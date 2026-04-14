中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngày 14/4 là ngày gì mà nhiều người mong may mắn tài lộc?

Thứ Ba, 08:38, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 14/4 theo lịch dương, lịch âm hôm nay là gì? Theo lịch vạn niên, hôm nay có phải ngày đẹp mà nhiều người mong may mắn tài lộc gõ cửa?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ ba trong tuần, cũng là ngày thứ 104 của năm 2026. Theo lịch âm hôm nay 14/4 là ngày 27 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay, ngày 14/4 là ngày gì?

Như vậy, chỉ còn 2 ngày nữa, người Việt sẽ chính thức đón tháng 3 âm lịch, còn gọi là tháng Nhâm Thìn. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đường. Dân gian quan niệm hôm nay là ngày đẹp khi "xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý".

Đó là lý do nhiều người Việt quan tâm tới lịch âm hôm nay, cho rằng đây là ngày thích hợp để khởi sự, xuất hành hy vọng may mắn tài lộc sẽ đến. Về góc độ tiết khí, người Việt vẫn đang trong thời đoạn của tiết Thanh minh, tiết khí thứ 5 trong 24 tiết khí trong năm.

Ngày 14/4 là ngày gì?

Ngày hôm nay 14/4 được nhiều người Việt quan tâm, đặc biệt là cộng đồng người Khmer khi năm 2026, Tết Chôl Chnăm Thmây diễn ra trong 3 ngày từ ngày hôm nay 14/4 - 16/4 dương lịch.

Theo lịch âm, ngày này bắt đầu vào ngày 27 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Ngày tết này kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, ngày 29 tháng 2, tức ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Như vậy, ngày Tết Chôl Chnăm Thmây 2026 sẽ nằm trong 3 ngày cuối cùng của tháng Tân Mão.

Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ là ngày lễ lớn của người Khmer ở Việt Nam mà còn là dịp lễ quan trọng ở Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar. Đây là dịp để cộng đồng Khmer duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Trên thế giới, hôm nay là ngày Thế giới phòng chống bệnh Chagas (World Chagas Disease Day), theo trang Timeanddate.com. Ngày này được tổ chức vào ngày 14/4 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về bệnh Chagas.

Hôm nay là ngày đầu Tết Chôl Chnăm Thmây.

Ngày 14/4 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và ngăn ngừa căn bệnh "bị lãng quên" này, căn bệnh thường do côn trùng truyền và gây ra các biến chứng tim mạch/tiêu hóa nghiêm trọng.

Ở phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ - ngày Quốc tế tiếng cười. Timeanddate.com cho biết ngày lễ không chính thức này do nhà nghiên cứu về hài hước Izzy Gesell sáng lập, khuyến khích mọi người quên đi những căng thẳng của cuộc sống thường nhật và tận hưởng sức mạnh chữa lành và thư giãn của tiếng cười.

Các nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng cười giúp giảm căng thẳng, tăng lưu lượng máu và hạ đường huyết. Một số nghiên cứu cũng cho thấy những người cười trước khi đi ngủ có khả năng ngủ ngon hơn nhiều so với những người không cười.

Ngoài những lợi ích về sức khỏe, tiếng cười còn có những lợi ích về mặt xã hội. Những người vui vẻ thường nhanh chóng được chấp nhận trong các nhóm xã hội và dễ dàng kết bạn hơn. Tiếng cười là một cách để lan tỏa niềm vui và hạnh phúc, mang lại sự hân hoan cho cuộc sống của người khác.

Theo Cao An Biên/Thanh Niên
Tag: ngày 14/4 lịch vạn niên may mắn tài lộc Tết Chôl Chnăm Thmây chôl chnăm thmây
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tự mua nước cho khách, shipper 68 tuổi bất ngờ nhận lại số tiền hơn 1 tỷ đồng
Tự mua nước cho khách, shipper 68 tuổi bất ngờ nhận lại số tiền hơn 1 tỷ đồng

Tự mua nước cho khách, shipper 68 tuổi bất ngờ nhận lại số tiền hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Một nam shipper 68 tuổi ở Mỹ đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được khoản tiền không tưởng sau hành động tốt bụng đối với khách hàng.

Thận yếu thì "chuyện ấy" có yếu theo?
Thận yếu thì "chuyện ấy" có yếu theo?

Thận yếu thì "chuyện ấy" có yếu theo?

VOV.VN - Thận có mối liên quan mật thiết tới sinh lý. Nếu thận có vấn đề bất ổn, khả năng sinh lý bị ảnh hưởng như thế nào? Cung bác sĩ Hà Ngọc Mạnh lý giải vấn đề này.

Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm
Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

VOV.VN - Em gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản