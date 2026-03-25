中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan

Thứ Tư, 19:00, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tôi và bạn trai quen nhau trên mạng, chúng tôi yêu xa vì anh đang làm việc ở nước ngoài. Khi yêu online, anh vô cùng lãng mạn, tâm lý, thế nhưng khi gặp ngoài đời, tôi lại sợ hãi với tính cách thích kiểm soát của bạn trai.

Tôi quen bạn trai qua lời giới thiệu của một người bạn, dù chưa gặp nhau, nhưng chúng tôi đã nói chuyện cả ngày cả đêm, rất tâm đầu ý hợp. Sau 3 tháng nói chuyện online, anh tỏ tình, muốn tôi làm bạn gái của anh và hẹn cuối năm sẽ về nước để gặp tôi.

Tôi đã rất vui mừng khi gặp bạn trai ngoài đời, nhưng lại nhanh chóng thất vọng bởi anh quá kiểm soát (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Ngày mới yêu anh, tôi rất vui, anh luôn khiến tôi cười mỗi ngày, anh tâm lý và ga lăng. Dù ở xa, nhưng lúc nào cũng quan tâm tôi từng chút một, thường xuyên tặng tôi quần áo, mỹ phẩm... Tôi cứ ngỡ mình may mắn gặp đúng người. Thế nhưng đợt Tết vừa rồi khi anh về nước, gặp anh ngoài đời tôi không khỏi ngỡ ngàng. Anh thích kiểm soát, kiểm soát đến mức cực đoan. Anh muốn tôi ăn mặc, trang điểm theo ý của anh và cực kỳ ghen khi thấy tôi nói chuyện với người khác giới, dù đó chỉ là anh hàng xóm nhà bên lớn lên cùng tôi gần 30 năm.

Gặp anh ngoài đời khiến tôi có chút ái ngại và lo lắng về mối quan hệ của 2 đứa. Tôi muốn dừng lại để tìm hiểu thêm, thế nhưng anh lại đưa ra lộ trình rõ ràng rằng tháng 6 này sẽ về nước, đưa bố mẹ anh sang nhà tôi thưa chuyện người lớn. Tôi chưa biết phải nói sao với anh, đột nhiên nói dừng lại vì không hợp liệu có khiến anh tổn thương hay không?

Đã có vợ vẫn ham "đuổi bắt" tình yêu

VOV.VN - Người đàn ông 47 tuổi đã có gia đình nhưng lại nảy sinh tình cảm với một cô gái đang đồng thời gắn bó với người khác. Mối quan hệ chồng chéo này không chỉ gây tổn thương cảm xúc mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với các bên liên quan.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Tag: bạn trai bạn trau hoàn hảo yêu online yêu qua mạng kiểm soát
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Chồng cũ bệnh nặng, tôi muốn đón về chăm sóc nhưng các con phản đối vì lý do này

Hâm lại thức ăn thừa: Làm sao để an toàn mà vẫn ngon như mới?

Người ăn chay có được ăn mỳ tôm?

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI