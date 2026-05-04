Ngủ muộn mỗi ngày: Thủ phạm âm thầm cản trở chiều cao?

Theo các chuyên gia, khi ngủ cơ thể sẽ tiết hormone tăng trưởng giúp phát triển xương, tăng chiều cao và phục hồi cơ thể. Hormone này được sản sinh mạnh nhất từ 22h đến 24h, vì vậy nên đi ngủ trước 22h để đảm bảo ngủ sâu. Chiều cao thường phát triển mạnh ở nữ từ 8-13 tuổi và nam từ 10-15 tuổi, do đó duy trì thói quen ngủ khoa học sẽ hỗ trợ tăng trưởng tốt hơn.

Một số yếu tố khác ảnh hưởng đến chiều cao

Bên cạnh việc thức khuya, nhiều thói quen không lành mạnh khác cũng có thể cản trở sự phát triển chiều cao.

Chế độ ăn thiếu dinh dưỡng

Tuổi dậy thì là giai đoạn cơ thể phát triển mạnh về thể chất, cân nặng và chiều cao. Chế độ ăn uống hàng ngày có ảnh hưởng lớn đến quá trình này. Nếu thường xuyên bỏ bữa, ăn uống thiếu chất hoặc áp dụng chế độ ăn kiêng không phù hợp, cơ thể sẽ không được cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết để phát triển tối đa. Để hỗ trợ tăng trưởng chiều cao, cần duy trì khẩu phần ăn cân đối, bổ sung đầy đủ protein, canxi, vitamin và khoáng chất cần thiết.

Nhiều người nghĩ chiều cao chủ yếu do di truyền quyết định, nhưng thực tế thói quen sinh hoạt cũng đóng vai trò quan trọng

Ít vận động, không chơi thể thao

Tập luyện thể thao thường xuyên giúp kích thích quá trình phát triển chiều cao. Khi vận động, cơ thể tăng cường trao đổi chất, hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn, đồng thời các nhóm cơ và xương khớp cũng được kéo giãn tốt hơn.

Đây cũng là lý do nhiều vận động viên thường sở hữu chiều cao nổi bật. Nếu lười vận động hoặc không tham gia bất kỳ môn thể thao nào, cơ thể sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển toàn diện.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm dầu mỡ, chất béo

Thói quen ăn nhiều đồ chiên rán, thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi của cơ thể. Khi lượng canxi không được bổ sung đầy đủ, quá trình phát triển xương và chiều cao cũng có thể bị tác động.

Không chỉ vậy, nhóm thực phẩm này còn làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và các vấn đề tim mạch. Để đảm bảo sức khỏe và hỗ trợ tăng trưởng chiều cao, nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Cách kích thích cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng

Biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất là duy trì thói quen ngủ sớm, ngủ đủ giấc. Việc từ bỏ thói quen thức khuya sẽ giúp cơ thể có điều kiện sản sinh hormone tăng trưởng tốt hơn.

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các môn thể thao hỗ trợ phát triển chiều cao như bơi lội, bóng rổ hoặc các bài tập squat phù hợp. Những hoạt động này góp phần cải thiện thể lực và thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả hơn.

Để dễ ngủ và hạn chế tình trạng thức khuya, có thể áp dụng một số thói quen thư giãn trước khi đi ngủ như tắm nước ấm, đọc sách, sử dụng tinh dầu thư giãn hoặc tắt đèn để tạo không gian ngủ thoải mái.