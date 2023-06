Những ai không nên ăn bún?

Hơn 150 người dọn bùn non đang tràn ngập phố cổ Hội An

VOV.VN - Ngày 3/12, nước lũ ở khu vực phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam đã rút, Công ty Cổ phần Công trình công cộng Hội An cử hơn 150 công nhân cùng nhiều phương tiện dọn dẹp bùn non làm sạch phố cổ.