Ngâm chân nước gừng có tốt cho sức khỏe? Cách làm dễ áp dụng tại nhà

Tác dụng của ngâm chân nước gừng

Việc ngâm chân bằng nước gừng kết hợp thảo mộc khi thực hiện đều đặn có thể giúp làm ấm cơ thể, tăng tuần hoàn máu và mang lại nhiều lợi ích. Một số tác dụng thường được nhắc đến gồm:

Giảm đau trong viêm khớp và viêm đa khớp

Nước gừng pha muối ấm có thể giúp làm dịu cảm giác đau nhức ở cổ chân, gót chân hoặc các khớp nhỏ. Ngâm chân vào buổi tối với nước ấm có gừng giã nhỏ và muối không chỉ giúp thư giãn bàn chân mà còn hỗ trợ giảm khó chịu ở khớp.

Điều trị chân lạnh cóng

Ngâm chân khoảng 20 phút trong nước ấm (40-50°C) có pha gừng và muối giúp làm giãn mạch, thúc đẩy lưu thông máu. Có thể ngâm thêm tay để tăng hiệu quả thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ. Trong quá trình ngâm, nên massage nhẹ nhàng để cải thiện tuần hoàn.

Giảm đau chấn thương vùng chân

Phương pháp này phù hợp với chấn thương phần mềm, không áp dụng khi có vết thương hở. Ngâm chân bằng nước gừng ấm pha muối có thể giúp giảm đau cơ, thư giãn vùng bị căng mỏi và mang lại cảm giác dễ chịu.

Ngâm chân nước gừng là cách thư giãn được nhiều người áp dụng và được cho là mang lại lợi ích cho sức khỏe

Hỗ trợ ổn định huyết áp

Ngâm chân nước gừng nóng có thể giúp giãn mạch ngoại vi, từ đó hỗ trợ điều hòa huyết áp khi tăng nhẹ. Nhiệt độ ấm tác động lên các huyệt đạo ở lòng bàn chân giúp tuần hoàn máu tốt hơn, góp phần giảm căng thẳng.

Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ

Ngâm chân nước gừng ấm trước khi ngủ giúp cơ thể thư giãn sau một ngày làm việc. Hơi ấm kích thích nhẹ hệ thần kinh, giảm căng thẳng và giúp dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Hỗ trợ sinh lý nam

Ngâm chân nước gừng pha muối được cho là giúp tăng cường lưu thông máu, thư giãn thần kinh và cải thiện thể trạng. Nhờ đó, phương pháp này có thể hỗ trợ nâng cao sinh lực khi kết hợp lối sống lành mạnh.

Giảm mệt mỏi

Ngâm chân bằng nước ấm đã giúp cơ thể dễ chịu, khi kết hợp gừng và muối hiệu quả thư giãn càng rõ rệt. Hơi ấm giúp khí huyết lưu thông, giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thoải mái.

Giảm viêm tắc tĩnh mạch nhẹ

Ở phụ nữ mang thai giai đoạn cuối, tình trạng đau mỏi chân, phù nhẹ có thể được cải thiện nhờ ngâm chân nước gừng ấm. Tuy nhiên, phương pháp này không áp dụng cho người bị giãn tĩnh mạch chi dưới.

Hỗ trợ điều trị mụn nhọt vùng chân

Gừng và muối có tính sát khuẩn nhẹ, giúp làm sạch da, giảm ngứa và hỗ trợ phục hồi vùng da bị mụn nhọt ở chân. Ngoài ra, ngâm chân còn giúp loại bỏ tế bào chết và giữ da mềm hơn.

Giảm phù chân

Nước gừng ấm pha muối giúp cải thiện tuần hoàn máu, hạn chế tình trạng ứ trệ dịch ở bàn chân và mắt cá. Nhờ đó, cảm giác sưng phù có thể giảm bớt khi thực hiện đều đặn.

Các cách làm nước gừng ngâm chân

Có nhiều cách pha nước gừng ngâm chân, trong đó phổ biến nhất là hai phương pháp sau:

Cách làm nước gừng ngâm chân truyền thống

Nên dùng gừng tươi để giữ tinh dầu và đun lửa nhỏ, tránh sôi quá lâu. Gừng rửa sạch, cắt lát, giã hoặc xay nhuyễn rồi đun với khoảng 1 lít nước trong 15-20 phút, sau đó pha thêm nước cho nhiệt độ phù hợp để ngâm chân. Khi nước nguội có thể thêm nước nóng, hoặc dùng máy ngâm chân và cho gừng vào túi lọc để tiện sử dụng.

Nước gừng kết hợp các loại thảo mộc khác

Để tăng hiệu quả thư giãn, có thể kết hợp gừng với các loại thảo mộc hoặc tinh dầu. Ví dụ, thêm vài giọt tinh dầu hoa hồng hoặc oải hương để tạo mùi dễ chịu.

Ngoài ra, có thể kết hợp gừng với các loại nước sắc thảo mộc như:

Đun nhỏ lửa khoảng 1/3 cốc thảo mộc khô như bồ công anh hoặc bạch chỉ trong 40 phút.

Đun với 1 chén thảo mộc tươi như hương thảo trong khoảng 20 phút.

Có thể thêm trực tiếp vào nước ngâm các nguyên liệu như muối Epsom, nước chanh, giấm, rượu hoặc khoảng 5 giọt tinh dầu để tăng cảm giác thư giãn.