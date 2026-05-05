Hải Dương Villa: Nén diện tích xây dựng để mở rộng không gian thiên nhiên xanh mát

Dù nằm ngay giao lộ đông đúc nhưng ngôi nhà vẫn giữ được những những khoảng lặng đáng quý nhờ sân vườn bao bọc

Hiện trạng của khu đất là một ngôi nhà 2,5 tầng và một dãy nhà cấp 4 làm xưởng xay xát gạo cho hoạt động kinh doanh lâu năm của gia đình. Theo Mộc Xinh Designs, tổng thể hiện trạng là cách bố trí cũ mang tính tự phát, xây dần theo nhu cầu sử dụng của từng giai đoạn. Điều này nó khiến cho khu đất bị chia nhỏ tạo cảm giác khá là chật chội và thiếu liên kết.

Hiện trạng ngôi nhà cũ và xưởng xay xát gạo

Nhu cầu của gia chủ là một không gian sống hiện đại, thuận tiện và thẩm mỹ hơn cho sinh hoạt chính của hai ông bà. Nhưng đây cũng phải là nơi thân thuộc lưu giữ ký ức, là chốn trở về của con cháu vào mỗi dịp cuối tuần, lễ, Tết. Số lượng phòng ngủ cần thiết là năm phòng bao gồm cả sử dụng thường xuyên và không thường xuyên.

Khối kiến trúc được thiết kế mô phỏng theo cấu trúc tam hợp viện

Sau khi trao đổi nhóm kiến trúc sư và gia chủ quyết định phá bỏ khối nhà ở cũ và tổ chức lại vị trí xây dựng mới để có một tổng thể rõ ràng hơn, hợp lý hơn về công năng cũng như không gian sống. Kiến trúc mới được lấy cảm hứng từ cấu trúc tam hợp viện, ba dãy nhà xếp thành hình chữ U quanh một sân vườn ở giữa. Riêng phần xưởng sẽ giữ lại gần như nguyên vẹn và liên kết với khối nhà qua một hành lang dài phía sau vì đây là một phần ký ức và thói quen sống đã ăn sâu vào đời sống của gia chủ, hoạt động kinh doanh vẫn tiếp tục được duy trì sau này.

Phía trước căn nhà nối với cổng chính cho sinh hoạt thường ngày, một cổng phụ phía sau dành cho lối giao thông kinh doanh

Tầng một là phòng khách, các phòng ngủ chính và bếp ăn

Tất cả các phòng đều có thể hướng tầm nhìn ra khu vườn

Bếp được thiết kế mộc mạc và có tầm nhìn ra các khu vườn trong và sau

Với những gia đình đông người nhưng chỉ tụ họp theo từng dịp, thay vì dàn trải các phòng ngủ trên một mặt bằng vừa phí diện tích vừa làm loãng không gian, Mộc Xinh chia phòng ngủ thành hai khối. Các phòng sử dụng thường xuyên dưới tầng một gần với các khu sinh hoạt thường xuyên của ông bà như khách - bếp - ăn, các phòng ít sử dụng đưa lên tầng hai.

Mật độ xây dựng của công trình chỉ 38%, đây là chiến lược để đưa vào công trình những sân vườn xanh mát. Đây là những không gian kết nối, kéo gần các thế hệ một cách tự nhiên thông qua các hoạt động chăm sóc cây xanh, đi dạo, uống trà, ngồi thư giãn trò chuyện.

Các phòng ngủ phụ được đưa lên tầng hai

Mật độ xây dựng thấp mở ra cơ hội lớn hơn cho cuộc sống gần gũi với cây xanh, nắng gió

Bên trong ba khối sân vườn trước - trong - sau, khối kiến trúc hài hoà và mở ra thiên nhiên với hệ mái ngói, hệ sân hiên và chất liệu mộc mạc, gần gũi của gỗ, mành, gạch bông,.. cho gia chủ những cảm nhận rõ ràng nhất về một không gian an dưỡng tuổi già của cha mẹ và một nơi chốn trở về của con cháu.