Ấn Độ đối mặt với khủng hoảng giấc ngủ

Một nghiên cứu tổng quan năm 2025, khảo sát trên 68.000 người và được công bố trên Tạp chí Y khoa Ấn Độ mới đây cho thấy, khoảng 25,7% người trưởng thành tại nước này bị mất ngủ. Ngoài ra, 37,4% người tham gia khảo sát cho biết, họ bị ảnh hưởng bởi chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, trong khi 10,6% mắc hội chứng chân không yên - một tình trạng làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ phổ biến.

Đáng chú ý, tình trạng này nghiêm trọng hơn ở những người có vấn đề sức khỏe, khi gần một nửa số người được hỏi cho biết họ mắc chứng ngưng thở khi ngủ, và khoảng 1/3 bị mất ngủ.

Không chỉ số người mất ngủ gia tăng, chất lượng giấc ngủ tại Ấn Độ cũng đang suy giảm rõ rệt. Nhiều nghiên cứu cho thấy, một tỷ lệ đáng kể người dân có giấc ngủ kém và thường xuyên thức giấc vào ban đêm. Phần lớn người được khảo sát cũng cho rằng, thiếu ngủ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Tình trạng này đặc biệt phổ biến ở người cao tuổi, cho thấy rối loạn giấc ngủ đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm.

Đáng chú ý, tình trạng này đang gia tăng nhanh chóng trong giới trẻ, khi có khoảng 1/4 thanh niên được hỏi cho biết họ có dấu hiệu mất ngủ, thậm chí ở một số nhóm sinh viên, tỷ lệ này lên tới 70%. Nguyên nhân chủ yếu là áp lực học tập và công việc, thói quen sử dụng thiết bị điện tử kéo dài, cùng lối sống “thức khuya - dậy muộn”. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại và máy tính cũng góp phần làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên.

Theo các chuyên gia y tế, thiếu ngủ kéo dài không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, suy giảm miễn dịch và rối loạn tâm lý. Phụ nữ được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do tác động của yếu tố nội tiết và áp lực xã hội.

Trong bối cảnh đó, một “nền kinh tế giấc ngủ” trị giá hàng trăm triệu đôla đang hình thành tại Ấn Độ, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ như thiết bị hỗ trợ, ứng dụng theo dõi, liệu pháp điều trị và thực phẩm chức năng bổ sung. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc phụ thuộc quá mức vào công nghệ hoặc thuốc ngủ có thể gây tác dụng ngược, thậm chí dẫn đến lệ thuộc và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng, giải pháp bền vững không chỉ nằm ở các sản phẩm hỗ trợ mà còn ở việc thay đổi nhận thức, coi giấc ngủ là một trụ cột thiết yếu của sức khỏe. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất lao động và triển vọng phát triển kinh tế của Ấn Độ trong dài hạn.