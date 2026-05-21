Ngủ bù có giúp cơ thể hồi phục sau thiếu ngủ?

Giấc ngủ quan trọng như thế nào với sức khỏe?

Ngủ đủ giấc giúp não bộ nghỉ ngơi, củng cố trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung và hiệu suất làm việc. Giấc ngủ cũng hỗ trợ tái tạo tế bào, tăng cường miễn dịch, duy trì sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp và kiểm soát đường huyết.

Ngược lại, thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tăng cân, lo âu, suy giảm trí nhớ và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ miễn dịch. Tình trạng này còn liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường.

Thiếu ngủ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung nên nhiều người chọn ngủ bù để hồi phục năng lượng

Khi nào nên ngủ bù?

Nếu chỉ thiếu ngủ một đêm do công việc hoặc lý do bất khả kháng, bạn có thể ngủ bù vào hôm sau để phục hồi năng lượng. Tuy nhiên, ngủ bù không đơn giản là ngủ đủ số giờ đã thiếu vì cơ thể cần thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Nếu thiếu ngủ kéo dài, ngủ bù thường không hiệu quả rõ rệt. Người trưởng thành cần khoảng 7 giờ ngủ mỗi đêm, nhưng nhiều người vẫn không đáp ứng đủ do áp lực và thói quen sinh hoạt.

Thiếu ngủ lâu dài có thể làm suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ tăng huyết áp, gây mệt mỏi, dễ cáu gắt và làm tăng nguy cơ tai nạn khi buồn ngủ lúc lái xe hoặc làm việc.

Cách ngủ bù hiệu quả khi bị thiếu ngủ

Mỗi người có nhu cầu ngủ khác nhau tùy độ tuổi và sức khỏe. Để phục hồi sau thiếu ngủ, bạn có thể ngủ trưa khoảng 20 phút, đi ngủ sớm hơn vào tối hôm sau, bổ sung giấc ngủ trong 1-2 ngày tiếp theo hoặc ngủ bù cuối tuần nhưng không nên lệch quá 2 giờ so với lịch thường ngày để tránh rối loạn nhịp sinh học.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, nên điều chỉnh thói quen sinh hoạt như đi ngủ sớm dần, hạn chế cà phê và chất kích thích buổi tối, tránh dùng điện thoại trước khi ngủ khoảng 2 giờ, giữ phòng ngủ yên tĩnh - thoáng mát, không tập luyện nặng sát giờ ngủ và có thể áp dụng yoga hoặc hít thở thư giãn.

Nếu đã thay đổi thói quen nhưng tình trạng mất ngủ vẫn kéo dài, nên đi khám để được tư vấn và điều trị phù hợp.