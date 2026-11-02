Nhà luôn ẩm thấp, bí mùi? Thử ngay những cách hút ẩm này

Những nguyên nhân khiến căn phòng có mùi khó chịu

Thời tiết thay đổi: Vào mùa mưa hoặc những ngày nồm ẩm, độ ẩm không khí tăng cao khiến tường, sàn nhà và đồ dùng dễ đọng nước, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển và gây mùi khó chịu. Nuôi thú cưng trong phòng: Lông, chất thải và vết bẩn của chó, mèo nếu không được vệ sinh thường xuyên có thể tích tụ mùi hôi, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi.

Do trẻ sơ sinh: Nước tiểu, chất nôn trớ bám trên giường, thảm và đồ dùng nếu không được làm sạch, phơi khô kịp thời sẽ gây mùi và làm tăng nguy cơ phát triển vi khuẩn, nấm mốc. Côn trùng, động vật xâm nhập: Gián, chuột và côn trùng có thể để lại chất thải, thức ăn thừa hoặc xác chết trong các góc kín, gây mùi hôi và tiềm ẩn nguy cơ lây lan mầm bệnh.

Cách hút ẩm trong phòng kín, loại bỏ mùi ẩm mốc tại nhà

Sử dụng chế độ hút ẩm của điều hòa

Nhiều loại điều hòa hiện nay được trang bị chế độ hút ẩm (Dry), giúp giảm lượng hơi nước trong không khí. Khi độ ẩm trong phòng tăng cao, bạn có thể sử dụng chế độ này để không gian khô thoáng hơn.

Ngoài ra, một số thiết bị lọc không khí có chức năng kiểm soát độ ẩm cũng có thể hỗ trợ cải thiện môi trường sống. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và không nên để phòng quá khô.

Dùng than củi

Than củi, đặc biệt là than hoạt tính, có khả năng hấp phụ một số chất gây mùi và hơi ẩm trong điều kiện nhất định. Bạn có thể đặt than trong túi vải hoặc hộp đựng thoáng khí ở những góc phòng để hỗ trợ giảm mùi.

Đây là giải pháp tương đối dễ thực hiện, chi phí thấp. Tuy nhiên, than chỉ hỗ trợ kiểm soát mùi và hơi ẩm ở mức hạn chế, không thể thay thế máy hút ẩm khi độ ẩm trong phòng quá cao.

Sử dụng vôi sống

Vôi sống có khả năng hút nước mạnh nên có thể được sử dụng để giảm độ ẩm trong một số không gian. Bạn có thể đặt vôi trong dụng cụ chứa phù hợp ở nơi khô ráo, tránh xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.

Tuy nhiên, cần đặc biệt thận trọng vì vôi sống phản ứng với nước, tỏa nhiệt và có thể gây bỏng khi tiếp xúc với da, mắt. Không nên đặt vôi sống ở nơi dễ đổ, gần nguồn nước hoặc khu vực sinh hoạt thường xuyên.

Tận dụng vỏ quýt, vỏ cam khô

Vỏ cam, quýt, bưởi sau khi phơi khô có thể tạo hương thơm tự nhiên, giúp át bớt mùi khó chịu trong phòng. Bạn có thể cho vỏ khô vào túi vải hoặc bát nhỏ, đặt ở những vị trí thích hợp.

Cách làm này chủ yếu giúp tạo hương thơm, không có tác dụng hút ẩm đáng kể hay tiêu diệt nấm mốc. Không nên đốt vỏ trái cây trong phòng kín vì khói có thể gây kích ứng đường hô hấp và làm giảm chất lượng không khí.

Xử lý nấm mốc triệt để

Hút ẩm chỉ giúp hạn chế điều kiện phát triển của nấm mốc, không thể loại bỏ hoàn toàn những mảng nấm đã hình thành. Vì vậy, cần kiểm tra các vị trí dễ ẩm như góc tường, trần nhà, khe cửa, gầm tủ và khu vực phía sau đồ nội thất.

Khi phát hiện nấm mốc, cần làm sạch bằng phương pháp phù hợp với từng bề mặt, đồng thời sử dụng đồ bảo hộ khi xử lý những khu vực bị nhiễm mốc. Với tình trạng nấm mốc lan rộng, nên cân nhắc nhờ đơn vị chuyên nghiệp xử lý. Quan trọng hơn, cần khắc phục nguyên nhân gây ẩm để tránh nấm mốc tái phát.

Dùng máy hút ẩm

Máy hút ẩm là thiết bị chuyên dụng giúp giảm lượng hơi nước trong không khí, đặc biệt hữu ích vào mùa mưa hoặc những ngày độ ẩm tăng cao.

Người dùng có thể lựa chọn công suất máy phù hợp với diện tích phòng và cài đặt mức độ ẩm theo nhu cầu. Duy trì độ ẩm tương đối trong nhà khoảng 40-60% thường giúp hạn chế nấm mốc phát triển, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu khi sinh hoạt.

Sử dụng thuốc tẩy, giấm hoặc baking soda

Giấm và baking soda thường được sử dụng trong vệ sinh gia đình nhờ khả năng hỗ trợ làm sạch một số vết bẩn, khử mùi. Trong khi đó, thuốc tẩy chứa clo có thể được dùng để xử lý một số bề mặt bị nấm mốc nếu phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, các nguyên liệu này không có tác dụng hút ẩm không khí. Khi sử dụng, cần lựa chọn sản phẩm phù hợp, đeo găng tay và bảo đảm thông thoáng. Đặc biệt, tuyệt đối không trộn thuốc tẩy với giấm, axit hoặc các chất tẩy rửa khác vì có thể tạo ra khí độc gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Vì sao cần hút ẩm phòng thường xuyên?

Kiểm soát độ ẩm và giữ vệ sinh phòng ở giúp hạn chế mùi hôi, nấm mốc, cải thiện chất lượng không gian sống và giảm nguy cơ kích ứng đường hô hấp do tiếp xúc với bào tử nấm. Môi trường khô thoáng còn giúp bảo vệ đồ dùng trong nhà, tạo cảm giác dễ chịu và hỗ trợ giấc ngủ. Bên cạnh việc dùng máy hút ẩm hoặc các nguyên liệu hỗ trợ, bạn nên thường xuyên vệ sinh phòng, làm khô chăn ga, quần áo, xử lý ngay những vị trí bị thấm nước và mở cửa thông thoáng khi thời tiết khô ráo để ngăn ẩm mốc tái diễn.