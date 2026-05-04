中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngủ muộn mỗi ngày: Thủ phạm âm thầm cản trở chiều cao?

Thứ Hai, 06:18, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người nghĩ chiều cao chủ yếu do di truyền quyết định, nhưng thực tế thói quen sinh hoạt cũng đóng vai trò quan trọng. Trong đó, thức khuya có thể làm chậm quá trình tăng trưởng, khiến chiều cao không đạt mức tối ưu theo độ tuổi.

Theo các chuyên gia, khi ngủ cơ thể sẽ tiết hormone tăng trưởng giúp phát triển xương, tăng chiều cao và phục hồi cơ thể. Hormone này được sản sinh mạnh nhất từ 22h đến 24h, vì vậy nên đi ngủ trước 22h để đảm bảo ngủ sâu. Chiều cao thường phát triển mạnh ở nữ từ 8-13 tuổi và nam từ 10-15 tuổi, do đó duy trì thói quen ngủ khoa học sẽ hỗ trợ tăng trưởng tốt hơn.

Một số yếu tố khác ảnh hưởng đến chiều cao

Bên cạnh việc thức khuya, nhiều thói quen không lành mạnh khác cũng có thể cản trở sự phát triển chiều cao.

Chế độ ăn thiếu dinh dưỡng

Tuổi dậy thì là giai đoạn cơ thể phát triển mạnh về thể chất, cân nặng và chiều cao. Chế độ ăn uống hàng ngày có ảnh hưởng lớn đến quá trình này. Nếu thường xuyên bỏ bữa, ăn uống thiếu chất hoặc áp dụng chế độ ăn kiêng không phù hợp, cơ thể sẽ không được cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết để phát triển tối đa. Để hỗ trợ tăng trưởng chiều cao, cần duy trì khẩu phần ăn cân đối, bổ sung đầy đủ protein, canxi, vitamin và khoáng chất cần thiết.

ngu muon moi ngay thu pham am tham can tro chieu cao hinh anh 1
Nhiều người nghĩ chiều cao chủ yếu do di truyền quyết định, nhưng thực tế thói quen sinh hoạt cũng đóng vai trò quan trọng

Ít vận động, không chơi thể thao

Tập luyện thể thao thường xuyên giúp kích thích quá trình phát triển chiều cao. Khi vận động, cơ thể tăng cường trao đổi chất, hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn, đồng thời các nhóm cơ và xương khớp cũng được kéo giãn tốt hơn.

Đây cũng là lý do nhiều vận động viên thường sở hữu chiều cao nổi bật. Nếu lười vận động hoặc không tham gia bất kỳ môn thể thao nào, cơ thể sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển toàn diện.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm dầu mỡ, chất béo

Thói quen ăn nhiều đồ chiên rán, thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi của cơ thể. Khi lượng canxi không được bổ sung đầy đủ, quá trình phát triển xương và chiều cao cũng có thể bị tác động.

Không chỉ vậy, nhóm thực phẩm này còn làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và các vấn đề tim mạch. Để đảm bảo sức khỏe và hỗ trợ tăng trưởng chiều cao, nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Cách kích thích cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng

Biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất là duy trì thói quen ngủ sớm, ngủ đủ giấc. Việc từ bỏ thói quen thức khuya sẽ giúp cơ thể có điều kiện sản sinh hormone tăng trưởng tốt hơn.

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các môn thể thao hỗ trợ phát triển chiều cao như bơi lội, bóng rổ hoặc các bài tập squat phù hợp. Những hoạt động này góp phần cải thiện thể lực và thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả hơn.

Để dễ ngủ và hạn chế tình trạng thức khuya, có thể áp dụng một số thói quen thư giãn trước khi đi ngủ như tắm nước ấm, đọc sách, sử dụng tinh dầu thư giãn hoặc tắt đèn để tạo không gian ngủ thoải mái.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: ngủ muộn mỗi ngày ngủ muộn ảnh hưởng đến chiều cao thói quen sinh hoạt cản trở chiều cao thức khuya
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Muốn con cao lớn đừng bỏ qua những thực phẩm này
Muốn con cao lớn đừng bỏ qua những thực phẩm này

VOV.VN - Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển chiều cao của trẻ, đặc biệt ở giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì. Một chế độ ăn khoa học, đủ dưỡng chất sẽ giúp trẻ phát triển thể chất và đạt tầm vóc tối ưu.

Muốn con cao lớn đừng bỏ qua những thực phẩm này

Muốn con cao lớn đừng bỏ qua những thực phẩm này

VOV.VN - Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển chiều cao của trẻ, đặc biệt ở giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì. Một chế độ ăn khoa học, đủ dưỡng chất sẽ giúp trẻ phát triển thể chất và đạt tầm vóc tối ưu.

Sai lầm của cha mẹ khi cố thúc ép tăng chiều cao cho con
Sai lầm của cha mẹ khi cố thúc ép tăng chiều cao cho con

VOV.VN - Phát triển chiều cao là tổng thể của nhiều giải pháp chứ không chỉ phụ thuộc vào “giải pháp cấp tốc” mà các phụ huynh lấy được từ trên mạng xã hội, nghe mách bảo hay từ trẻ khác áp dụng lên con mình.

Sai lầm của cha mẹ khi cố thúc ép tăng chiều cao cho con

Sai lầm của cha mẹ khi cố thúc ép tăng chiều cao cho con

VOV.VN - Phát triển chiều cao là tổng thể của nhiều giải pháp chứ không chỉ phụ thuộc vào “giải pháp cấp tốc” mà các phụ huynh lấy được từ trên mạng xã hội, nghe mách bảo hay từ trẻ khác áp dụng lên con mình.

Yếu tố quyết định khả năng phát triển chiều cao của trẻ
Yếu tố quyết định khả năng phát triển chiều cao của trẻ

VOV.VN - Bên cạnh gen di truyền, những yếu tố ngoại cảnh dưới đây cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển chiều cao ở trẻ.

Yếu tố quyết định khả năng phát triển chiều cao của trẻ

Yếu tố quyết định khả năng phát triển chiều cao của trẻ

VOV.VN - Bên cạnh gen di truyền, những yếu tố ngoại cảnh dưới đây cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển chiều cao ở trẻ.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV