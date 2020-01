Người xông nhà Tết Canh Tý đem theo vật này sẽ may mắn cho gia chủ

Theo quan điểm dân gian của người Việt, người đầu tiên đến xông đất, xông nhà đầu năm mới sẽ ảnh hưởng lớn tới vận mệnh và việc làm ăn của gia đình chủ nhà trong cả năm. Chọn người xông nhà hợp tuổi thì năm đó sẽ đem lại an khang, thịnh vượng cho gia đình.

Vì thế, để có một năm mới thuận lợi, may mắn chủ nhà cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm mới 2020. Để chọn xem tuổi tìm được người xông nhà đầu năm 2020 may mắn thuận cần phải chọn người có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ hành phải hợp với tuổi của chủ nhà.

Gia chủ sẽ ra đón tiếp vui vẻ, nhiệt tình và nhận những lời chúc tốt đẹp đến với gia đình mình. (ảnh minh hoạ- Vietnamnet)

Đồng thời năm xông nhà cũng cần phải có Thiên Can, Địa Chi, Ngũ hành hợp với tuổi của người đến xông nhà. Vì điều này sẽ đem đến một năm đầy bình an, may mắn và hanh thông cho gia chủ. Từ sức khỏe, tình cảm, công việc, tiền tài... năm đó đều được tốt đẹp.

Ngược lại nếu người đến xông nhà vào đầu năm Canh Tý 2020 có tuổi không hợp với gia chủ và năm xông đất. Điều này sẽ mang đến những khó khăn, tai họa trong suốt một năm đó cho chủ nhà. Tuy nhiên nếu tuổi gia chủ hợp với bản thân và năm xông nhà thì cũng có thể tự xông đất đầu năm cho nhà mình.

Người xông đất cần có ngoại hình chỉn chu, ăn mặc sạch sẽ, sáng sủa; có tên gọi may mắn, tên mang ý nghĩa hay (Phúc, Thọ, Lộc, Ngọc..); chọn người có tâm có đức sống có tình có nghĩa. Không chọn người có tang chế, thai nghén, không có vận khí xấu đang làm ăn thất bát, phá sản… cũng không chọn những người nghiện rượu, bài bạc, tệ nạn xã hội.

Theo chuyên gia phong thủy, người xông đất đến vào sáng mồng 1 thường do chủ nhà sắp đặt trước và mang theo cả trái cây hay bánh mứt và lì xì mừng tuổi trẻ con trong nhà. Gia chủ sẽ ra đón tiếp vui vẻ, nhiệt tình và nhận những lời chúc tốt đẹp đến với gia đình mình.

Cũng có thể gia chủ chuẩn bị ít nhất 5 phong bao mừng tuổi đưa cho người xông đất để người này mừng tuổi cho các thành viên trong gia đình, để phong bao và két sắt và trên bàn thờ gia tiên. Gia chủ cũng cần chuẩn bị phong bao mừng tuổi để cảm ơn người xông đất./.

