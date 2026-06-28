Mùa sen Hà Nội

Sen Hồ Tây- vẻ đẹp thanh khiết giữa lòng Hà Nội

VOV.VN - Vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 hàng năm, các khu đầm sen ở Hồ Tây (Hà Nội) lại được điểm xuyết bởi những gam màu thanh tao của sen trắng, sen hồng. Vì mê đắm loài hoa này, nhiều người đã tìm đến để lưu lại cho mình bức hình đẹp bên những đóa sen thuần khiết, tinh khôi.