Mùa sen Hà Nội

VOV.VN - Dưới đầm sen đua nở, hương thơm ngát mặt hồ” là những mỹ từ mà người dân Tây Hồ miêu tả về loài hoa đã gắn bó với mảnh đất này qua nhiều thế hệ. Mỗi độ tháng 5, tháng 6 hè về, những cánh sen lại bung nở ngát hương, đầy mê hoặc lòng người.
VOV.VN - Vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 hàng năm, các khu đầm sen ở Hồ Tây (Hà Nội) lại được điểm xuyết bởi những gam màu thanh tao của sen trắng, sen hồng. Vì mê đắm loài hoa này, nhiều người đã tìm đến để lưu lại cho mình bức hình đẹp bên những đóa sen thuần khiết, tinh khôi.
VOV.VN - 5,2ha diện tích đầm sen thuộc không gian đi bộ và Công viên nước Hồ Tây là địa điểm thu hút đông người dân tới tham quan, chụp ảnh vào mùa hoa nở đề xuất thu hồi làm hồ lắng, là hồ trung gian phục vụ bổ cập nước vào Hồ Tây, sau đó chảy ra sông Tô Lịch nhằm mục đích làm sạch dòng sông này.
VOV.VN - Vào mùa sen, người trồng sen làm dịch vụ cho khách tới chụp hình đem lại thu nhập tốt.