Ngỡ ngàng cuộc sống đầy đủ tiện nghi trong ngôi nhà có mặt tiền chỉ 63cm

Thứ Bảy, 06:30, 04/04/2026
VOV.VN - Ngôi nhà hai tầng thuộc quận Aucallama (tỉnh Huaral, Peru), sở hữu mặt tiền chỉ vỏn vẹn 63cm nhưng lại là một không gian sống đầy đủ tiện nghi.

Ngôi nhà sặc sỡ này đang thu hút hàng nghìn khách tham quan mỗi ngày. Người thiết kế đồng thời là chủ nhân ngôi nhà, ông Fabio Moreno, khẳng định đây là một không gian sống thực thụ. Ông còn tự tin gửi hồ sơ xin xác lập kỷ lục Guinness cho danh hiệu "ngôi nhà mỏng nhất thế giới".

Ông Moreno cho biết nếu chỉ nhìn từ ngoài, nhiều người nghĩ đây là một kiểu thiết kế cho vui. Nhưng thực tế, đây là nơi ở hoàn chỉnh, được tính toán kỹ lưỡng đến từng centimet. Bí quyết được chủ căn nhà tiết lộ nằm ở thiết kế "nở hậu".

Ngôi nhà siêu mỏng đang gây bão mạng xã hội. (Ảnh: VTC News)

Từ mặt tiền 63cm, ngôi nhà dần mở rộng vào bên trong, đạt khoảng 130cm ở điểm rộng nhất. Không gian vì thế không còn ngột ngạt như tưởng tượng ban đầu. Để tối ưu hóa diện tích, ông Moreno phát triển ngôi nhà theo chiều dọc với hai tầng bao gồm đầy đủ nhà bếp, phòng ăn, phòng ngủ, khu vực làm việc, phòng tắm, không gian giặt giũ và hai lối cầu thang.

Mọi thứ đều được "thu nhỏ" và sắp xếp cực kỳ khoa học. Mọi vật dụng đều được tính toán tới từng milimét. Tại tầng hai, chiếc giường ngủ ban ngày được gập ép sát tường như một vách ngăn, khi cần sẽ kéo xuống thành đệm. Lối lên xuống là những bậc thang gỗ dựng đứng, đòi hỏi cẩn trọng trong từng bước chân.

Khu bếp được thiết kế dọc theo phần không gian rộng hơn phía sau, với đầy đủ bồn rửa, kệ chứa đồ, nồi cơm điện, lò vi sóng, bếp điện. Ngay bên cạnh là bàn ăn đủ chỗ cho 4 người. Trong khi đó, phòng khách được thiết kế có sofa dài áp sát tường và một chiếc tivi treo cao rất ngọn gàng.

Theo ông Moreno, công trình không chỉ bắt kịp xu hướng nhà ở siêu nhỏ (tiny house) đang thịnh hành, mà còn mang thông điệp "hạnh phúc không được đo đếm bằng diện tích hay sự bề thế, mà nằm ở cách con người hài lòng và tận dụng tối đa không gian mình có".

Hiện tại, hồ sơ của ngôi nhà đã được ông gửi Moreno tới Tổ chức kỷ lục Guinness. Để được công nhận, công trình sẽ phải vượt qua "đối thủ" đáng gờm là Keret House tại Warsaw (Ba Lan) - là ngôi nhà sở hữu chiều rộng từ 92 - 152cm. 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo The Sun
Tag: ngôi nhà ngôi nhà hai tầng Peru nhà mặt tiền mỏng
