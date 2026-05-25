中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhìn móng tay biết bệnh? 6 dấu hiệu cảnh báo sức khỏe bạn không nên bỏ qua

Thứ Hai, 06:15, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Móng tay tuy nhỏ nhưng có thể phản ánh tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể, từ chấn thương đến các bệnh lý như tim mạch, tiểu đường hay rối loạn chuyển hóa. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường trên móng giúp chủ động theo dõi và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Rãnh hoặc vết lõm ngang trên móng tay

Những đường lõm chạy ngang trên móng (đường Beau) có thể xuất hiện ở một hoặc nhiều móng tay, móng chân và cho thấy quá trình phát triển của móng bị gián đoạn. Hiện tượng này có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như bệnh lý hoặc căng thẳng nặng khiến cơ thể ưu tiên năng lượng cho các chức năng quan trọng; chấn thương vùng móng làm ảnh hưởng nền móng; rối loạn tuần hoàn kéo dài gây giảm dinh dưỡng nuôi móng; các bệnh da liễu làm tổn thương cấu trúc móng hoặc thiếu hụt vitamin và khoáng chất khiến móng phát triển không đều.

Móng tay Terry

Móng tay Terry là tình trạng phần lớn bề mặt móng chuyển trắng đục, mờ như thủy tinh, chỉ còn một dải nhỏ màu nâu hoặc hồng ở đầu móng, đồng thời vùng bán nguyệt ở chân móng thường mờ hoặc không rõ. Đây có thể là thay đổi do tuổi tác, nhưng cũng có liên quan đến các bệnh lý nghiêm trọng như xơ gan, suy tim sung huyết, tiểu đường, suy thận hoặc viêm gan virus. Khi xuất hiện dấu hiệu này, người bệnh nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân và điều trị theo bệnh nền dưới hướng dẫn của bác sĩ.

nhin mong tay biet benh 6 dau hieu canh bao suc khoe ban khong nen bo qua hinh anh 1
Vết lõm (đường Beau) nằm ngang móng tay

Đường gờ dọc trên móng tay

Các đường gờ chạy dọc móng tay khác với đường Beau (chạy ngang) và thường xuất hiện do chấn thương nhẹ quanh vùng móng. Theo chuyên gia da liễu, tình trạng này cũng có thể liên quan đến các bệnh lý như viêm da cơ địa (chàm), vảy nến hoặc viêm, nhiễm trùng quanh móng. Những dấu hiệu này phản ánh sự bất thường trong quá trình tái tạo tế bào da và móng.

Đốm trắng trên móng tay

Các đốm trắng nhỏ trên móng tay thường không nguy hiểm nếu xuất hiện rải rác. Trong nhiều trường hợp, đây chỉ là hậu quả của va chạm nhẹ và sẽ biến mất khi móng mọc dài. Tuy nhiên, chúng cũng có thể liên quan đến tác động hóa chất, chấn thương nhẹ, tác dụng phụ của thuốc hoặc rối loạn sức khỏe tiềm ẩn nếu đi kèm triệu chứng khác. Nếu tình trạng kéo dài hoặc lan rộng, nên đi khám để được kiểm tra chính xác.

Móng tay giòn, dễ gãy

Theo bác sĩ Paul Ettlinger (Bệnh viện Đa khoa London), móng tay giòn có thể là dấu hiệu tự nhiên của lão hóa nhưng cũng phản ánh nhiều vấn đề sức khỏe khác. Nguyên nhân thường gặp gồm thiếu sắt, thiếu vitamin nhóm B hoặc chế độ ăn thiếu cân bằng; rối loạn ăn uống kéo dài; hội chứng Raynaud (tình trạng co thắt tạm thời các mạch máu nhỏ ở đầu ngón tay, ngón chân) làm giảm lưu lượng máu đến đầu chi; các bệnh viêm da như vảy nến, lichen phẳng; và rối loạn tuyến giáp, đặc biệt là suy giáp. Những yếu tố này khiến móng yếu, dễ tách lớp và gãy.

Móng tay vàng, giòn và dễ gãy

Móng tay vàng kèm tình trạng giòn có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý tiềm ẩn. Nguyên nhân thường gặp gồm nhiễm nấm móng hoặc bệnh tiểu đường do rối loạn chuyển hóa ảnh hưởng đến cấu trúc collagen của móng. Đây là dấu hiệu cần được theo dõi sớm để tránh biến chứng hoặc tiến triển nặng hơn.

dau_hieu_bat_thuong_tren_mong_tay_1.jpg

5 dấu hiệu bất thường trên móng tay tuyệt đối không coi nhẹ

VOV.VN - Móng tay không chỉ đóng vai trò thẩm mỹ mà còn là "cửa sổ" phản ánh sức khỏe của bạn. Những thay đổi bất thường của móng tay có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý tiềm ẩn. Dưới đây là 5 thay đổi màu móng tay bạn cần đặc biệt lưu ý.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: nhìn móng tay biết bệnh dấu hiệu cảnh báo sức khỏe tiểu đường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đau đầu kéo dài có phải u não? Dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay
Đau đầu kéo dài có phải u não? Dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay

VOV.VN - Đau đầu xuất hiện ở người trưởng thành kèm sốt, co giật, đau đầu kèm buồn nôn hoặc nôn, cơn đau tăng dần theo thời gian... là những triệu chứng nguy hiểm.

Đau đầu kéo dài có phải u não? Dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay

Đau đầu kéo dài có phải u não? Dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay

VOV.VN - Đau đầu xuất hiện ở người trưởng thành kèm sốt, co giật, đau đầu kèm buồn nôn hoặc nôn, cơn đau tăng dần theo thời gian... là những triệu chứng nguy hiểm.

11 tín hiệu cảnh báo khi cơ thể gặp "nguy hiểm"
11 tín hiệu cảnh báo khi cơ thể gặp "nguy hiểm"

VOV.VN - Chúng ta thường bỏ qua một số tín hiệu cảnh báo của cơ thể khi một số tình trạng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, phòng bệnh và phát hiện bệnh sớm vẫn sẽ tốt hơn.

11 tín hiệu cảnh báo khi cơ thể gặp "nguy hiểm"

11 tín hiệu cảnh báo khi cơ thể gặp "nguy hiểm"

VOV.VN - Chúng ta thường bỏ qua một số tín hiệu cảnh báo của cơ thể khi một số tình trạng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, phòng bệnh và phát hiện bệnh sớm vẫn sẽ tốt hơn.

5 dấu hiệu này trong nước tiểu có thể báo hiệu tổn thương thận giai đoạn đầu
5 dấu hiệu này trong nước tiểu có thể báo hiệu tổn thương thận giai đoạn đầu

VOV.VN - Khi chức năng thận suy giảm, nước tiểu thường là nơi phản ánh sớm nhất những bất thường. Việc nhận biết 5 dấu hiệu bất thường trong nước tiểu dưới đây sẽ giúp bạn phát hiện sớm tổn thương thận ở giai đoạn đầu, từ đó có kế hoạch điều trị kịp thời và bảo vệ sức khỏe.

5 dấu hiệu này trong nước tiểu có thể báo hiệu tổn thương thận giai đoạn đầu

5 dấu hiệu này trong nước tiểu có thể báo hiệu tổn thương thận giai đoạn đầu

VOV.VN - Khi chức năng thận suy giảm, nước tiểu thường là nơi phản ánh sớm nhất những bất thường. Việc nhận biết 5 dấu hiệu bất thường trong nước tiểu dưới đây sẽ giúp bạn phát hiện sớm tổn thương thận ở giai đoạn đầu, từ đó có kế hoạch điều trị kịp thời và bảo vệ sức khỏe.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản