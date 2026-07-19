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Nặn mụn xong bị sưng tấy, làm sao để da nhanh hồi phục?

Chủ Nhật, 06:06, 19/07/2026
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VOV.VN - Sưng đỏ sau khi nặn mụn là tình trạng nhiều người gặp phải, chủ yếu do lấy nhân mụn sai cách hoặc làm tổn thương da. Xử lý đúng ngay từ đầu sẽ giúp giảm viêm, đẩy nhanh quá trình phục hồi và hạn chế thâm sẹo.

Nguyên nhân khiến nặn mụn xong bị sưng đỏ

Nặn mụn xong bị sưng đỏ chủ yếu do da bị tổn thương trong quá trình lấy nhân mụn. Việc nặn khi mụn chưa chín, dùng lực quá mạnh hoặc thao tác sai kỹ thuật có thể làm tổn thương mô da, vỡ mao mạch, khiến tình trạng sưng đỏ kéo dài và tăng nguy cơ để lại thâm.

Bên cạnh đó, tay hoặc dụng cụ lấy mụn không được vệ sinh sạch sẽ có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, làm vùng da viêm nặng hơn. Người có làn da nhạy cảm hoặc đang bị viêm da cũng dễ xuất hiện tình trạng sưng tấy, đỏ rát kéo dài sau khi nặn mụn.

Cách xử lý khi nặn mụn xong bị sưng đỏ

Làm sạch da nhẹ nhàng

Rửa mặt bằng nước muối sinh lý hoặc sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa cồn và hương liệu; Giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và vi khuẩn trên bề mặt da; Tránh chà xát mạnh vì có thể khiến vùng da tổn thương bị kích ứng nhiều hơn.

nan mun xong bi sung tay, lam sao de da nhanh hoi phuc hinh anh 1
Để hạn chế sưng đỏ sau khi nặn mụn, chỉ nên lấy nhân khi mụn đã chín, đồng thời rửa tay và sát khuẩn dụng cụ trước khi thực hiện

Chườm lạnh để giảm sưng

Dùng khăn sạch bọc đá lạnh rồi chườm nhẹ lên vùng da bị sưng đỏ; Mỗi lần chườm khoảng 5-10 phút và có thể lặp lại vài lần trong ngày; Nhiệt độ lạnh giúp co mạch máu, giảm sưng, giảm đỏ và làm dịu cảm giác đau rát.

Sử dụng sản phẩm hỗ trợ phục hồi da

Ưu tiên các sản phẩm chứa panthenol, chiết xuất rau má, nha đam hoặc các thành phần làm dịu da; Những hoạt chất này giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, giảm kích ứng và thúc đẩy tái tạo mô; Chăm sóc phục hồi từ sớm cũng góp phần hạn chế hình thành vết thâm sau mụn.

Không chạm tay vào vùng da vừa nặn

Tránh sờ, nắn hoặc cố lấy thêm phần nhân mụn còn sót lại; Bàn tay có thể mang theo nhiều vi khuẩn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và khiến vết thương lâu lành; Việc tác động liên tục lên vùng mụn cũng làm tăng nguy cơ để lại sẹo.

Hạn chế dùng mỹ phẩm dễ gây kích ứng

Tạm ngừng sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết hoặc hoạt chất mạnh như retinol, AHA, BHA; Không nên trang điểm dày khi vùng da còn tổn thương; Điều này giúp da có thời gian phục hồi và giảm nguy cơ kích ứng.

Bảo vệ da trước ánh nắng

Thoa kem chống nắng phù hợp nếu phải ra ngoài; Kết hợp che chắn bằng khẩu trang, mũ hoặc ô; Tia UV có thể làm vùng da sau mụn tăng sắc tố, khiến vết thâm đậm màu và lâu mờ hơn.

Theo dõi những dấu hiệu bất thường

Nếu vùng da ngày càng sưng to, đau nhiều, xuất hiện mủ hoặc đỏ kéo dài nhiều ngày, nên đến khám bác sĩ da liễu; Đây có thể là dấu hiệu của viêm nhiễm cần được điều trị để tránh biến chứng và sẹo lâu dài.

Việc xử lý kịp thời và chăm sóc đúng cách sẽ giúp vùng da nhanh hồi phục, đồng thời giảm nguy cơ để lại thâm, sẹo và các tổn thương kéo dài.

Cách phòng tránh nặn mụn xong bị sưng đỏ

Để hạn chế sưng đỏ sau khi nặn mụn, chỉ nên lấy nhân khi mụn đã chín, đồng thời rửa tay và sát khuẩn dụng cụ trước khi thực hiện. Cần làm sạch da trước và sau khi nặn, tránh chạm tay vào vùng da tổn thương, duy trì dưỡng ẩm đầy đủ và chỉ tẩy tế bào chết khi da đã phục hồi. Bên cạnh đó, nên bảo vệ da khỏi ánh nắng bằng kem chống nắng và che chắn cẩn thận, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn cân đối, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng để hỗ trợ quá trình phục hồi da.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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