Thất bại trong thi cử là trả giá ít nhất

VOV.VN - Chuyên gia giáo dục Nguyễn Quốc Vương chia sẻ: "Trong hành trình cuộc đời, mỗi người có thể phải chịu nhiều thất bại. Nhưng thất bại trong thi cử phải trả giá ít nhất. Vì vậy, nếu không đỗ lớp 10, học sinh vẫn còn nhiều cơ hội phía trước".
VOV.VN - Bộ GD - ĐT đang nghiên cứu đổi mới quy trình xét công nhận và bổ nhiệm chức danh GS, PGS theo hướng phân cấp cho các cơ sở giáo dục đại học. Đáng chú ý, chức danh GS, PGS có thể sẽ gắn với vị trí việc làm thay vì là danh vị suốt đời như hiện nay, nhằm tăng tính thực chất và minh bạch trong hệ thống học thuật.
VOV.VN - Những câu chuyện cổ tích giàu màu sắc sẽ đưa các em đến với thế giới của lòng nhân ái, sự kiên trì và tình bạn chân thành qua hành trình của chú ngỗng thần kỳ, chú cừu đen và củ cà rốt biết sẻ chia.
VOV.VN - Ma túy thế hệ mới đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với thanh thiếu niên khi được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi, khó nhận biết. Không chỉ gây tổn hại nặng nề về sức khỏe thể chất và tinh thần, các loại ma túy này còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội, đẩy không ít người trẻ vào vòng xoáy vi phạm.