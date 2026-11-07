Người tăng huyết áp nên chọn hạnh nhân loại nào?

Ăn hạnh nhân mỗi ngày có thể giúp giảm huyết áp, đặc biệt là huyết áp tâm trương, tức chỉ số dưới khi đo huyết áp. Hạnh nhân chứa các dưỡng chất có thể giúp mạch máu giãn ra. Đây là một thực phẩm có thể bổ sung vào chế độ ăn của người bị tăng huyết áp hoặc có yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như tiền sử gia đình mắc bệnh.

Nghiên cứu nói gì về tác động của hạnh nhân lên huyết áp?

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn hạnh nhân thường xuyên có thể giúp giảm huyết áp, đặc biệt là huyết áp tâm trương. Hai phân tích tổng hợp dưới đây đã kết hợp dữ liệu từ nhiều thử nghiệm để đánh giá tác động này.

Phân tích năm 2020 tổng hợp 16 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên với hơn 1.000 người tham gia. Kết quả cho thấy ăn hạnh nhân làm giảm huyết áp tâm trương trung bình 1,3 mmHg. Ở nhóm có huyết áp tâm thu ban đầu thấp hơn, các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận mức giảm huyết áp tâm thu khi dùng lượng hạnh nhân thấp hơn.

Phân tích năm 2022 xem xét 26 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên với hơn 1.700 người tham gia. Kết quả cũng ghi nhận huyết áp tâm trương giảm có ý nghĩa thống kê ở nhóm ăn hạnh nhân.

Các nghiên cứu cho thấy ăn hạnh nhân thường xuyên có thể giúp giảm nhẹ huyết áp, rõ nhất ở chỉ số huyết áp tâm trương (Ảnh: Getty)

Vì sao hạnh nhân có thể giúp giảm huyết áp?

Theo chuyên gia, cơ chế này vẫn đang được làm rõ. Một số dưỡng chất trong hạnh nhân có thể góp phần tạo ra tác động đối với huyết áp.

Magie và kali có thể giúp mạch máu giãn ra, qua đó hỗ trợ giảm huyết áp.

Chất béo không bão hòa đơn và đa có thể thúc đẩy cơ thể sản xuất oxit nitric (NO), một phân tử giúp mạch máu giãn ra.

Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa.

Stress oxy hóa có thể góp phần làm mạch máu co lại và khiến huyết áp tăng.

Chất xơ nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Những vi khuẩn này tạo ra các axit béo chuỗi ngắn, được cho là có thể giúp giảm huyết áp bằng cách làm giãn mạch hoặc tác động lên hệ renin–angiotensin–aldosterone, hệ thống hormone điều hòa huyết áp và cân bằng dịch trong cơ thể.

Hạnh nhân còn có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp theo những cách gián tiếp. Hạnh nhân tự nhiên chứa ít natri, trong khi ăn nhiều thực phẩm mặn như khoai tây chiên có thể khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và huyết áp. Ăn hạnh nhân cũng có thể giúp giảm cholesterol LDL và triglyceride. Bên cạnh đó, protein, chất béo không bão hòa và chất xơ trong hạnh nhân giúp no lâu hơn. Điều này có thể hỗ trợ giảm cân ở người thừa cân hoặc béo phì, qua đó giúp giảm huyết áp.

Hạnh nhân có vai trò gì trong chế độ ăn DASH?

Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ và bệnh thận mạn. Thay đổi lối sống, trong đó có điều chỉnh chế độ ăn, đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa và kiểm soát tăng huyết áp. Trong quá trình điều trị, bác sĩ có thể kết hợp các biện pháp này với thuốc.

DASH là viết tắt của Dietary Approaches to Stop Hypertension, nghĩa là chế độ ăn giúp phòng ngừa và kiểm soát tăng huyết áp. Chế độ này ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, sữa ít béo, cá, thịt gà và các loại hạt, đồng thời hạn chế thịt đỏ, đồ ngọt và thực phẩm nhiều muối. Khẩu phần theo DASH giàu kali, magie, chất xơ, protein và chất béo không bão hòa, đồng thời ít natri và chất béo bão hòa.

Hạnh nhân không thêm muối phù hợp với chế độ ăn DASH vì tự nhiên chứa ít natri, đồng thời cung cấp magie, kali, chất xơ và chất béo không bão hòa. So với nhiều loại hạt khác, hạnh nhân cũng có lượng calo và chất béo bão hòa tương đối thấp.

Nên ăn bao nhiêu hạt hạnh nhân?

Hiện chưa có hướng dẫn chính thức về lượng hạnh nhân nên ăn để phòng ngừa hoặc điều trị tăng huyết áp. Theo các nghiên cứu được bài viết dẫn lại, ăn khoảng 42,5 g hạnh nhân mỗi ngày, tương đương khoảng 35 hạt, có thể mang lại lợi ích cho tim mạch, trong đó có hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Khi chọn hạnh nhân, nên ưu tiên loại không thêm muối hoặc ít muối. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, mức natri lý tưởng đối với phần lớn người trưởng thành, đặc biệt là người tăng huyết áp, là không quá 1.500 mg mỗi ngày. Người dị ứng với các loại hạt cây cần tránh ăn hạnh nhân.