  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hâm lại thức ăn thừa: Làm sao để an toàn mà vẫn ngon như mới?

Chủ Nhật, 06:07, 22/03/2026
VOV.VN - Việc tận dụng thức ăn thừa bảo quản trong tủ lạnh giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế lãng phí. Tuy nhiên, nếu hâm nóng không đúng cách, thực phẩm có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Nắm rõ nguyên tắc hâm nóng sẽ giúp món ăn vừa an toàn, vừa giữ được hương vị.

Vì sao cần hâm nóng đúng cách?

Thực phẩm sau khi bảo quản trong tủ lạnh vẫn có khả năng phát sinh vi khuẩn nếu nhiệt độ không được kiểm soát tốt. Việc hâm nóng ở mức nhiệt chưa đủ cao có thể không tiêu diệt hết vi sinh vật, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Hâm nóng đúng cách không chỉ giúp đảm bảo an toàn mà còn hạn chế thất thoát dinh dưỡng, giữ được mùi vị gần với ban đầu của món ăn.

Các cách hâm nóng phổ biến

 Lò vi sóng: Đây là phương pháp nhanh và tiện lợi. Nên sử dụng hộp chuyên dụng, đậy kín hoặc che phủ thực phẩm để tránh bị khô. Chia nhỏ khẩu phần và hâm trong thời gian ngắn để nhiệt lan tỏa đều.

Hâm nóng thức ăn thừa đúng cách là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe gia đình

Bếp gas hoặc bếp từ: Phù hợp với các món canh, súp hoặc món xào. Khi hâm, nên để lửa vừa, đảo đều để thực phẩm nóng đều. Với món khô, có thể thêm một ít nước hoặc dầu để tránh cháy và giữ độ ẩm.

Nồi chiên không dầu: Lý tưởng cho các món chiên như gà rán, khoai tây chiên. Cài đặt nhiệt độ khoảng 150-160°C trong vài phút để món ăn nóng lại và giữ được độ giòn.

Lưu ý với từng nhóm thực phẩm

Thực phẩm giàu đạm (thịt, cá, trứng): Cần hâm nóng kỹ, nhiệt độ nên đạt trên 75°C để đảm bảo diệt khuẩn. Tránh hâm đi hâm lại nhiều lần vì dễ làm giảm chất lượng và tăng nguy cơ mất an toàn.

Cơm và món tinh bột: Nên thêm một chút nước hoặc đậy kín khi hâm để tránh bị khô, cứng.

Canh, súp và món nước: Cần đun sôi lại ít nhất một phút để đảm bảo nhiệt lan tỏa đều và tiêu diệt vi khuẩn.

Những sai lầm cần tránh

Việc hâm nóng nhiều lần không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, chỉ nên hâm lượng vừa đủ dùng.

Ngoài ra, khi sử dụng lò vi sóng, cần chọn đúng dụng cụ. Hộp kim loại hoặc nhựa không chịu nhiệt có thể gây nguy hiểm. Tốt nhất nên dùng hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa chuyên dụng có ghi rõ dùng được trong lò vi sóng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Hâm nóng lại những thực phẩm này, nhiều người đang tự mang bệnh vào mình
VOV.VN - Thói quen hâm nóng thức ăn thừa tưởng chừng vô hại nhưng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ khôn lường cho sức khỏe. Đặc biệt, một số loại thực phẩm khi được hâm nóng lại nhiều lần có thể sản sinh ra các chất độc hại, gây tổn thương nghiêm trọng cho gan, thận và dạ dày.

Dịp Tết bảo quản thức ăn thừa kiểu này coi chừng "mang họa vào thân"
VOV.VN - Tết Nguyên Đán thường có nhiều món ăn khác nhau, tình trạng dư thừa thực phẩm là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, thói quen tích trữ đồ ăn sai cách vì tâm lý "tiếc của" có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe. Dưới đây là các sai làm khi bảo quản thức ăn thừa ai cũng cần lưu ý.

Thức ăn thừa bảo quản thế nào để vẫn an toàn, thơm ngon?
VOV.VN - Dưới đây là những cách bảo quản thức ăn thừa an toàn và vẫn giữ được hương vị thơm ngon, giúp tiết kiệm chi phí đảm bảo sức khỏe của gia đình.

