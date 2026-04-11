中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Những mẫu nhà cấp 4 tân cổ điển sang trọng, cuốn hút

Thứ Bảy, 09:24, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở hữu nét đẹp giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, nhà cấp 4 tân cổ điển đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

Nhà cấp 4 tân cổ điển ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ kiến trúc sang trọng và công năng hoàn hảo.

Ưu điểm của nhà cấp 4 tân cổ điển

Sang trọng, tinh tế

Nhà cấp 4 tân cổ điển sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Phong cách này lược bỏ các chi tiết rườm rà của kiến trúc cổ điển, thay vào đó là những đường nét tinh giản, cân đối. Các chi tiết phào chỉ, cột trụ hay hoa văn trang trí được sử dụng vừa phải, tạo điểm nhấn mà không gây rối mắt.

Chi phí xây dựng hợp lý

So với những công trình cao tầng hoặc biệt thự tân cổ điển, nhà cấp 4 có kết cấu đơn giản hơn, thời gian thi công nhanh hơn nên giúp tiết kiệm đáng kể chi phí. Đây là lựa chọn phù hợp với các gia đình trẻ hoặc những người muốn sở hữu không gian sống đẹp mà không cần đầu tư quá lớn.

Tối ưu công năng

Với thiết kế một tầng, mọi không gian sinh hoạt đều được bố trí trên cùng một mặt bằng, giúp việc di chuyển thuận tiện, đặc biệt phù hợp với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ. Các khu vực như phòng khách, phòng ngủ, bếp ăn được sắp xếp khoa học, đảm bảo sự thông thoáng và tiện nghi.

Thiết kế đa dạng

Kiến trúc tân cổ điển có thể biến hóa linh hoạt, phù hợp nhiều diện tích và nhu cầu khác nhau. Gia chủ có thể chọn nhà cấp 4 tân cổ điển tối giản hoặc mẫu nhà cầu kỳ, lộng lẫy.

Những mẫu nhà cấp 4 tân cổ điển sang trọng

Nhà cấp 4 tân cổ điển mái Thái

nhung mau nha cap 4 tan co dien sang trong, cuon hut hinh anh 1
(Ảnh: Neohouse)

Đây là mẫu nhà phổ biến và được yêu thích nhất hiện nay. Phần mái Thái cao ráo không chỉ giúp thoát nước tốt mà còn tạo cảm giác bề thế cho công trình. Kết hợp với các chi tiết phào chỉ nhẹ nhàng và hệ cột trụ cân đối, mẫu nhà này mang đến vẻ đẹp hài hòa, thanh thoát.

Nhà cấp 4 tân cổ điển sân vườn

nhung mau nha cap 4 tan co dien sang trong, cuon hut hinh anh 2
(Ảnh: 3bdesign)

Với những gia đình sở hữu quỹ đất rộng, thiết kế nhà cấp 4 kết hợp sân vườn là lựa chọn lý tưởng. Không gian xanh bao quanh giúp tăng tính thẩm mỹ, đồng thời mang lại môi trường sống trong lành, gần gũi thiên nhiên.

Nhà cấp 4 tân cổ điển mái Nhật

nhung mau nha cap 4 tan co dien sang trong, cuon hut hinh anh 3
(Ảnh: Neohouse)

Kiến trúc mái Nhật có thiết kế mái chữ A, độ dốc vừa phải, giúp thoát nước nhanh, tránh tình trạng bị thấm nước, chống ẩm mốc.

Khi kết hợp với kiến trúc tân cổ điển, nhà mái Nhật càng tô điểm thêm vẻ đẹp bề thế.

Mẫu nhà cấp 4 tân cổ điển kiểu Pháp

nhung mau nha cap 4 tan co dien sang trong, cuon hut hinh anh 4
(Ảnh: Neohouse)

Nhà cấp 4 tân cổ điển kiểu Pháp gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tráng lệ và đầy kiêu sa, được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa giữa các mảng khối vòm mềm mại và hình khối vuông vức.

Hệ hoa văn, phào chỉ uốn lượn được chạm khắc, đắp nổi tinh xảo trên các bề mặt tường, góp phần tôn lên nét sang trọng đặc trưng của phong cách này.

Bằng Lăng/VTC News
tổng hợp
Tag: nhà cấp 4 tân cổ điển mẫu nhà cấp 4 thiết kế nhà mái thái kiểu pháp kiểu nhật kiểu thái
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công ty chuyển nhầm hàng tỷ đồng tiền lương, nhân viên từ chối trả và cái kết
VOV.VN - Sau khi vô tình nhận được hàng tỷ đồng tiền lương, nam nhân viên nghỉ việc và từ chối trả lại tiền nhưng đã bị công ty đệ đơn kiện.

Hãy la hét - liệu pháp để cân bằng cuộc sống
Hãy la hét - liệu pháp để cân bằng cuộc sống

VOV.VN - Giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, một xu hướng độc đáo đang âm thầm lan rộng: tụ họp để… hét. Tại các công viên hay không gian mở, những "Câu lạc bộ la hét" trở thành nơi mọi người tìm đến để giải tỏa cảm xúc bị dồn nén, buông bỏ căng thẳng trong cuộc sống và kết nối với chính mình.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản