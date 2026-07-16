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Bí quyết tẩy da chết giúp da mụn thông thoáng, giảm nguy cơ nổi mụn

Thứ Năm, 09:23, 16/07/2026
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VOV.VN - Tẩy tế bào chết đúng cách giúp da mụn loại bỏ tế bào sừng, thông thoáng lỗ chân lông và hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn. Tuy nhiên, nếu thực hiện sai hoặc dùng sản phẩm không phù hợp, làn da có thể bị kích ứng, khiến mụn nặng hơn.

Có nên tẩy da chết khi bị mụn?

Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ lớp sừng già cỗi, tạo điều kiện cho tế bào mới phát triển và đặc biệt cần thiết với da dầu, da mụn. Ở người bị mụn, tế bào chết thường tích tụ cùng bã nhờn, gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn. Thực hiện đúng cách giúp da mềm, sáng hơn, giảm nguy cơ bít tắc, nhưng cần chọn sản phẩm phù hợp để tránh kích ứng hoặc làm tổn thương vùng da viêm.

Mẹo tẩy da chết giúp da sạch mụn

Ưu tiên tẩy da chết hóa học

Các sản phẩm tẩy da chết vật lý dùng hạt hoặc dụng cụ ma sát để loại bỏ tế bào chết nhưng không phù hợp với da mụn vì dễ gây kích ứng, trầy xước và làm mụn nặng hơn. Thay vào đó, nên ưu tiên tẩy da chết hóa học với enzyme hoặc các acid như AHA, BHA (salicylic acid) và retinoid để làm sạch tế bào chết mà không cần chà xát. Ngoài ra, có thể peel da bằng salicylic acid tại cơ sở uy tín, nhưng nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu trước khi thực hiện.

bi quyet tay da chet giup da mun thong thoang, giam nguy co noi mun hinh anh 1
Tẩy tế bào chết đúng cách giúp da mụn loại bỏ tế bào sừng, thông thoáng lỗ chân lông và hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn

Tẩy da chết 2-3 lần mỗi tuần

Tẩy tế bào chết đều đặn giúp làm sạch da, hỗ trợ thông thoáng lỗ chân lông và cải thiện bề mặt da. Tuy nhiên, thực hiện quá thường xuyên có thể làm mất lớp màng bảo vệ tự nhiên, khiến da dễ kích ứng.

Đối với da dầu mụn, tần suất khoảng 2-3 lần mỗi tuần được xem là phù hợp. Mức độ này vừa giúp loại bỏ tế bào chết hiệu quả, vừa hạn chế ảnh hưởng đến quá trình tiết dầu tự nhiên của da.

Kết hợp với sản phẩm điều trị mụn

Tẩy tế bào chết chỉ là một bước trong quy trình chăm sóc da mụn. Để đạt hiệu quả tốt hơn, cần kết hợp với các sản phẩm điều trị phù hợp như retinoid bôi ngoài da hoặc isotretinoin theo chỉ định của bác sĩ.

Người bị mụn không nên tự ý mua và sử dụng thuốc điều trị. Tốt nhất nên đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám, đánh giá tình trạng da và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp trước khi kết hợp các sản phẩm tẩy tế bào chết.

Lưu ý khi tẩy da chết cho da mụn

Tẩy tế bào chết là bước chăm sóc giúp loại bỏ lớp sừng già, làm sạch lỗ chân lông và hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn. Với làn da mụn, nên ưu tiên các sản phẩm tẩy da chết hóa học, sử dụng với tần suất khoảng 2-3 lần mỗi tuần và kết hợp cùng các phương pháp điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nếu tình trạng mụn kéo dài, viêm nhiều hoặc da dễ kích ứng, người bệnh nên đến chuyên khoa da liễu để được tư vấn phương pháp chăm sóc và lựa chọn sản phẩm phù hợp, tránh tự điều trị khiến da tổn thương hoặc mụn trở nên nghiêm trọng hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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