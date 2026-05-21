5 dấu hiệu này trong nước tiểu có thể báo hiệu tổn thương thận giai đoạn đầu

Thứ Năm, 14:00, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi chức năng thận suy giảm, nước tiểu thường là nơi phản ánh sớm nhất những bất thường. Việc nhận biết 5 dấu hiệu bất thường trong nước tiểu dưới đây sẽ giúp bạn phát hiện sớm tổn thương thận ở giai đoạn đầu, từ đó có kế hoạch điều trị kịp thời và bảo vệ sức khỏe.

Nước tiểu có bọt lâu tan

Một trong những dấu hiệu điển hình nhất của tổn thương thận là nước tiểu xuất hiện nhiều bọt, trông giống như bọt xà phòng hoặc bọt trứng đánh và lâu tan dù đã xả nước. Đây thường là dấu hiệu của tình trạng protein (đạm) bị rò rỉ vào nước tiểu. Ở trạng thái khỏe mạnh, bộ lọc của thận sẽ giữ lại protein trong máu; khi chúng bị hỏng, albumin sẽ thoát ra ngoài, tạo nên hiện tượng bọt bất thường này.

Nước tiểu có màu lạ

Nước tiểu bình thường có màu vàng nhạt. Bất cứ màu nào khác ngoài phạm vi đó đều cần được chú ý. Nếu nước tiểu chuyển sang màu hồng, đỏ tươi hoặc màu trà đặc (vàng sậm), đây có thể là dấu hiệu cho thấy thận đang có vấn đề. Khi các đơn vị lọc của thận bị tổn thương, các tế bào hồng cầu có thể "lọt" qua và đi vào nước tiểu. Ngoài ra, nước tiểu màu đậm hơn bình thường cũng có thể cảnh báo tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc sỏi thận đi kèm.

Dấu hiệu bất thường trong nước tiểu có thể báo hiệu tổn thương thận giai đoạn đầu. (Ảnh minh hoạ).

Thay đổi tần suất đi tiểu

Nếu bạn thấy mình phải thức dậy đi tiểu thường xuyên hơn vào ban đêm, đó có thể là dấu hiệu sớm của bệnh thận. Khi bộ lọc thận bị hư hại, nó có thể làm tăng cảm giác muốn đi tiểu. Ở nam giới, đây cũng có thể là dấu hiệu của phì đại tuyến tiền liệt, nhưng trong mọi trường hợp, sự thay đổi này đều cần được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra để loại trừ suy thận giai đoạn đầu.

Nước tiểu đục và có mùi khó chịu

Nước tiểu đục thường bị cho là tạm thời. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể là dấu hiệu của vấn đề nghiêm trọng hơn. Tình trạng nước tiểu đục kéo dài có thể có nghĩa là chất thải không được đào thải đúng cách. Tiếp theo là mùi. Mùi hăng, giống như amoniac, có thể là dấu hiệu của sự tích tụ độc tố. Khi thận hoạt động kém hiệu quả… độc tố sẽ tích tụ, khiến nước tiểu có mùi hôi khó chịu như amoniac. Mùi nồng hoặc bất thường có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc quá nhiều chất thải trong cơ thể. 

Lượng nước tiểu thay đổi đột ngột

Sự sụt giảm đáng kể lượng nước tiểu hàng ngày (thiểu niệu) hoặc ngược lại là đi tiểu quá nhiều mặc dù không uống thêm nước là dấu hiệu cho thấy thận đang gặp khó khăn trong việc điều tiết chất lỏng. Lượng nước tiểu ít đi thường đi kèm với các triệu chứng phù nề ở chân, tay hoặc mặt do cơ thể bị tích tụ nước và muối.

Muốn bảo vệ 2 quả thận, nhất định phải hạn chế 8 loại thực phẩm này

VOV.VN - Thận là một trong những cơ quan quan trọng bậc nhất của cơ thể, đảm nhiệm vai trò lọc chất thải và lượng dịch dư thừa ra khỏi máu, từ đó giúp duy trì sự ổn định cho toàn bộ hoạt động sống. Tuy nhiên, có những thực phẩm quen thuộc hằng ngày lại có thể âm thầm làm tổn thương thận nếu tiêu thụ quá mức...

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: thận tổn thương thận nước tiểu thận có chức năng gì 5 dấu hiệu trong nước tiểu báo hiệu tổn thương thận
VOV.VN - Rau má không chỉ là một loại rau dân dã trong bữa cơm gia đình mà còn được coi là "nguồn dinh dưỡng vàng" với những lợi ích trị liệu tuyệt vời. Trong y học cổ truyền và hiện đại, rau má được mệnh danh là thảo dược giúp "trẻ hóa" cơ thể từ trong ra ngoài.

VOV.VN - Mùi già không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, tốt cho tim mạch. Đây cũng là nguyên liệu gắn liền với phong tục tắm đêm 30 Tết của nhiều gia đình Việt.

VOV.VN - Rau sống là món ăn quen thuộc, giúp bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn không đúng cách hoặc sử dụng rau không đảm bảo vệ sinh, thực phẩm này cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

VOV.VN - Mạng xã hội đang xôn xao, lan truyền liệu pháp dùng nước tiểu tự thân như một loại "thần dược" để thoa da, mát xa, nhỏ mắt, rửa mặt... những quan điểm này hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

VOV.VN - Uống nước dừa có giúp giảm tiểu buốt là thắc mắc của nhiều người khi gặp cảm giác nóng rát, khó chịu. Dù được xem là thức uống thanh mát, nước dừa chỉ có tác dụng hỗ trợ và cần sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn.

