xuyên, các hóa chất này có thể bào mòn móng, khiến móng yếu, giòn và dễ gãy.

Cách cải thiện tình trạng móng tay dễ gãy

Để cải thiện tình trạng móng giòn, dễ gãy, nên bổ sung đủ protein giúp tăng tổng hợp keratin, hạn chế sơn móng, gắn móng giả hoặc làm nail quá thường xuyên để tránh móng tiếp xúc nhiều với hóa chất. Khi làm việc với chất tẩy rửa hoặc hóa chất, nên đeo găng tay bảo hộ, ưu tiên loại có lớp lót mềm để bảo vệ móng hiệu quả.