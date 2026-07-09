English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Móng tay giòn, dễ gãy là biểu hiện của những vấn đề sức khỏe không thể bỏ qua

Thứ Năm, 06:08, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Móng tay là lớp sừng bảo vệ đầu ngón tay, nhưng nhiều người gặp tình trạng móng giòn, dễ bong tróc hoặc gãy. Tình trạng này có thể xuất phát từ thói quen sinh hoạt đến các vấn đề sức khỏe, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu chất hoặc mắc bệnh.

Chức năng của móng tay là gì?

Móng tay là phần sừng hóa ở đầu ngón tay, được cấu tạo chủ yếu từ keratin - loại protein có độ bền cao. Không chỉ bảo vệ các mô mềm ở đầu ngón, móng còn hỗ trợ cầm nắm, tăng độ nhạy xúc giác, duy trì độ ẩm, hạn chế vi khuẩn xâm nhập và góp phần tạo nên vẻ đẹp của đôi bàn tay. Bên cạnh đó, những thay đổi về màu sắc hoặc hình dạng của móng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo một số vấn đề sức khỏe.

Nguyên nhân khiến móng tay giòn, dễ gãy

Móng tiếp xúc với độ ẩm quá nhiều: Khi ngâm nước lâu, móng sẽ nở ra, sau đó co lại khi khô. Việc thường xuyên tiếp xúc với nước, xà phòng hoặc chất tẩy rửa khiến móng mất độ ẩm, trở nên mềm, khô và dễ bong tróc.

Ảnh hưởng của tuổi tác: Càng lớn tuổi, tốc độ phát triển của móng càng chậm, đồng thời móng trở nên mỏng và khô hơn, dẫn đến tình trạng giòn, dễ gãy.

Thiếu sắt: Thiếu sắt kéo dài có thể khiến móng xuất hiện nhiều thay đổi bất thường, trong đó có hiện tượng móng yếu và dễ gãy.

mong tay gion, de gay la bieu hien cua nhung van de suc khoe khong the bo qua hinh anh 1
Móng tay là lớp sừng bảo vệ đầu ngón tay, nhưng nhiều người gặp tình trạng móng giòn, dễ bong tróc hoặc gãy

Thiếu vitamin B12: Vitamin B12 rất cần thiết cho sự phát triển của các tế bào. Khi thiếu dưỡng chất này, da có thể khô hơn, móng xỉn màu và dễ gãy. Do cơ thể không tự tổng hợp được vitamin B12 nên cần bổ sung thông qua chế độ ăn hàng ngày.

Thiếu hụt dinh dưỡng: Móng giòn có thể là dấu hiệu cơ thể thiếu protein, vitamin C, sắt, kẽm, canxi hoặc các dưỡng chất thiết yếu khác. Chế độ ăn đa dạng với sữa, cá, rau xanh và trái cây sẽ góp phần cải thiện sức khỏe của móng.

Suy giáp: Khi hormone tuyến giáp suy giảm, lượng mồ hôi tiết ra cũng giảm theo, khiến móng khô, thiếu độ ẩm và dễ gãy.

Hội chứng Raynaud: Hội chứng này ảnh hưởng đến lưu lượng máu nuôi dưỡng đầu ngón tay, làm móng không được cung cấp đủ dưỡng chất nên trở nên yếu và dễ tổn thương.

Đang điều trị ung thư: Người bệnh điều trị ung thư, đặc biệt bằng xạ trị, có thể gặp tác dụng phụ như tóc và móng khô, mỏng, phát triển chậm và dễ gãy.

Lạm dụng sơn móng và hóa chất làm nail: Sơn móng, nước tẩy sơn và nhiều sản phẩm làm nail chứa các dung môi như acetone hay dibutyl phthalate. Nếu sử dụng thường xuyên, các hóa chất này có thể bào mòn móng, khiến móng yếu, giòn và dễ gãy.

Cách cải thiện tình trạng móng tay dễ gãy

Để cải thiện tình trạng móng giòn, dễ gãy, nên bổ sung đủ protein giúp tăng tổng hợp keratin, hạn chế sơn móng, gắn móng giả hoặc làm nail quá thường xuyên để tránh móng tiếp xúc nhiều với hóa chất. Khi làm việc với chất tẩy rửa hoặc hóa chất, nên đeo găng tay bảo hộ, ưu tiên loại có lớp lót mềm để bảo vệ móng hiệu quả.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

5 dấu hiệu trên móng tay cảnh báo vấn đề sức khỏe nghiêm trọng lại hay bị ngó lơ
5 dấu hiệu trên móng tay cảnh báo vấn đề sức khỏe nghiêm trọng lại hay bị ngó lơ

VOV.VN - Nhiều người thường bỏ qua những thay đổi nhỏ trên móng tay, nhưng theo các chuyên gia y tế, đây có thể là tín hiệu "cầu cứu" từ bên trong cơ thể. Nếu móng tay của bạn xuất hiện 1 trong 5 dấu hiệu dưới đây, đừng chủ quan mà hãy kiểm tra sức khỏe ngay.

5 dấu hiệu trên móng tay cảnh báo vấn đề sức khỏe nghiêm trọng lại hay bị ngó lơ

5 dấu hiệu trên móng tay cảnh báo vấn đề sức khỏe nghiêm trọng lại hay bị ngó lơ

VOV.VN - Nhiều người thường bỏ qua những thay đổi nhỏ trên móng tay, nhưng theo các chuyên gia y tế, đây có thể là tín hiệu "cầu cứu" từ bên trong cơ thể. Nếu móng tay của bạn xuất hiện 1 trong 5 dấu hiệu dưới đây, đừng chủ quan mà hãy kiểm tra sức khỏe ngay.

5 dấu hiệu bất thường trên móng tay tuyệt đối không coi nhẹ
5 dấu hiệu bất thường trên móng tay tuyệt đối không coi nhẹ

VOV.VN - Móng tay không chỉ đóng vai trò thẩm mỹ mà còn là "cửa sổ" phản ánh sức khỏe của bạn. Những thay đổi bất thường của móng tay có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý tiềm ẩn. Dưới đây là 5 thay đổi màu móng tay bạn cần đặc biệt lưu ý.

5 dấu hiệu bất thường trên móng tay tuyệt đối không coi nhẹ

5 dấu hiệu bất thường trên móng tay tuyệt đối không coi nhẹ

VOV.VN - Móng tay không chỉ đóng vai trò thẩm mỹ mà còn là "cửa sổ" phản ánh sức khỏe của bạn. Những thay đổi bất thường của móng tay có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý tiềm ẩn. Dưới đây là 5 thay đổi màu móng tay bạn cần đặc biệt lưu ý.

Dấu hiệu ít được chú ý trên móng tay có thể cảnh báo bạn về bệnh ung thư
Dấu hiệu ít được chú ý trên móng tay có thể cảnh báo bạn về bệnh ung thư

VOV.VN - Những thay đổi trên móng tay có thể là dấu hiệu của một số loại bệnh nguy hiểm bao gồm cả ung thư nhưng lại ít được mọi người chú ý.

Dấu hiệu ít được chú ý trên móng tay có thể cảnh báo bạn về bệnh ung thư

Dấu hiệu ít được chú ý trên móng tay có thể cảnh báo bạn về bệnh ung thư

VOV.VN - Những thay đổi trên móng tay có thể là dấu hiệu của một số loại bệnh nguy hiểm bao gồm cả ung thư nhưng lại ít được mọi người chú ý.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản