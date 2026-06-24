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Thất bại trong thi cử là trả giá ít nhất
Thứ Tư, 09:14, 24/06/2026

Thất bại trong thi cử là trả giá ít nhất

VOV.VN - Chuyên gia giáo dục Nguyễn Quốc Vương chia sẻ: "Trong hành trình cuộc đời, mỗi người có thể phải chịu nhiều thất bại. Nhưng thất bại trong thi cử phải trả giá ít nhất. Vì vậy, nếu không đỗ lớp 10, học sinh vẫn còn nhiều cơ hội phía trước".

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Bá Duy/VOV2
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