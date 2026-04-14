Ngày 14/4 là ngày gì mà nhiều người mong may mắn tài lộc?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ ba trong tuần, cũng là ngày thứ 104 của năm 2026. Theo lịch âm hôm nay 14/4 là ngày 27 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Như vậy, chỉ còn 2 ngày nữa, người Việt sẽ chính thức đón tháng 3 âm lịch, còn gọi là tháng Nhâm Thìn. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đường. Dân gian quan niệm hôm nay là ngày đẹp khi "xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý".

Đó là lý do nhiều người Việt quan tâm tới lịch âm hôm nay, cho rằng đây là ngày thích hợp để khởi sự, xuất hành hy vọng may mắn tài lộc sẽ đến. Về góc độ tiết khí, người Việt vẫn đang trong thời đoạn của tiết Thanh minh, tiết khí thứ 5 trong 24 tiết khí trong năm.

Ngày hôm nay 14/4 được nhiều người Việt quan tâm, đặc biệt là cộng đồng người Khmer khi năm 2026, Tết Chôl Chnăm Thmây diễn ra trong 3 ngày từ ngày hôm nay 14/4 - 16/4 dương lịch.

Theo lịch âm, ngày này bắt đầu vào ngày 27 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Ngày tết này kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 2 âm lịch, ngày 29 tháng 2, tức ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Như vậy, ngày Tết Chôl Chnăm Thmây 2026 sẽ nằm trong 3 ngày cuối cùng của tháng Tân Mão.

Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ là ngày lễ lớn của người Khmer ở Việt Nam mà còn là dịp lễ quan trọng ở Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar. Đây là dịp để cộng đồng Khmer duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Trên thế giới, hôm nay là ngày Thế giới phòng chống bệnh Chagas (World Chagas Disease Day), theo trang Timeanddate.com. Ngày này được tổ chức vào ngày 14/4 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về bệnh Chagas.

Ngày 14/4 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và ngăn ngừa căn bệnh "bị lãng quên" này, căn bệnh thường do côn trùng truyền và gây ra các biến chứng tim mạch/tiêu hóa nghiêm trọng.

Ở phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ - ngày Quốc tế tiếng cười. Timeanddate.com cho biết ngày lễ không chính thức này do nhà nghiên cứu về hài hước Izzy Gesell sáng lập, khuyến khích mọi người quên đi những căng thẳng của cuộc sống thường nhật và tận hưởng sức mạnh chữa lành và thư giãn của tiếng cười.

Các nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng cười giúp giảm căng thẳng, tăng lưu lượng máu và hạ đường huyết. Một số nghiên cứu cũng cho thấy những người cười trước khi đi ngủ có khả năng ngủ ngon hơn nhiều so với những người không cười.

Ngoài những lợi ích về sức khỏe, tiếng cười còn có những lợi ích về mặt xã hội. Những người vui vẻ thường nhanh chóng được chấp nhận trong các nhóm xã hội và dễ dàng kết bạn hơn. Tiếng cười là một cách để lan tỏa niềm vui và hạnh phúc, mang lại sự hân hoan cho cuộc sống của người khác.