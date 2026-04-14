Tự mua nước cho khách, shipper 68 tuổi bất ngờ nhận lại số tiền hơn 1 tỷ đồng

Thứ Ba, 06:30, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nam shipper 68 tuổi ở Mỹ đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được khoản tiền không tưởng sau hành động tốt bụng đối với khách hàng.

New York Post thông tin, Dan Simpson (68 tuổi) là một nhân viên giao hàng tại thành phố Boise, bang Idaho đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi nhận được số tiền bo "khủng" từ khách hàng.

Cụ thể, trong một ca giao hàng vào ngày 27/3, ông nhận đơn pizza kèm nước ngọt từ khách hàng tên Brian Wilson. Tuy nhiên, nhà hàng lại hết loại nước Coca không đường mà khách đã đặt.

Do không liên lạc được với khách để hỏi phương án thay thế, ông Simpson quyết định tự bỏ tiền túi, chạy sang cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai chai nước 2 lít để hoàn tất đơn hàng. Với ông, đó chỉ là tiện tay, mất vài phút và không có gì đáng kể. Nhưng với vợ chồng Brian Wilson, hành động ấy lại mang ý nghĩa rất khác.

tu mua nuoc cho khach, shipper 68 tuoi bat ngo nhan lai so tien hon 1 ty dong hinh anh 1
(Ảnh cắt từ video).

Cặp đôi chia sẻ rằng cả hai đều bị suy giảm thị lực, nên việc tự đi mua đồ không hề dễ dàng. Sự chu đáo của người giao hàng vì thế trở nên đặc biệt đáng quý. “Nhìn bề ngoài, có lẽ đó chỉ là một cử chỉ nhỏ nhặt. Nhưng đối với chúng tôi, nó mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều. Sự chu đáo và quan tâm cá nhân như vậy dường như rất hiếm hoi trong thời buổi này", ông Wilson chia sẻ với tờ Idaho Statesman. 

“Điều mà Dan không biết là cả tôi và vợ đều bị khiếm thị, vì vậy việc chạy ra cửa hàng mua đồ nhanh không phải là điều đơn giản hay dễ dàng đối với chúng tôi. Điều mà đối với anh ấy có vẻ chỉ là một sự bất tiện nhỏ, thực tế lại tạo ra sự khác biệt rất lớn đối với chúng tôi,” ông Wilson nói thêm.

Cảm kích trước nghĩa cử này, ông Wilson đã đăng tải câu chuyện lên TikTok kèm lời nhắn: "Thế giới cần nhiều người như ông hơn". Đoạn video nhanh chóng lan tỏa, thu hút hơn 600.000 lượt xem và hàng loạt bình luận tích cực. Ngoài ra, ông còn lập một trang gây quỹ trên GoFundMe để kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cho người shipper lớn tuổi. Chỉ trong vòng 8 ngày, số tiền quyên góp đã gần chạm mốc 45.000 USD, tương đương hơn 1 tỷ đồng.

Trước sự ủng hộ dồn dập, ông Simpson không giấu được sự bất ngờ, thậm chí có lúc còn nghĩ đây có thể là một trò lừa đảo. Ông chia sẻ bản thân từng vướng sai lầm khi lái xe trong tình trạng say rượu và phải ngồi tù. Sau đó, ông nỗ lực cai nghiện, làm lại cuộc đời và quay lại học tập cách đây hơn 20 năm. Dù làm việc chăm chỉ, ông vẫn gặp khó khăn trong việc tích lũy cho tuổi già.

Hiện tại, ngoài công việc tại Sở Nông nghiệp Idaho, ông còn làm shipper vào ban đêm để tăng thêm thu nhập. Có lẽ chính những trải nghiệm không dễ dàng ấy khiến ông luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi có thể. Nhờ khoản tiền quyên góp bất ngờ, ông Simpson bước vào tuổi nghỉ hưu với nền tảng tài chính vững vàng hơn. Tuy vậy, ông cho biết vẫn sẽ tiếp tục công việc giao pizza như một cách duy trì nhịp sống quen thuộc.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo New York Post
Tin liên quan

Vì sao nhiều người "yêu xong là đuối sức", thậm chí đổ bệnh?
VOV.VN - Tình dục vốn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, không ít nam giới lại rơi vào tình trạng mệt mỏi, đau đầu, thậm chí buồn nôn sau mỗi cuộc yêu. Theo các chuyên gia, đây có thể liên quan đến thể trạng, cường độ hoạt động và những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn

Chồng nhất quyết không ly hôn để giữ danh dự, nhưng mặc nhiên ra ngoài hẹn hò
VOV.VN - Suốt 5 năm qua vợ chồng tôi ly thân, ngoài những lúc "diễn" trước mặt mọi người và con cái, thì chẳng ai nói với ai nửa lời. Cả 2 cảm thấy chán ngấy đối phương, thế nhưng chồng tôi vẫn không chịu ly hôn vì sợ mất thể hiện. Anh ta muốn giữ cái mác gia đình hạnh phúc, nhưng lại thản nhiên ra ngoài hẹn hò gái gú.

Muốn vay thêm tiền trả nợ cho bố mẹ, tôi bị vợ phản đối quyết liệt, dọa ly hôn
VOV.VN - Khi bố mẹ rơi vào cảnh nợ nần vì đầu tư thua lỗ, người chồng muốn rút toàn bộ tiền tiết kiệm và vay thêm để giúp đỡ. Nhưng sự phản đối gay gắt từ người vợ đã đẩy cuộc hôn nhân vào căng thẳng, thậm chí đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Giữa chữ hiếu và hạnh phúc gia đình nhỏ, lựa chọn nào mới là đúng?

