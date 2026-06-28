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Mùa sen Hà Nội
Chủ Nhật, 08:52, 28/06/2026

Mùa sen Hà Nội

VOV.VN - Dưới đầm sen đua nở, hương thơm ngát mặt hồ” là những mỹ từ mà người dân Tây Hồ miêu tả về loài hoa đã gắn bó với mảnh đất này qua nhiều thế hệ. Mỗi độ tháng 5, tháng 6 hè về, những cánh sen lại bung nở ngát hương, đầy mê hoặc lòng người.

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PV/VOV Giao thông
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